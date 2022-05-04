Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 908
Gayet doğal bir soru. Ne için? ))
Diyelim sinyaller verin mesela ben bu profilden utanırım =) Gerçi o profilden başlasam herkes lakabıyla kim olduğunu anlar =))
Nesnenin kendisi bir genişliğe (27 piksel) sahiptir, ancak programlı olarak farklı bir değer vardır (-10 piksel). -10px değeri nereden geliyor? ikinci x koordinatı ayarlanmadı, ancak genişlik nasıl negatif olabilir?
Bu bir hata veya özellik mi?
Test cihazında bir mesaja ne sebep olabilir?
EURUSD'de 1 geçişi "genel başlatma işlevinde kritik çalışma zamanı hatası (hata 520, modül 0, dosya 65535, satır 3, sütun 0)" (1233 ms) hatasıyla test edildi
bazı ajanlar tarafından iade edildi mi?
tester build 743 (duyuru yapılmadı)
En az 30 görünür çubuk varken, ChartGetInteger(0, CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ,0) işlevinin göstergeyi test ederken neden sıfıra döndüğünü anlamıyorum
(ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS,0) işlevi tarafından kontrol edilir
Normal grafiklerde - her şey yolunda, biri diğerinden 1 farklı, ancak test ederken böyle saçmalıklar ...
Nasıl üstesinden gelinir?
ex5 dosyası doğru yüklenemedi.
Bu tür ajanlarla daha sonra istatistikleri topladıktan sonra ilgileneceğiz.
Herkese selam. seçenekler var mı?
Görsel modda mı test ediyorsunuz? Herhangi bir kod örneği?
Soruma bir çözüm olacak mı?