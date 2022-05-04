Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 909
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Servis masasına yazdınız mı? Burada birçok tartışma sayfası arasında kaybolabilirsiniz.
Anlaşıldı, abonelikten çıkıldı #619056.
Teşekkür ederim.
Böyle mi olmalı?
Böyle mi olmalı?
Ayrıntılara ihtiyacınız var. Muhtemelen kaynaklar.
Lütfen servis masasına bir talep yazın.
1. MetaQuotes-Demo sunucusu hangi tarihten itibaren çalışır?
2. Yaz saati uygulamasına geçiş dikkate alındığında her zaman GMT + 1'de mi çalıştı?
3. Hangi GMT, MetaQuotes-Demo sunucusunun ortaya çıkmasından önceki daha derin bir alıntı geçmişine karşılık gelir?
MetaTrader 5 Demo Sunucumuz, gün ışığından yararlanma saatine geçişi dikkate alarak GMT+1 saat diliminde çalışır.
Temel geçmiş de GMT+1'dir.
MetaTrader 5 Demo Sunucumuz, gün ışığından yararlanma saatine geçişi dikkate alarak GMT+1 saat diliminde çalışır.
Temel geçmiş de GMT+1'dir.
Rusya'da ok çevirilerinin iptali dikkate alınarak sunucu işleyişinde değişiklik olacak mı?
Uv.adminy, böyle bir soru. MT4'ten MT5'e geçmeye çalışıyorum. Ancak MT4'teki göstergem bir eğri çiziyor ve üstüne ve altına sayılar koyuyor. Pencere kenarlıklarından grafiğin alt ve üst noktalarına kadar olan girinti 13 pikseldir, sayılar uyuyor. Ancak MT5'te girinti üstten yalnızca 6 piksel ve alttan 52 pikseldir. Neden aynı girintiyi yapmıyorsunuz, her biri 15-20 piksel? ... Bu arada, hindilerde ayrı bir pencerede, aynı köşe, sadece girinti alttan daha üstte.