Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 916
PlotIndexGetInteger ?
Söyleyin lütfen, en son sürümlerde bir şeyler bozuldu ve bu işlev çalışmıyor mu yoksa yanlış bir şey mi yapıyorum?
true döndürür, ancak hiçbir değişiklik görünmez.
İlk önce ölçeği düzeltmeniz gerekir:
//---
Bu CHART_SCALEFIX için bir tanımlayıcı var.
Teşekkür ederim. Bunu belgelerde bulamadım.
ChartSetInteger( 0 , CHART_SCALEFIX ,... ) ana pencerenin veya belirtilen alt pencerenin fiyat ölçeğini düzeltir.
Alt pencere parametresinin (ana veya gösterge alt penceresi) belirtilmesi ana pencerenin ölçeğini değiştirir.
Bir gösterge alt penceresinin maksimum/minimumunu ayarlamanız/değiştirmeniz gerekiyorsa, bunun kendi özellikleri vardır: INDICATOR_MINIMUM ve INDICATOR_MAXIMUM .
Özel göstergelerin özellikleri
Özelliğin başvurduğu nesnelerin eksik bir listesi:
MQL5 Referansı -> Standart Sabitler, Numaralandırmalar ve Yapılar -> Nesne Sabitleri -> Nesne Özellikleri
OBJPROP_XSIZE - Размер объекта "График" по оси X (ширина в пикселях) - int
OBJPROP_YSIZE - Размер объекта "График" по оси Y (высота в пикселях) - int
Açıktır ki, "Chart" nesnesine ek olarak, dikdörtgen etiket (OBJ_RECTANGLE_LABEL) ayrıca OBJPROP_XSIZE ve OBJPROP_YSIZE özelliklerine sahiptir, bu da grafiğe eklenmesi gerektiği anlamına gelir.