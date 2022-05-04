Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 918
Lütfen ikinci arabelleğin (etiket2) neden sıfır olduğunu açıklayın
1) Herhangi bir nedenle, OnCalculate işleviyle ayrı kapatma, açma vb. çoklu tamponlarda sorun yok
2) Memnuniyetle kullanırdım ama içine hareketli ortalama hesaplama algoritmasını koyamam ki yukarıdaki kodda
ExtLineBuffer2[i], sabitler dahil farklı değerler atamaya çalıştı - her zaman sıfır
Gösterge dosyalarına #resource seçeneği ne zaman uygulanacak? Belki biri bilir? Gerçekten tüm projeyi tek bir .ex5 dosyasında birleştirmek istiyorum.
Bu özellik, 730'dan beri mevcuttur.
Sinyallerdeki grafikler, sinyal hizmetinde 12 saatten fazla zaman ölçeğinde çift ve üçlü ve yalnızca benim değil, birçok sinyal için hizmetin ortak bir hatası var
Bu konudaki denge, sıralamada iki veya üç katına çıkar, bir şeyler yapın, ücretli aboneler gerçek olmayan resimlere abone olur
Servis Masası Talebi #631352
Neden başka birinin kodunun bölümlerini keselim? Genişletilmiş OnCalculate() için kendi sürümünüzü yazın - daha kullanışlı olacaktır. Mantık tamamen mevcut koda uygundur, onu anlamak, fazlalığı kesmek ve yeniden üretmek yeterlidir. Bilgi yeterli olmalıdır.
Bu ilginç değilse, o zaman fiyat[] dizisi yerine mevcut koddan başlangıç değişkenini kaldırmayı deneyin, ihtiyacınız olan diziyi belirtin (örneğin, tick_volume[]) ve sonucu genişletilmiş OnCalculate() öğesine aktarın. .
MT5'i yükleme sorunları. Yüklenemiyor, dosya indirme sadece 4480 Kb'a kadar devam ediyor ve ardından indirmeyi durduruyor. Ben zaten birçok kez bulundum.
Niye ya? Ve nasıl olunur?
Dağıtımı yeni mi indirdiniz yoksa eski, önceden indirilmiş bir yükleyici mi kullanıyorsunuz?
şimdi (dün)