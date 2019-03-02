FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1007
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tabii oraya ulaşırsa...
kanepe, patlamış mısır, TV ve sabır) alıntıları yayınlamak hakkında devletlerin ne düşündüğünü okudunuz. buraya yazmayacağım.
Zamanla pariteye de dönüşeceğini düşünüyorum.... Avrupa orda) Mevcut şef beklemedi, her şeye tükürdü ve bir gün boyunca yırttı.
+60% (gün henüz geçmedi)
Sorular kaldı mı?
))))
Üç gün boyunca +%50. Her şey plana göre gidiyor (günde %10) Planlanandan bile önce. ))
topları ölçmek iyidir !!!
Üç gün boyunca +%50. Her şey plana göre gidiyor (günde %10) Planlanandan bile önce. ))
burada kafirler var. Sadece engelli birinin orantı duygusu olmadığı gerçeğinden bahsediyorum ve ne kadar ileri giderse o kadar iyi olur)))
Aşamalı bir yeniden yatırım ölçeğiyle 5 basamaklı bir yığına koydum, bu yüzden şimdilik daha doğru görünüyor (yukarı, aşağı, bir saat gibi))).
burada kafirler var. Sadece engelli birinin orantı duygusu olmadığı gerçeğinden bahsediyorum ve ne kadar ileri giderse o kadar iyi olur)))
Burada kimi kaşııyorsun, arka arkaya on gün boyunca %10 ve günde 200 Spekülatör olarak kazanabilirsin, ama herkes çok iyi biliyor "nasıl bir adamın sonu vardı")))))
Satışa dönüştü...
Sorular kaldı mı?
))))
Hadi izleme.
sadece fikrimi değiştirdim...
biraz bekleyin, 5 işaretle karşılaştırmak gerekiyor (sinyal doğruluğundaki fark ortaya çıkıyor) ... aceleniz nerede?
Linux ubuntu'yu kim bilir?
Ağa bağlanamıyorum!
Böyle bir Huawei E3272 cihazı aracılığıyla
düzeltici müdahale etti)
Dryn'ın bu Yahudi için iyi bir fahişeye ihtiyacı var!
Satışta sonuna kadar ayaktayım, daha fazlasını ekledim ...