Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 790
m_smbinf.RefreshRates () ekleyin.
Derlerken 2 hata oluşur: dahili hata #-1006 ve EX5 yazma hatası. Belgelerde 1006 kodunu bulamadım. Bu tür hataların ortaya çıkmasına ne sebep olabilir?
Yeni yapıda, hisseler dengesindeki artışla birlikte marj seviyelerinin düşmesi sorunu devam etti.İşte IBM. #435444 numaralı uygulamada belgelenmiştir.
Herhangi bir yorum olacak mı? Böyle bir problemle hisse senetleri nasıl test edilir?
Burada her şey çok basit, hata yok:
Akıl yürütmede iki hata yaptınız:
Upd: Yanılmışım, işte doğru cevap - https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page808#comment_285426
Mikroskopla çivi çakmak mikroskop böceği olarak kabul edilebilir mi?
Belgelenmemiş özellikleri denedim ve derleyici yemin etmese de terminali çökerttim
SD konusunda endişelenmeli miyim?
çünkü hala kullanmayacağım. Yani sadece ilginç bir gerçek.
Merhaba Renat.
Formüllerin ve hesaplamaların doğruluğunu pek araştırmadığımı kabul ediyorum ama nasıl anladığımı açıklayacağım.
Parti sabittir , bu nedenle rehin pratikte (döviz kuru dalgalanmalarına göre) sabittir .
Ayrıca, basit bir formül Marj Düzeyi = Bakiye / Marj (sabit) . Bu nedenle , Bakiyenin büyümesiyle Teminat Düzeyinde bir artış elde edilir .
Eurodolar'ın tek döviz testine de yansıyan bu hareket, hisse senedinin ters davranışı beni bir şaşkınlığa soktu.
Gördüğünüz gibi seviye artıyor.
