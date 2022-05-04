Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 908

Yeni yorum
 
tol64 :
Gayet doğal bir soru. Ne için? ))
Diyelim sinyaller verin mesela ben bu profilden utanırım =) Gerçi o profilden başlasam herkes lakabıyla kim olduğunu anlar =))
 
Zeleniy :

Diyelim sinyaller verin mesela ben bu profilden utanırım =) Gerçi o profilden başlasam herkes lakabıyla kim olduğunu anlar =))
Değerli bir sonuç göster ve utanç izi kalmayacak. gurur olacak. ))
 
Varsayılan olarak grafik görüntüleri png yerine gif veya jpg formatında kaydetme nasıl yapılır?
  
#include <Controls\Label.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart ()
{
   CLabel Label1, Label2;

   Label1.Create( 0 , "Label1" , 0 , 10 , 10 , 0 , 0 );
   Label1.Text( "Text" );
   
   Label2.Create( 0 , "Label2" , 0 , 10 , 30 , 0 , 0 );
   Label2.Color( clrBlack );
   Label2.Text( "Label1.Width()=" + IntegerToString (Label1.Width()));
   
   Sleep ( 100000 );
}
//+------------------------------------------------------------------+

Nesnenin kendisi bir genişliğe (27 piksel) sahiptir, ancak programlı olarak farklı bir değer vardır (-10 piksel). -10px değeri nereden geliyor? ikinci x koordinatı ayarlanmadı, ancak genişlik nasıl negatif olabilir?

Bu bir hata veya özellik mi?


 

Test cihazında bir mesaja ne sebep olabilir?

EURUSD'de 1 geçişi "genel başlatma işlevinde kritik çalışma zamanı hatası (hata 520, modül 0, dosya 65535, satır 3, sütun 0)" (1233 ms) hatasıyla test edildi

bazı ajanlar tarafından iade edildi mi?

tester build 743 (duyuru yapılmadı)

 
dimonsky :

En az 30 görünür çubuk varken, ChartGetInteger(0, CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ,0) işlevinin göstergeyi test ederken neden sıfıra döndüğünü anlamıyorum

(ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS,0) işlevi tarafından kontrol edilir

Normal grafiklerde - her şey yolunda, biri diğerinden 1 farklı, ancak test ederken böyle saçmalıklar ...

Nasıl üstesinden gelinir?

Herkese selam. seçenekler var mı?
 
Ashes :

Test cihazında bir mesaja ne sebep olabilir?

EURUSD'de 1 geçişi "genel başlatma işlevinde kritik çalışma zamanı hatası (hata 520, modül 0, dosya 65535, satır 3, sütun 0)" (1233 ms) hatasıyla test edildi

bazı ajanlar tarafından iade edildi mi?

tester build 743 (duyuru yapılmadı)

ex5 dosyası doğru yüklenemedi.

Bu tür ajanlarla daha sonra istatistikleri topladıktan sonra ilgileneceğiz.

 
dimonsky :
Herkese selam. seçenekler var mı?

Görsel modda mı test ediyorsunuz? Herhangi bir kod örneği?

 
Soruma bir çözüm olacak mı?
 
fyords :
Soruma bir çözüm olacak mı?
Servis masasına yazdınız mı? Burada birçok tartışma sayfası arasında kaybolabilirsiniz.
1...901902903904905906907908909910911912913914915...3184
Yeni yorum