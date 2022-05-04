Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 916

sergeev :
PlotIndexGetInteger ?
Tam ihtiyacım olan şey, çok teşekkürler.
 
*.FLV videosunu sunucuya yükleyemiyorum, sunucuya veri aktarılırken bir hata oluştu diyor.
  
void OnInit ()
{
   ChartSetDouble ( 0 , CHART_FIXED_MAX , 50 );
   ...
}

Söyleyin lütfen, en son sürümlerde bir şeyler bozuldu ve bu işlev çalışmıyor mu yoksa yanlış bir şey mi yapıyorum?

true döndürür, ancak hiçbir değişiklik görünmez.

 
fyords :

Söyleyin lütfen, en son sürümlerde bir şeyler bozuldu ve bu işlev çalışmıyor mu yoksa yanlış bir şey mi yapıyorum?

true döndürür, ancak hiçbir değişiklik görünmez.

İlk önce ölçeği düzeltmeniz gerekir:

//---

Bu CHART_SCALEFIX için bir tanımlayıcı var.

 
tol64 :

İlk önce ölçeği düzeltmeniz gerekir:

//---

Bu CHART_SCALEFIX için bir tanımlayıcı var.

Teşekkür ederim. Bunu belgelerde bulamadım. 

swnd= ChartWindowFind ();

ChartSetInteger ( 0 , CHART_SCALEFIX ,swnd, true );
ChartSetDouble ( 0 , CHART_FIXED_MAX , 50 );

ChartSetInteger( 0 , CHART_SCALEFIX ,... ) ana pencerenin veya belirtilen alt pencerenin fiyat ölçeğini düzeltir.

Alt pencere parametresinin (ana veya gösterge alt penceresi) belirtilmesi ana pencerenin ölçeğini değiştirir.


 
fyords :

Teşekkür ederim. Bunu belgelerde bulamadım.

ChartSetInteger( 0 , CHART_SCALEFIX ,... ) ana pencerenin veya belirtilen alt pencerenin fiyat ölçeğini düzeltir.

Alt pencere parametresinin (ana veya gösterge alt penceresi) belirtilmesi ana pencerenin ölçeğini değiştirir.

Bir gösterge alt penceresinin maksimum/minimumunu ayarlamanız/değiştirmeniz gerekiyorsa, bunun kendi özellikleri vardır: INDICATOR_MINIMUM ve INDICATOR_MAXIMUM .

Özel göstergelerin özellikleri

 
tol64 :

Bir gösterge alt penceresinin maksimum/minimumunu ayarlamanız/değiştirmeniz gerekiyorsa, bunun kendi özellikleri vardır: INDICATOR_MINIMUM ve INDICATOR_MAXIMUM .

Özel göstergelerin özellikleri

Aynen öyle. Teşekkür ederim.
 

Özelliğin başvurduğu nesnelerin eksik bir listesi:

MQL5 Referansı -> Standart Sabitler, Numaralandırmalar ve Yapılar -> Nesne Sabitleri -> Nesne Özellikleri

OBJPROP_XSIZE  - Размер объекта "График" по оси X (ширина в пикселях) - int

OBJPROP_YSIZE  - Размер объекта "График" по оси Y (высота в пикселях) - int 

Açıktır ki, "Chart" nesnesine ek olarak, dikdörtgen etiket (OBJ_RECTANGLE_LABEL) ayrıca OBJPROP_XSIZE ve OBJPROP_YSIZE özelliklerine sahiptir, bu da grafiğe eklenmesi gerektiği anlamına gelir.

Bir dosyayı csv formatında kaydederken veriler sütunlara bölünmez. Standart örnekteki komut dosyası bile tüm verileri tek bir sütunda görüntüler.
