Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 910

lordlev :
29 Aralık'ta bir satıcı için başvurdu. Başvuruları kontrol eden moderatörler ne zaman çalışmaya başlayacak? "Tartışma" da 29'undan beri sessizlik var.
Bu kaynağa videoların yanı sıra ekran görüntüleri de göndermek mümkün olacak mı? Örneğin, bir ürünü piyasaya sunarken, açıklama kısmında youtube'da değil, bu kaynaktan bir videoya bağlantı vermek mümkün olacaktır.
 
Bugün, buluttaki optimizasyon kendi kendine açıldı. Daha önce hiç kullanmamıştım. Hızlı optimizasyon için teşekkürler elbette, ancak böyle bir fırsat (yetkisiz dahil etme) gerekli değildir. )))
 
Kendi kendine açılmıyor.

Yapılandırma dosyasını değiştirmek veya bağlam menüsünden manuel olarak etkinleştirmek gerekir.
 
Video, YouTube'u kullanmak daha iyidir. Video için, Google için harika çalışan coğrafi CDN işlevi önemlidir.
 
Renat :
Ben de bundan emindim, çünkü kazayla incinmek imkansız. Genel olarak önemli değil. Tek bir durum göz ardı edilebilir. ))
 
Bu forumdaki gibi https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help kaynağında arama sistemi yapmak mümkün mü?
 
paladin800 :
Bu forumdaki gibi https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help kaynağında arama sistemi yapmak mümkün mü?

Site genelinde arama metatrader5.com, normal mql5.com aramasında otomatik olarak kullanılabilir:


 
Lütfen bana diğer gösterge tablosunda çalışan bir göstergenin arabelleğine erişimi nasıl uygulayacağımı söyleyin
Spesifik olarak, Standart Sapma göstergesindeki MA arabelleğine erişiminiz olması gerekir.
 

Böyle bir sorun. Polonya Windows XP'de oturuyorum, MT5'te terminalin İngilizce dilini ayarladım. Göstergelerin giriş parametrelerinin ekran görüntülerini alıyorum (piyasaya yönelik ürünlerim için ekran görüntüleri hazırlıyorum) ve pencerede İngilizce "İptal" yerine ilgili Polonyalı "Anuluj" analogu görüntüleniyor (bkz. Şekil). "İptal" yapmak için ne yapacağımı söyle.


