Reshetov :

Yapı 742'nin otomatik kurulumundan sonra, çok sayıda giriş parametresiyle optimizasyonu başlatmaya çalışırken terminal kapanır. Günlüğe herhangi bir sistem mesajı göndermez. Giriş parametrelerinin sayısı azaltılırsa, optimizasyon sorunsuz bir şekilde başlar, ancak Uzman Danışman için bu kadar kısaltılmış bir biçimde işe yaramaz.

Terminalin önceki yapısında, optimizasyon normal olarak aynı çok sayıda giriş parametresiyle, yani. dosyalarda saklanan aynı optimizasyon ayarlarıyla.

İşletim Sistemi Windows XP SP3.

Bu hata zaten düzeltildi. Terminalin sabit yapı 742'sini web sitemizden manuel olarak indirmeyi deneyin
 
stringo :
Teşekkür ederim!
 

Lütfen bana bir sınıfın örneğinin adını nasıl alacağımı söyler misiniz? 

Clabel Label1,Label2;

Label1.Create( 0 , "Label1" ,subwnd,x,y, 0 , 0 );

string name_label2= ? ; // "Label2"
Label2.Create( 0 ,name_label2,subwnd,x,y, 0 , 0 );
Essence: Adı açıkça belirtmeden, sınıfın bir örneğinin adıyla bir nesne oluşturmanız gerekir. Bu yapılabilir?
 
fyords :

MQL5'te böyle bir olasılık yoktur.
 
uncleVic :
Anladım, teşekkürler.
 

Bu etiketi kaldırmanın bir yolu var mı?


Bu köşede bir tabelam var ve onun üzerinde de bu yazıt var.

 IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , " " );
Ve böylece sadece isim silinir ve veriler kalır.
 
kPVT :

Bu parametreyi programlı olarak öğrenmek veya etkilemek mümkün müdür?

Bu onay kutusundan bağımsız olarak tam zaman ölçeğine göre oluşturulmaları için grafik nesneler için bir özellik ayarlamak istiyorum.

Tabii ki tekrar ve sabırsızlık için çılgınca özür dilerim.

Soru cevapsız kaldı. Servis masasında da teklif üzerine sessizlik vardır.

Bunun mql'den (henüz) mümkün olmadığını anladım, ancak çok gerekli, çünkü ekranı büyük ölçüde etkiliyor.

Bu yüzden yerimde kalakaldım.

Teşekkür ederim.

 

Artık anlaşmanın ne zaman kapandığını görsel olarak belirleyebilirsiniz: barın başında mı yoksa kapanışta mı?

Yakın oklar ızgaraya sığmıyor.

 

Bu renkleri programlı olarak göstergenin içine almanın mümkün olup olmadığını söyleyebilir misiniz?

 
fyords :

PlotIndexGetInteger ?
