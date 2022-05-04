Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 909

Servis masasına yazdınız mı? Burada birçok tartışma sayfası arasında kaybolabilirsiniz.

Anlaşıldı, abonelikten çıkıldı #619056.

Teşekkür ederim.

 
İyi günler, sevgili geliştiriciler.
ChartIndicatorAdd() işlevi tarafından grafiğe eklenen göstergenin adı, göstergeler listesinde yok.

Böyle mi olmalı?

GrafikGöstergeEkle

Uv.adminy, böyle bir soru. MT4'ten MT5'e geçmeye çalışıyorum. Ancak MT4'teki göstergem bir eğri çiziyor ve üstüne ve altına sayılar koyuyor. Pencere kenarlıklarından grafiğin alt ve üst noktalarına kadar olan girinti 13 pikseldir, sayılar uyuyor. Ancak MT5'te girinti üstten yalnızca 6 piksel ve alttan 52 pikseldir. Neden aynı girintiyi yapmıyorsunuz, her biri 15-20 piksel? ... Bu arada, hindilerde ayrı bir pencerede, aynı pervazda, sadece üst kısım alttan daha girintili.
 
Ayrıntılara ihtiyacınız var. Muhtemelen kaynaklar.

Lütfen servis masasına bir talep yazın.

 

1. MetaQuotes-Demo sunucusu hangi tarihten itibaren çalışır?

2. Yaz saati uygulamasına geçiş dikkate alındığında her zaman GMT + 1'de mi çalıştı?

3. Hangi GMT, MetaQuotes-Demo sunucusunun ortaya çıkmasından önceki daha derin bir alıntı geçmişine karşılık gelir?

 

MetaTrader 5 Demo Sunucumuz, gün ışığından yararlanma saatine geçişi dikkate alarak GMT+1 saat diliminde çalışır.

Temel geçmiş de GMT+1'dir.

 
MetaTrader 5 Demo Sunucumuz, gün ışığından yararlanma saatine geçişi dikkate alarak GMT+1 saat diliminde çalışır.

Temel geçmiş de GMT+1'dir.

Rusya'da ok çevirilerinin iptali dikkate alınarak sunucu işleyişinde değişiklik olacak mı?
 
Rusya'da ok çevirilerinin iptali dikkate alınarak sunucu işleyişinde değişiklik olacak mı?
Numara.
 
Uv.adminy, böyle bir soru. MT4'ten MT5'e geçmeye çalışıyorum. Ancak MT4'teki göstergem bir eğri çiziyor ve üstüne ve altına sayılar koyuyor. Pencere kenarlıklarından grafiğin alt ve üst noktalarına kadar olan girinti 13 pikseldir, sayılar uyuyor. Ancak MT5'te girinti üstten yalnızca 6 piksel ve alttan 52 pikseldir. Neden aynı girintiyi yapmıyorsunuz, her biri 15-20 piksel? ... Bu arada, hindilerde ayrı bir pencerede, aynı köşe, sadece girinti alttan daha üstte.
Sorumun cevabı yok mu?
 
29 Aralık'ta bir satıcı için başvurdu. Başvuruları kontrol eden moderatörler ne zaman çalışmaya başlayacak? "Tartışma"da da 29'undan beri sessizlik var.
