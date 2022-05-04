Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 791
Ayrıca, basit bir formül Marj Düzeyi = Bakiye / Marj (sabit) . Bu nedenle , Bakiyenin büyümesiyle Teminat Düzeyinde bir artış elde edilir .
Size tam formülü (verdiğinizin tam tersi) gösterdim ve ayrıca "hesaptaki yük" anlamını da verdim.
Marj * %100 / özkaynak değeri ne kadar küçükse, hesap üzerindeki yük o kadar az ve hesabın sahip olduğu güvenlik marjı o kadar fazladır.
Kesinlikle buna değer - lütfen yazın.
1. Teşekkür ederim Umarım her şey doğrudur.
2. Yarın daha detaylı bilgi vereceğim ama şimdi böyle bir durum oluyor.
Tamamlandıktan sonra veya optimizasyon durdurulduğunda, Başlat-Durdur düğmesi devre dışı kalır ve soluk kalır.
İlk sekmede hiçbir şeyi değiştirmeyin ve başlamayın.Terminali yeniden başlatmanız gerekir.
Günlük, kullanıcı tarafından bir durdurma olduğunu gösterir.
XP 32 bit, Win 7 32 bit.
Bir hata olduğunu ve çok iyi tekrarlanabilir olduğunu onaylıyorum. Ek olarak, dün gece tam anlamıyla test edilen Expert Advisor'ın optimizasyon sonuçları kökten değişti - örneğin. aynı parametrelere sahip işlem sayısı 4 kat azaldı. Ne yazık ki, dünkü koşuların sonuçlarını kaydetmedim ve bunun neden böyle olduğunu takip etmiyorum - şimdilik sadece bir gerçeği belirtiyorum.
Optimize ederken, terminal yeni yapıda çöküyor
Uygulama #450637
Daha fazla genetik. Her nedense, testçi, milyarlarca seçenekle 1280 koşuda en iyisini bulacağına küstahça inanıyor. Ve onlardan sonra durur! Onu geleneksel olarak en az 10 bin seçeneği hesaplamaya ikna etmek işe yaramıyor ... Yeniden derlendi vb. yeniden başlatmalar yardımcı olmuyor. Doğrudan sorun!
Hayır, gerçekten, ama ne yapmalı? Hiç optimize edemiyorum.
Evet, hata korkunç. Terminali her aşırı yüklemek olağandışıdır)))
Anlaşmaların sayısı sabitlendi (doğru çalışıyor) ve her şeyi yeniden test etme umudum vardı, ama ayrıldım))
Bugün ek olarak:
Hayır, gerçekten, ama ne yapmalı? Hiç optimize edemiyorum.