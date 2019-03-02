FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1007

chepikds :

Tabii oraya ulaşırsa...

kanepe, patlamış mısır, TV ve sabır) alıntıları yayınlamak hakkında devletlerin ne düşündüğünü okudunuz. buraya yazmayacağım.

Zamanla pariteye de dönüşeceğini düşünüyorum.... Avrupa orda) Mevcut şef beklemedi, her şeye tükürdü ve bir gün boyunca yırttı.

 
_new-rena :


+60% (gün henüz geçmedi)

Sorular kaldı mı?

))))

topları ölçmek iyidir !!!

Üç gün boyunca +%50. Her şey plana göre gidiyor (günde %10) Planlanandan bile önce. ))
mmmoguschiy :
topları ölçmek iyidir !!!

Üç gün boyunca +%50. Her şey plana göre gidiyor (günde %10) Planlanandan bile önce. ))

burada kafirler var. Sadece engelli birinin orantı duygusu olmadığı gerçeğinden bahsediyorum ve ne kadar ileri giderse o kadar iyi olur)))

Aşamalı bir yeniden yatırım ölçeğiyle 5 basamaklı bir yığına koydum, bu yüzden şimdilik daha doğru görünüyor (yukarı, aşağı, bir saat gibi))).

 
_new-rena :
burada kafirler var. Sadece engelli birinin orantı duygusu olmadığı gerçeğinden bahsediyorum ve ne kadar ileri giderse o kadar iyi olur)))
Burada kimi kaşııyorsun, arka arkaya on gün boyunca %10 ve günde 200 Spekülatör olarak kazanabilirsin, ama herkes çok iyi biliyor "nasıl bir adamın sonu vardı")))))
stranger :
Burada kimi kaşııyorsun, arka arkaya on gün boyunca %10 ve günde 200 Spekülatör olarak kazanabilirsin, ama herkes çok iyi biliyor "nasıl bir adamın sonu vardı")))))
ve küçük olan bilmeyecek)))))))) Ben de izlemede koymayacağımı düşünüyorum, bir şeyler ters giderse atomlar yumruklanacak, kaldıracı 100'e indirmiş olmama rağmen)))) burada, sonuçta, herkes siparişleri normal şekilde kopyalayamaz)
 
chepikds :

Satışa dönüştü...

düzeltici müdahale etti)
 
_new-rena :
2015.03.10 17:00:13 satmak 0.02 euro 1.0758 0.0000 0.0000 1.0584 0,00 0,00 0,00 34.80
2015.03.10 18:04:34 satmak 0.02 euro 1.0707 0.0000 0.0000 1.0584 0,00 0,00 0,00 24.60
2015.03.11 01:00:05 satın almak 0.02 euro 1.0687 0.0000 0.0000 1.0583 0,00 0,00 0,00 -20.80
2015.03.11 01:00:07 satın almak 0.02 euro 1.0688 0.0000 0.0000 1.0583 0,00 0,00 0,00 -21.00
2015.03.11 03:00:19 satmak 0.02 euro 1.0701 0.0000 0.0000 1.0584 0,00 0,00 0,00 23.40
2015.03.11 03:00:21 satmak 0.02 euro 1.0700 0.0000 0.0000 1.0584 0,00 0,00 0,00 23.20
2015.03.11 08:00:02 satın almak 0.02 euro 1.0689 0.0000 0.0000 1.0583 0,00 0,00 0,00 -21.20
2015.03.11 08:00:04 satın almak 0.02 euro 1.0690 0.0000 0.0000 1.0583 0,00 0,00 0,00 -21.40
2015.03.11 10:00:03 satmak 0.02 euro 1.0681 0.0000 0.0000 1.0584 0,00 0,00 0,00 19.40
2015.03.11 10:00:08 satmak 0.02 euro 1.0683 0.0000 0.0000 1.0584 0,00 0,00 0,00 19.80

Sorular kaldı mı?

))))

Hadi izleme.
Bicus :
Hadi izleme.

sadece fikrimi değiştirdim...

biraz bekleyin, 5 işaretle karşılaştırmak gerekiyor (sinyal doğruluğundaki fark ortaya çıkıyor) ... aceleniz nerede?

 

Linux ubuntu'yu kim bilir?

Ağa bağlanamıyorum!

Böyle bir Huawei E3272 cihazı aracılığıyla

 
21april :
düzeltici müdahale etti)

Dryn'ın bu Yahudi için iyi bir fahişeye ihtiyacı var!

Satışta sonuna kadar ayaktayım, daha fazlasını ekledim ...

