Технический индикатор Стандартное Отклонение (Standard Deviation, StdDev) измеряет волатильность рынка.



Этот индикатор характеризует размер колебаний цены относительно скользящего среднего. Так, если значение индикатора велико, то рынок является волатильным и цены баров достаточно разбросаны относительно скользящего среднего. Если значение индикатора невелико, рынок характеризуется низкой волатильностью и цены баров достаточно близки к скользящему среднему.

Обычно этот индикатор используется как составная часть других индикаторов. Так, при расчете Bollinger Bands значение стандартного отклонения инструмента прибавляется к его скользящему среднему.



Динамика рынка состоит в последовательном чередовании периодов покоя и всплесков активности, поэтому подход к данному индикатору прост:



Если значение индикатора слишком мало, то есть рынок в полном покое, то имеет смысл ожидать скорого всплеска активности;

Напротив, если индикатор экстремально велик, значит, скорее всего, эта активность скоро пойдет на убыль.

Индикатор Standard Deviation

Расчет:

StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N)

AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE , N, i)) ^ 2)



StdDev (i) - Стандартное отклонение текущего бара;

SQRT - квадратный корень;

AMOUNT(j = i - N, i) - сумма квадратов от j = i - N до i;

N - период сглаживания;

ApPRICE (j) - примененная цена j-го бара;

MA (ApPRICE , N, i) - значение скользящей средней с периодом N на текущем баре;

ApPRICE (i) - примененная цена текущего бара.

где: