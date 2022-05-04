Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 787

Yeni yorum
 
Zeleniy :
mql5.com Site bölümünü seçtim ve teklif burada ve onu başlıklara nasıl ekleyeceğimi anlamıyorum.

İstediğiniz gibi cümleler yazın.

teklif için, sürümün ve bitliğin gerekli olmadığı kirpi için açıktır.

gerektiği gibi doldurun

sıralama
Sonuç
Beklenen Sonuç
ek bilgi

 

Merhaba birine yardım et. Test cihazında EA, hareketli ortalamalar oluşturmaz ve günlük aralıkta işlem yapmaz. Çalışması için hareketli olanı nasıl değiştirilir.

 
gergi :

Test cihazında EA, hareketli ortalamalar oluşturmaz

- MA'yı kullanılan göstergeler listesine eklediniz mi?
- EA, test cihazında başka göstergeler oluşturuyor mu?

ve günlük aralıkta işlem yapmaz.

- yapmalı? belki bir kısıtlamanız var, belki bar yok, belki başka bir şey ....

Çalışması için hareketli ortalama nasıl değiştirilir.

neden MA'da neden aramanız gerektiğini düşünüyorsunuz?
 

danışmanın bu simitlerde oluşturduğu diğer göstergeler

 

MA'da bir hata buldum. Bana bara nasıl bir çek yazacağımı söyle. Günde sadece bir işlem yapılması gerekmektedir. Yani, bir pozisyon açmadan önce, bar üzerinde herhangi bir anlaşma olup olmadığı kontrol edilir, daha sonra anlaşma yapılır, varsa anlaşma yapılır.

 
"Yeni çubuk" olay işleyici makalesine bakın
 

https://www.mql5.com/ru/docs/migration "yürütülebilir" kelimesini "yürütülebilir" ile değiştirin

Документация по MQL5: Переход с MQL4
Документация по MQL5: Переход с MQL4
  • www.mql5.com
Переход с MQL4 - Документация по MQL5
 
drknn :

https://www.mql5.com/ru/docs/migration "yürütülebilir" kelimesini "yürütülebilir" ile değiştirin

kelimeyi tamamen kaldırmak daha iyi olurdu
[Silindi]  

Beyler .. Test cihazındaki TimePickers - dokunmatik yüzeyden tıkladığınızda (fareden nasıl olduğunu bilmiyorum - bir tane yok) - bir saniyede kendilerini kapatırlar ..

mt5 - yine bilgisayarın tüm kaynaklarını yiyor .. ayrıca - bellek varsa - kötüye kullanım yazıyor - güya 24M yeterli değil

ve bu ücretsiz RAM = 150M ve 4 GB'lık bir takas dosyası ile .. ( Taskmgr'ye bakıyorum)

os = XPHome= haziran güncellendi//

!!! hatırlamaktan yoruldum..

** tümünü değiştir - iletişim kutusunda.. Yap, lütfen, &Tümünü Değiştir = zor değil, değil mi?

**** ham olarak ve işareti - Değiştir ve Tümü için

a? 3 üncü! Zaten bir yıldır soruyorum - ha ....?

 

Söyle bana, lütfen, nerede yanlış yaptım.

 void cexpert::init( string symbol_name)
{
     SymbolSelect (symbol_name, true );
    ...
}

Piyasaya genel bakışta bir sembol var, geçmiş yükleniyor.

Test cihazında tablo açılır, hindiler saldırır.

Danışmanın kurulu olduğu çiftte ticaret devam ediyor, diğerlerinde değil.

1...780781782783784785786787788789790791792793794...3184
Yeni yorum