Kusura bakmayın konuyla pek ilgili olmayabilirim. Nereye daha kesin yazacağımı bulamadım - bu nedenle genel olarak "sorular" anahtar kelimesiyle!

Section_Work'te böyle bir geliştirici Eric He vardı (yaklaşık olarak). Yüzden fazla eser tamamlandı! Ne oldu? Yasak, değil mi? Sadece meraktan merak ediyorum....

 
https://www.mql5.com/en/users/EricHe'yi saklayın.
 
Söyle bana, lütfen, nerede yanlış yaptım.

Piyasaya genel bakışta bir sembol var, geçmiş yükleniyor.

Test cihazında grafik açılır, hindiler atlar.

Danışmanın kurulu olduğu çiftte ticaret devam eder, diğerlerinde olmaz.

Diğer semboller\zaman çerçeveleri için CopyTime (örneğin, IsNewBar() içinde) kullanırsanız, genellikle bir hata döndürülür (beklemeniz ve tekrar talep etmeniz gerekir). Benzer şekilde, CopyXXX'in diğer işlevleri. Bu sadece bir varsayım olsa da, kod olmadan net değildir.

Yüklü OS yedi lisanslı ve derleme sırasında hata veriyor


"C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Champion.ex5" çıktı uzman dosyası (5) açılamıyor 0 0

Yüklü OS yedi lisanslı ve derleme sırasında hata veriyor

"C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Champion.ex5" çıktı uzman dosyası (5) açılamıyor 0 0

"/portable" tuşunu kullanmayı deneyin. Belki de dosya, nerede olduğunu arayan dizinlerde değildir. Bir seçenek olarak, dizine yeterli erişim hakkı yoktur.
 
Bu yediyi anlamıyorum, terminali program dosyalarından kaldırdım ve diske yeni yükledim, şimdi her şey derlendi, ancak komut dosyalarım terminalde görüntülenmiyor, örneğin danışmanı yola koydum: C:\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Test.mq5 ancak Test.mq5 terminalinde görüntülenmiyor, güncellenmiyor ve yeniden yüklenmiyor. Sonra danışmanı terminalin kendisinden indirdim, göründü ve çalışıyor, ancak dosyalarda bulamıyorum.
 
Yedi dosyada farklı bir yerde bulunur:

c:\user\papaklass\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\

Bu dosya düzenlemesi erişim haklarıyla, yani. güvenlik ile.

Anladım teşekkürler deneyeceğim.
 
Terminalim C:\MetaTrader 5\MQL5\Experts ve orada hiçbir şey yok.

Dosya->Veri dizinini aç - bu, MT5'in şu anda çalıştığı klasördür.

PS Uzak masaüstünden geçerseniz - klasör tamamen farklı olacaktır, ancak yukarıdaki menü öğesi aracılığıyla yolunu öğrenebilirsiniz.

 
çok açık teşekkür ederim.

Bulduğu arama yoluyla ve ayrıca yol boyunca bu klasörler gizlidir, genel olarak oradaki kullanıcılara bir kilidim var, bir dizüstü bilgisayar satın alırken böyleydi, profillerini belirlediler.

Dizini terminal aracılığıyla arayabilmeniz iyidir.

 

