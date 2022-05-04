Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 913

Yeni yorum
 
lazarev-dm :
Lütfen bana diğer gösterge tablosunda çalışan bir göstergenin arabelleğine erişimi nasıl uygulayacağımı söyleyin
Spesifik olarak, Standart Sapma göstergesindeki MA arabelleğine erişiminiz olması gerekir.

StdDev göstergesinde, dizin 1'deki arabellek MA verilerini içerir.

Yalnızca gösterge tanıtıcısını oluşturmanız ve verileri bu arabellekten kopyalamanız gerekir.

 
avoitenko :

StdDev göstergesinde, dizin 1'deki arabellek MA verilerini içerir.

Yalnızca gösterge tanıtıcısını oluşturmanız ve verileri bu arabellekten kopyalamanız gerekir.

Yani mümkün mü?

 string Currency= "EURUSD" ;
int handle;
//---
void OnInit ()
{
   handle= iStdDev (Currency, 0 ,ma_period,ma_shift, MODE_SMA , 1 );
}
 
avoitenko :

StdDev göstergesinde, dizin 1'deki arabellek MA verilerini içerir.

Yalnızca gösterge tanıtıcısını oluşturmanız ve verileri bu arabellekten kopyalamanız gerekir.

tam olarak bu değil, mevcut fiyat ortalamalarına değil, StdDev ortalamalarına ihtiyacım var
1

2

demek istediğim bu, bu makineye erişemiyorum, daha doğrusu - nasıl olduğunu anlamıyorum

 
lazarev-dm :

tam olarak bu değil, mevcut fiyat ortalamalarına değil, StdDev ortalamalarına ihtiyacım var

Ardından MovingAverages'deki algoritmaları ve makaledeki örneği kullanmanız gerekiyor.
 
Expert Advisor'daki Sleep() işlevi hakkında soru. Bir OnTick olayı vardır, bu olayda Sleep() fonksiyonunun olduğu bir fonksiyon çağrılır. Soru: Sleep(), yeni bir tick'in gelmesiyle OnTick olayında bulunan kodun çalışmasını kesintiye uğratır mı?
Документация по MQL5: Общие функции / Sleep
Документация по MQL5: Общие функции / Sleep
  • www.mql5.com
Общие функции / Sleep - Документация по MQL5
 
lordlev :
Expert Advisor'daki Sleep() işlevi hakkında soru. Bir OnTick olayı vardır, bu olayda Sleep() fonksiyonunun olduğu bir fonksiyon çağrılır. Soru: Sleep(), yeni bir tick'in gelmesiyle OnTick olayında bulunan kodun çalışmasını kesintiye uğratır mı?
yanılmıyorsam, evet, danışman uyku süresi bitene kadar hiçbir şeye tepki vermiyor, bu bir tür onTimer
 
gpwr :

Geliştiricilere soru: neden görsel testler için ayrı bir pencere oluşturmak gerekliydi? MT4'te her şey daha kolay ve daha iyiydi. Benim sorunum, anahtar çubukları vurgulamak için Uzman Danışmanıma ObjectCreate ekledim. Ancak bu nesneler yalnızca görsel test penceresinde çizilir. Ne yazık ki, bu pencerede fırsatlar tablosundan herhangi bir anlaşmaya atlamak mümkün değildir. Bu sadece MT5'in "ana" penceresinde yapılabilir. Ancak nesneler bu pencerede çizilmez. Görsel test çizelgesi ayrıca MT5'teki ana çizelge ile aynı grafik araçlarına sahip değildir (imleci artı işaretine değiştirme yeteneği, çizgi çizme yeteneği vb.) Neden arka test grafiğini çoğaltmak ve iki devre dışı oluşturmak gerekliydi? farklı pencerelerde grafikler?

Şimdi, grafik nesnelerle (ve ek tablolarla) çalışma açısından test cihazının işlevselliğini genişletmekle yakından ilgileniyoruz. Bekle, lütfen, her şey yoluna girecek.
 
lazarev-dm :
yanılmıyorsam, evet, danışman uyku süresi bitene kadar hiçbir şeye tepki vermiyor, bu bir tür onTimer

Kesinlikle bu şekilde değil.

Danışmanın çalışmasını kesintiye uğratmaz, ancak geciktirir.

Aynı zamanda, EA boşaltma komutuna tepki verir - EA, Uyku işleminin bitmesini beklerken tablodan kaldırılabilir.

 
Renat :
Kendi kendine açılmıyor.

Yapılandırma dosyasını değiştirmek veya bağlam menüsünden manuel olarak etkinleştirmek gerekir.
Renat, 621888 numaralı uygulamaya bakın.
 

Bazı resimlerin kaldırıldığı başka bir makale.

Görünüşe göre sunucuda bunlar var, neden böyle ve onları geri yüklemek mümkün mü?

1...906907908909910911912913914915916917918919920...3184
Yeni yorum