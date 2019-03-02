FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1009
Yüksekten düşüğe, 900 sterlin için tüm kanala sahibim, 1000'i nerede oturtabilirim ve ne anlamı var?
Gecikmeden bahsetmiyorum, MM'den bahsediyorum, rahat ticaretten bahsediyorum, böylece stres olmadan...
Gerçekte, bu en önemli şeydir.
Evet, güzel fotoğrafları bile yok, bak ona, neden girdi oraya, nereye gidecekti, xs.
Bugün Windu'yu bu cihazı iki saatliğine görmeye zorladım, yarın köyde))))
Hey! randa ne yapılır kapat veya sakla?
Bu konuda kimse anlaşılır bir şey söyleyemez.
Ve benim için ne önemi var, parite parite değil, birkaç rakam için nereden alınıp satılacağı var, tüm ilgilendiğim bu ve para biriminde gün içindeki fiyatın peşinden koşmak hasta olmalı)))
Ve banyoda olduğun için ne yaptın?)))
5035, sl 5020, tp 1.5090'dan bir pound aldım.
60 piplik alımlarla ne tür alımlar olduğu hakkında bir şey söylemeyeceğim, elbette bir durak da var)))
Size bir sır vereceğim, burada onlarca veya daha az görünene kadar ve pound aralığın alt sınırı boyunca kaymaya başlayıncaya kadar, satın almayı, piyangoyu bile düşünemezsiniz)
