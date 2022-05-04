Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 920

sergeev :
hangi pozlamayı ayarladın?

Tüm BuyStop seçeneklerinden geçti

 bool   BuyStop(
   double                 volume,                       // объем позиции
   double                 price,                         // цена исполнения
   const string           symbol= NULL ,                   // символ
   double                 sl= 0.0 ,                       // цена Stop Loss
   double                 tp= 0.0 ,                       // цена Take Profit
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME   type_time= ORDER_TIME_GTC ,     // тип истечения
   datetime               expiration= 0 ,                 // время истечения
   const string           comment= ""                      // комментарий
   )

ENUM_ORDER_TYPE_TIME : ORDER_TIME_GTC , ORDER_TIME_DAY , ORDER_TIME_SPECIFIED , ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY

Varsayılan örnekte: ORDER_TIME_GTC - Sipariş, iptal edilene kadar kuyrukta olacak
 Tarihin ORDER_TIME_SPECIFIED için 12/17/2012 23:50 (veya 12/18/2012 23:50) olması gerektiği varsayımı vardı - ancak geçmedi (veriler 12/17/2012).

S1: Bu işlevi RTS-3.13'te test etme imkanınız var mı?

S2: Lütfen, hangi brokerlerin Opening DB dışındaki vadeli işlemlerde MT5 ile çalıştığını söyler misiniz?

Aracının bir "aksaklık" olduğuna inanmak için sebep var. Ama kimse tanımıyor :)

Nikos52 :
 datetime DateExpiration = D'17.12.2012 23:59' ; // 
...
if (!m_Trade..( 1 , price, Ticket)
Kodun bu sürümünde DateExpiration değişkeninin hiçbir şekilde BuyStop yönteminin bir parametresi olarak kullanılmadığı belirtilebilir.
 
Yedelkin :
Kodun bu sürümünde DateExpiration değişkeninin hiçbir şekilde BuyStop yönteminin bir parametresi olarak kullanılmadığı belirtilebilir.

Kesinlikle haklısın ! :) Sadece bu satır

 datetime DateExpiration = D'17.12.2012 23:59' ;

o bir varyanttan geldi (ki bu da bir hata içeriyor)

 if (!m_Trade.BuyStop( 1 , Price, Ticket, StopLoss, TakeProfit, ORDER_TIME_SPECIFIED , DateExpiration))
       Print ( "Ошибка BuyStop" );

Mesajdan bu satırı kaldırmak istedim... Unuttum :)
Nikos52 :

Kesinlikle haklısın ! :) Sadece bu satır

o bir varyanttan geldi (ki bu da bir hata içeriyor)

Mesajdan bu satırı silmek istedim... Unuttum :)
en isteksizce kafanız karışmış gibi görünüyor.

OOP çanları ve ıslıkları olmadan olağan Hareketli Ortalamaları alın ve normal OrderSend ile bir sipariş açın

 
Merhaba, bir sorum var - Bir uzman satın aldım ve bilgisayarıma kurdum, ardından bir VPS sunucusu sipariş ettim ve aynı uzmanı kurdum. Sonuç olarak, komisyoncu ücretsiz bir hizmete sahip olduğu için kiralanan sunucuyu reddettim, ancak uzman üçüncü kez (üç ekipman için) kurulamaz. Ne yapmalıyım? Bir sunucuyu diğerinin lehine terk edebilir miyim? Nereye başvurulur? Teşekkür ederim!
sergeev :

en isteksizce kafanız karışmış gibi görünüyor.

OOP çanları ve ıslıkları olmadan olağan Hareketli Ortalamaları alın ve normal OrderSend ile bir sipariş açın

İyi. Bir örnek yapacağım.
 
sergeev :

en isteksizce kafanız karışmış gibi görünüyor.

OOP çanları ve ıslıkları olmadan olağan Hareketli Ortalamaları alın ve normal OrderSend ile bir sipariş açın

Sevgili Alexey!

Tavsiyenize uydu ve OOP olmadan bir örnek yaptı. Onlar. CTrade sınıfını kullanmadı.
Uzman Danışman için komut dosyasını şu kaynaktan kullandım: Automated Trading Language Documentation .
 Ekli dosyada danışman kodu. Vakit bulursanız bir göz atın.
Hata, tüm bekleyen sipariş türleri için aynı 10022'dir :

 ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
ORDER_TYPE_BUY_STOP
ORDER_TYPE_SELL_STOP

ORDER_TIME_SPECIFIED ve ORDER_TIME_GTC ile kontrol edildi.

Ayrıca Strategy Tester'da testleri nasıl yaptığımla ilgili kısa bir video (47 sn HD 720) hazırladım.

Broker, 4/02/13 tarihinden itibaren gerçek hesaplar açmayı vaat ediyor ve ardından ... " bir kürk manto değil " :)

Dosyalar:
Example_OrderSend_from_help.mq5  7 kb
- Broker, zaman göstergeli sipariş vermeyi destekliyor mu?

Sembol / fiyatla ilgili bir tür aksaklık

 
olyakish :


Sembol / fiyatla ilgili bir tür aksaklık

Ayrıntılara ihtiyaç var.

Hangi komisyoncu, hangi yapı, eylemler nelerdi?

