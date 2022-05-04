Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 912
Bende de aynısı var.
Belki de yavaş kablosuz İnternet yüzünden kişisel olarak benimdir?
Danışmanı test ediyorum. Grafik, bakiyesi 20.000'den fazla olan iki noktayı gösteriyor ve "optimizasyon sonuçları" listesinde böyle yalnızca bir satır var!! Aşağıdaki resimler.
Bu, tabloda daha fazla kaybın mümkün olduğu anlamına mı geliyor?
İkinci sonuç büyük olasılıkla önceden hesaplanmış seçeneklerin önbelleğinden alınır. Genetik optimizasyon, çaprazlama varyantlarının aynı parametre setiyle sonuçlanabileceğini varsayar. Bu durumda, bir kez böyle bir parametre seti zaten hesaplandığından, gerçek hesaplama tekrarlanmaz. Sonuç grafiğe düşer, ancak tabloya düşmez.
Soru. 3 saat önce Satıcı olma başvurum onaylandı. Ürününüzü Market hizmetinde nasıl yayınlarsınız makalesinde "2.1. Genel bilgiler" bölümüne geldim ve durdum, çünkü Satıcı profilimde "Yeni bir ürün oluştur" düğmesini bulamıyorum. Söyle bana nerede o?
Market bölümüne gidin ve bir Ürün ekle bağlantısı çıkacaktır.
tol64, ipucu için teşekkürler.
moderatör/yönetici. Paragraf 2.1'de daha önce bahsettiğim makaleye "Piyasa" yı dürtmeniz gerektiğini eklemenin iyi olduğunu düşünüyorum. Bunun gibi: ""Pazar" bölümüne gittikten sonra," Yeni bir ürün oluştur "düğmesine ve taslakta ..." vb.
En az 30 görünür çubuk varken, ChartGetInteger(0, CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ,0) işlevinin göstergeyi test ederken neden sıfıra döndüğünü anlamıyorum
(ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS,0) işlevi tarafından kontrol edilir
Normal grafiklerde - her şey yolunda, biri diğerinden 1 farklı, ancak test ederken böyle saçmalıklar ...
Nasıl üstesinden gelinir?
ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS,0) 30 döndürür ve ChartGetInteger(0, CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ,0) sıfır döndürür. tüm kod bu.
Görsel test.
Geliştiricilere soru: neden görsel testler için ayrı bir pencere oluşturmak gerekliydi? MT4'te her şey daha kolay ve daha iyiydi. Benim sorunum, anahtar çubukları vurgulamak için Uzman Danışmanıma ObjectCreate ekledim. Ancak bu nesneler yalnızca görsel test penceresinde çizilir. Ne yazık ki, bu pencerede fırsatlar tablosundan herhangi bir anlaşmaya atlamak mümkün değildir. Bu sadece MT5'in "ana" penceresinde yapılabilir. Ancak nesneler bu pencerede çizilmez. Görsel test çizelgesi ayrıca MT5'teki ana çizelge ile aynı grafik araçlarına sahip değildir (imleci artı işaretine değiştirme yeteneği, çizgi çizme yeteneği vb.) Neden arka test grafiğini çoğaltmak ve iki devre dışı oluşturmak gerekliydi? farklı pencerelerde grafikler?
Spesifik olarak, Standart Sapma göstergesindeki MA arabelleğine erişiminiz olması gerekir.