m_smbinf.RefreshRates () ekleyin.

 
Teşekkürler Çalışıyor!
 
Derlerken 2 hata oluşur: dahili hata #-1006 ve EX5 yazma hatası. Belgelerde 1006 kodunu bulamadım. Bu tür hataların ortaya çıkmasına ne sebep olabilir?
 
w1sp :
Derlerken 2 hata oluşur: dahili hata #-1006 ve EX5 yazma hatası. Belgelerde 1006 kodunu bulamadım. Bu tür hataların ortaya çıkmasına ne sebep olabilir?
Tünaydın. Servis masasına yazın ve kodu ekleyin, lütfen. Yapı numarasını , işletim sistemini, bit derinliğini belirtin . Teşekkür ederim.
 

Yeni yapıda, hisseler dengesindeki artışla birlikte marj seviyelerinin düşmesi sorunu devam etti.İşte IBM. #435444 numaralı uygulamada belgelenmiştir.


Herhangi bir yorum olacak mı? Böyle bir problemle hisse senetleri nasıl test edilir?

 
Karlson :

Yeni yapının hala sorunları var https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page808#comment_285426 ve hisseler için bakiyedeki artışla marj seviyesinde düşüş.Bu IBM. #435444 numaralı uygulamada belgelenmiştir.


Herhangi bir yorum olacak mı? Böyle bir problemle hisse senetleri nasıl test edilir?

Burada her şey çok basit, hata yok:

  1. Marj düzeyi grafiği, işlem başına marj kapsamının hesabın toplam özkaynağına oranını gösterir. Yani, dolar cinsinden mutlak bir değer değil, göreli bir değerdir.

  2. Parti sabittir, bu da işlem için IBM hisse fiyatıyla tam orantılı olarak marj gereksinimleri sağlar. Kurs 120 dolardan 133 dolara çok fazla dalgalanmadı.

  3. Bakiye (özsermaye) büyüdüğü ve marj kapsamı neredeyse sabit olduğu için (döviz kuru çok az değişti), marj * 100.0 \ özsermaye oranı doğal olarak düşecek.


Akıl yürütmede iki hata yaptınız:

  1. İşlem hacminin sabit olduğunu unutarak marjın bir şekilde bakiyeyle ilgili olduğunu düşündüler.

  2. Marjın kendisinin değil, marj seviyesinin gösterildiği gerçeğine dikkat etmediler (grafik özellikle hesaptaki yükü göstermek için yapılmıştır).


Upd: Yanılmışım, işte doğru cevap - https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page808#comment_285426

 
Renat :

Mikroskopla çivi çakmak mikroskop böceği olarak kabul edilebilir mi?

Belgelenmemiş özellikleri denedim ve derleyici yemin etmese de terminali çökerttim

SD konusunda endişelenmeli miyim?

çünkü hala kullanmayacağım. Yani sadece ilginç bir gerçek.

 

Merhaba Renat.

Formüllerin ve hesaplamaların doğruluğunu pek araştırmadığımı kabul ediyorum ama nasıl anladığımı açıklayacağım.

Parti sabittir , bu nedenle rehin pratikte (döviz kuru dalgalanmalarına göre) sabittir .

Ayrıca, basit bir formül Marj Düzeyi = Bakiye / Marj (sabit) . Bu nedenle , Bakiyenin büyümesiyle Teminat Düzeyinde bir artış elde edilir .

Eurodolar'ın tek döviz testine de yansıyan bu hareket, hisse senedinin ters davranışı beni bir şaşkınlığa soktu.

Gördüğünüz gibi seviye artıyor.

 
Urain :

Mikroskopla çivi çakmak mikroskop böceği olarak kabul edilebilir mi?

Belgelenmemiş özellikleri denedim ve derleyici yemin etmese de terminali çökerttim

SD konusunda endişelenmeli miyim?

çünkü zaten kullanmayacağım. Yani sadece ilginç bir gerçek.

Kesinlikle buna değer - lütfen yazın.
