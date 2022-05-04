Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 914
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bazı resimlerin kaldırıldığı başka bir makale.
Görünüşe göre sunucuda bunlar var, neden böyle ve onları geri yüklemek mümkün mü?
Neden danışmanda, örneğin #property bağlantısını "http://www.mysite.com" olarak belirtiyorsunuz?
pencerede danışmanı başlattığınızda ve bağlantıya tıkladığınızda, "http://www.mysite.com/?source=terminal5" adresine gider mi?
stringo :
Мы сейчас вплотную занимаемся расширением функциональности тестера в плане работы с графическими объектами (и дополнительными чартами). Подождите, пожалуйста, всё будет.
Cevap için teşekkürler. Bekleyeceğim. Lütfen görselleştirme grafiğini ve geriye dönük test grafiğini ikinci bir pencere olmadan tek bir grafikte birleştirin. Hepsi tek bir kabukta. Bir pencere ve bir grafikle çalışmak çok daha uygundur. Ve sonra ileri geri zıplıyorum.
Cevap için teşekkürler. Bekleyeceğim. Lütfen görselleştirme grafiğini ve geriye dönük test grafiğini ikinci bir pencere olmadan tek bir grafikte birleştirin. Hepsi tek bir kabukta. Bir pencere ve bir grafikle çalışmak çok daha uygundur. Ve sonra ileri geri zıplıyorum.
Ne yazık ki, böyle bir kombinasyon mümkün değildir. Test cihazını özellikle fiziksel olarak terminalden ayırdık. Çok sayıda tüccarın test cihazını hiç kullanmadığını ve "ekstra" işlevselliğin gereksiz yere meşgul bilgi işlem kaynakları olduğunu unutmayın. Ayrıca, ayrı bir test cihazı, yerel ağ, küresel ağ ve kendi bulutumuz düzeyinde dağıtılmış bilgi işlem düzenlememize izin verdi.
Görselleştiriciyi "ileri geri zıplamayacağınız" bir duruma getirmemiz daha iyi
Görselleştiriciyi çok belgeli bir uygulama yapacak mısınız?
Numara.
Mesele şu ki, test cihazındaki nesneler çalışacak. Ancak grafik üzerinde düzenleme yeteneği olmadan.
Görselleştiricinin görevinin bir testçinin anlaşma oyuncusu olarak çalışmak olduğunu ve terminalin yerine geçmek olmadığını unutmayın. Tamamlanan tüm işlemlerin kolayca görüntülendiği terminalde test sonuçlarını analiz etmeniz gerekiyor.
Numara.
Mesele şu ki, test cihazındaki nesneler çalışacak. Ancak grafik üzerinde düzenleme yeteneği olmadan.
Görselleştiricinin görevinin bir testçinin anlaşma oyuncusu olarak çalışmak olduğunu ve terminalin yerine geçmek olmadığını unutmayın. Tamamlanan tüm işlemlerin kolayca görüntülendiği terminalde test sonuçlarını analiz etmeniz gerekiyor.
aslında, olduğu gibi çıkıyor - bellekte neler olup bittiğinin bir yansıması. ters işlem olmadan.
o zaman bunu da belirtin - ChartGetXXX grafiğinin özelliklerini alma işlevleri test cihazında çalışır mı?
Şimdi her şey geçersiz veri döndürüyor.
aslında, olduğu gibi çıkıyor - bellekte neler olup bittiğinin bir yansıması. ters işlem olmadan.
o zaman bunu da belirtin - ChartGetXXX grafiğinin özelliklerini alma işlevleri test cihazında çalışır mı?
Şimdi her şey geçersiz veri döndürüyor.
Evet onlar yapacak.
o zaman tamamdır. geçerli grafik verilerinden projeksiyon geri bildirimine kadar.
Gümüş için MetaQuotes sunucusunda onay değeri yanlış
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE = 0.01000SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE = 0.01000
Örneğin, DC1 MT5 sunucusunda
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE = 0.05000
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE = 0.00001
veya MT4'te DC2
MODE_TICKSIZE = 0.01000000
MODE_TICKVALUE = 500000000
MetaQuotes sunucusu, geçmiş kalitesi açısından bir referans sunucusudur, ancak neden bazı sembollerin ayarları yetersiz? Ürünleri pazarda listelerken, bir Expert Advisor testinin sonuçlarını MetaQuotes demo sunucusuna göndermeniz gerekir.
Bu sorun duyurulduktan sonra bir aydır çözülmedi https://www.mql5.com/ru/forum/1111/381979#comment_381979
Yapı 742'nin otomatik kurulumundan sonra, çok sayıda giriş parametresiyle optimizasyonu başlatmaya çalışırken terminal kapanır. Günlüğe herhangi bir sistem mesajı göndermez. Giriş parametrelerinin sayısı azaltılırsa, optimizasyon sorunsuz bir şekilde başlar, ancak Uzman Danışman için bu kadar kısaltılmış bir biçimde işe yaramaz.
Terminalin önceki yapısında, optimizasyon normal olarak aynı çok sayıda giriş parametresiyle, yani. dosyalarda saklanan aynı optimizasyon ayarlarıyla.
İşletim Sistemi Windows XP SP3.