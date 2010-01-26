Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Standard Deviation (StdDev) - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5616
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Технический индикатор Стандартное Отклонение (Standard Deviation, StdDev) измеряет волатильность рынка.
Этот индикатор характеризует размер колебаний цены относительно скользящего среднего. Так, если значение индикатора велико, то рынок является волатильным и цены баров достаточно разбросаны относительно скользящего среднего. Если значение индикатора невелико, рынок характеризуется низкой волатильностью и цены баров достаточно близки к скользящему среднему.
Обычно этот индикатор используется как составная часть других индикаторов. Так, при расчете Bollinger Bands значение стандартного отклонения инструмента прибавляется к его скользящему среднему.
Динамика рынка состоит в последовательном чередовании периодов покоя и всплесков активности, поэтому подход к данному индикатору прост:
- Если значение индикатора слишком мало, то есть рынок в полном покое, то имеет смысл ожидать скорого всплеска активности;
- Напротив, если индикатор экстремально велик, значит, скорее всего, эта активность скоро пойдет на убыль.
Индикатор Standard Deviation
Расчет:
AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE , N, i)) ^ 2)
- StdDev (i) - Стандартное отклонение текущего бара;
- SQRT - квадратный корень;
- AMOUNT(j = i - N, i) - сумма квадратов от j = i - N до i;
- N - период сглаживания;
- ApPRICE (j) - примененная цена j-го бара;
- MA (ApPRICE , N, i) - значение скользящей средней с периодом N на текущем баре;
- ApPRICE (i) - примененная цена текущего бара.
Индикатор Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI) базируется на идее того, что на бычьем рынке цена закрытия, как правило, выше, чем цена открытия.Relative Strength Index (RSI)
Индикатор Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) - это следующий за ценой осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100.
Индикатор Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator) сопоставляет текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени.Ultimate Oscillator
Индикатор Окончательный Осциллятор (Ultimate Oscillator) разработан Ларри Уильямсом для повышения эффективности работы по осцилляторам. Он использует взвешенные суммы трех осцилляторов с разными периодами расчета.