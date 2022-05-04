Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 918

lazarev-dm :

Lütfen ikinci arabelleğin (etiket2) neden sıfır olduğunu açıklayın

1) Herhangi bir nedenle, OnCalculate işleviyle ayrı kapatma, açma vb. çoklu tamponlarda sorun yok

2) Memnuniyetle kullanırdım ama içine hareketli ortalama hesaplama algoritmasını koyamam ki yukarıdaki kodda

ExtLineBuffer2[i], sabitler dahil farklı değerler atamaya çalıştı - her zaman sıfır

Sorunun fiyatlar ile OnCalculate'in birden fazla arabelleği desteklememesi olduğunu anlıyorum, ancak bilgimle MA hesaplama kodunu kesip başka bir onCalculate'e yapıştıramıyorum, lütfen yardım edin veya CodeBase'den örneğe olan bağlantıyı sıfırlayın
 
MoneyJinn :
Gösterge dosyalarına #resource seçeneği ne zaman uygulanacak? Belki biri bilir? Gerçekten tüm projeyi tek bir .ex5 dosyasında birleştirmek istiyorum.

Bu özellik, 730'dan beri mevcuttur.

Sinyallerdeki grafikler, sinyal hizmetinde 12 saatten fazla zaman ölçeğinde çift ve üçlü ve yalnızca benim değil, birçok sinyal için hizmetin ortak bir hatası var  

Bu konudaki denge, sıralamada iki veya üç katına çıkar, bir şeyler yapın, ücretli aboneler gerçek olmayan resimlere abone olur

Servis Masası Talebi #631352

Kazanıldı!
 
lazarev-dm : bildiğim kadarıyla MA hesaplama kodunu kesip başka bir onCalculate'e yapıştıramıyorum

Neden başka birinin kodunun bölümlerini keselim? Genişletilmiş OnCalculate() için kendi sürümünüzü yazın - daha kullanışlı olacaktır. Mantık tamamen mevcut koda uygundur, onu anlamak, fazlalığı kesmek ve yeniden üretmek yeterlidir. Bilgi yeterli olmalıdır.

Bu ilginç değilse, o zaman fiyat[] dizisi yerine mevcut koddan başlangıç değişkenini kaldırmayı deneyin, ihtiyacınız olan diziyi belirtin (örneğin, tick_volume[]) ve sonucu genişletilmiş OnCalculate() öğesine aktarın. .

 
 //--- main loop
   for (i=limit;i<rates_total && ! IsStopped ();i++)
{
   ExtLineBuffer[i]=ExtLineBuffer[i- 1 ]+(price[i]-price[i-InpMAPeriod])/InpMAPeriod;
   ExtLineBuffer2[i]=ExtLineBuffer[i];
}
Yalnızca bir satır olsa bile her zaman parantez koyun - daha az aptalca hata olacaktır.
 

Kurulum

MT5'i yükleme sorunları. Yüklenemiyor, dosya indirme sadece 4480 Kb'a kadar devam ediyor ve ardından indirmeyi durduruyor. Ben zaten birçok kez bulundum.

Niye ya? Ve nasıl olunur?

 
Stasikusssss :

MT5'i yükleme sorunları. Yüklenemiyor, dosya indirme sadece 4480 Kb'a kadar devam ediyor ve ardından indirmeyi durduruyor. Ben zaten birçok kez bulundum.

Niye ya? Ve nasıl olunur?

Dağıtımı yeni mi indirdiniz yoksa eski, önceden indirilmiş bir yükleyici mi kullanıyorsunuz?
 
Renat :
Dağıtımı yeni mi indirdiniz yoksa eski, önceden indirilmiş bir yükleyici mi kullanıyorsunuz?
şimdi (dün)
 
Stasikusssss :
şimdi (dün)
/clean anahtarıyla çalıştırmayı deneyin lütfen
