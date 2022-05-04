Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 910
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
29 Aralık'ta bir satıcı için başvurdu. Başvuruları kontrol eden moderatörler ne zaman çalışmaya başlayacak? "Tartışma" da 29'undan beri sessizlik var.
Yapılandırma dosyasını değiştirmek veya bağlam menüsünden manuel olarak etkinleştirmek gerekir.
Kendi kendine açılmıyor.
Yapılandırma dosyasını değiştirmek veya bağlam menüsünden manuel olarak etkinleştirmek gerekir.
Bu forumdaki gibi https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help kaynağında arama sistemi yapmak mümkün mü?
Site genelinde arama metatrader5.com, normal mql5.com aramasında otomatik olarak kullanılabilir:
Spesifik olarak, Standart Sapma göstergesindeki MA arabelleğine erişiminiz olması gerekir.
Böyle bir sorun. Polonya Windows XP'de oturuyorum, MT5'te terminalin İngilizce dilini ayarladım. Göstergelerin giriş parametrelerinin ekran görüntülerini alıyorum (piyasaya yönelik ürünlerim için ekran görüntüleri hazırlıyorum) ve pencerede İngilizce "İptal" yerine ilgili Polonyalı "Anuluj" analogu görüntüleniyor (bkz. Şekil). "İptal" yapmak için ne yapacağımı söyle.