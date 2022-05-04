Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 920
hangi pozlamayı ayarladın?
Tüm BuyStop seçeneklerinden geçti
Varsayılan örnekte: ORDER_TIME_GTC - Sipariş, iptal edilene kadar kuyrukta olacak
Tarihin ORDER_TIME_SPECIFIED için 12/17/2012 23:50 (veya 12/18/2012 23:50) olması gerektiği varsayımı vardı - ancak geçmedi (veriler 12/17/2012).
S1: Bu işlevi RTS-3.13'te test etme imkanınız var mı?
S2: Lütfen, hangi brokerlerin Opening DB dışındaki vadeli işlemlerde MT5 ile çalıştığını söyler misiniz?
Aracının bir "aksaklık" olduğuna inanmak için sebep var. Ama kimse tanımıyor :)
Teşekkür ederim.
Kodun bu sürümünde DateExpiration değişkeninin hiçbir şekilde BuyStop yönteminin bir parametresi olarak kullanılmadığı belirtilebilir.
Kesinlikle haklısın ! :) Sadece bu satır
o bir varyanttan geldi (ki bu da bir hata içeriyor)
Mesajdan bu satırı kaldırmak istedim... Unuttum :)
Afedersiniz !
en isteksizce kafanız karışmış gibi görünüyor.
OOP çanları ve ıslıkları olmadan olağan Hareketli Ortalamaları alın ve normal OrderSend ile bir sipariş açın
Sevgili Alexey!
Tavsiyenize uydu ve OOP olmadan bir örnek yaptı. Onlar. CTrade sınıfını kullanmadı.
Uzman Danışman için komut dosyasını şu kaynaktan kullandım: Automated Trading Language Documentation .
Ekli dosyada danışman kodu. Vakit bulursanız bir göz atın.
Hata, tüm bekleyen sipariş türleri için aynı 10022'dir :
ORDER_TIME_SPECIFIED ve ORDER_TIME_GTC ile kontrol edildi.
Ayrıca Strategy Tester'da testleri nasıl yaptığımla ilgili kısa bir video (47 sn HD 720) hazırladım.
Broker, 4/02/13 tarihinden itibaren gerçek hesaplar açmayı vaat ediyor ve ardından ... " bir kürk manto değil " :)
- Broker, zaman göstergeli sipariş vermeyi destekliyor mu?
Bunu yapmak için F9'a basın ve saati ayarlayıp ayarlayamayacağınızı kontrol edin.
Sembol / fiyatla ilgili bir tür aksaklık
Sembol / fiyatla ilgili bir tür aksaklık
Ayrıntılara ihtiyaç var.
Hangi komisyoncu, hangi yapı, eylemler nelerdi?