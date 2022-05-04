Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 911
Böyle bir sorun. Polonya Windows XP'de oturuyorum, MT5'te terminalin İngilizce dilini ayarladım. Göstergelerin giriş parametrelerinin ekran görüntülerini alıyorum (piyasaya yönelik ürünlerim için ekran görüntüleri hazırlıyorum) ve pencerede İngilizce "İptal" yerine ilgili Polonyalı "Anuluj" analogu görüntüleniyor (bkz. Şekil). "İptal" yapmak için ne yapacağımı söyle.
78.140.156.137 sunucusundan MT5'i indirmek için onuncu girişimi yapıyorum, indirme 4480kb'de donuyor mu?
Terminalin kendisini mi yüklüyorsunuz?
Böylece kurulum dosyasının kendisi neredeyse hiçbir şey ağırlığında değildir, kurulum sırasında gerekli dağıtımları indirir.
78.140.156.137 sunucusundan MT5'i indirmek için onuncu girişimi yapıyorum, indirme 4480kb'de donuyor mu?
Dağıtımı tekrar indirmeyi deneyin.
Yükleme yeniden başarısız olursa, yükleyiciyi /clean komutuyla ( mt5setup.exe /clean ) çalıştırmayı deneyin.
Ayrıca ağ üzerinden indirilen dosyaları engelleyebilecek bir antivirüs şüphesi var.
Yine, arama çalışmıyor.
Bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Danışmanı test ediyorum. Grafik, bakiyesi 20.000'den fazla olan iki noktayı gösteriyor ve "optimizasyon sonuçları" listesinde böyle yalnızca bir satır var!! Aşağıdaki resimler.
Bu, tabloda daha fazla kaybın mümkün olduğu anlamına mı geliyor?
Tekrar dene, benim için çalışıyor.
Çalışıyor, ancak oldukça sık oluyor.
Bende de aynısı var.
Belki de yavaş kablosuz İnternet yüzünden kişisel olarak benimdir?
Bende de aynısı var.
Belki de yavaş kablosuz İnternet yüzünden kişisel olarak benimdir?