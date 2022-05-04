Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 393

Interesting :
Ve tam olarak hangisi?
1) NormalizeDouble() - 0.0'ı çağırdıktan sonra ve saf haliyle 4.243991582918676e-314

Birkaç gösterge denedim. Her ikisi de eskiden iyi çalışıyordu, şimdi çalışmıyorlar.

2) çekirdeklere bağlantı ile çalıştırmayı test etmeye çalışırken genellikle sorunlar vardır (n. çalıştırmadan itibaren çalışır). resmi görmek.

TheXpert :
Bir grup telepat zaten probleminizi araştırıyor.

iCustom() işlevinin gerektiği gibi çalışmadığını anlamak için telepat gerekmez.

kontrol etmek için uzmanın kodunu çalıştırabilirsiniz:
çift arabellek[];
ResetLastError();
int MA_handle = iCustom(NULL, 0, "Örnekler\\Özel Hareketli Ortalama", 21, 0, MODE_SMMA);
//int MA_handle = iMA(NULL, 0, 21, 0, MODE_SMMA, PRICE_MEDIAN);
Print("MA_handle = ", MA_handle, " error = ", GetLastError());
int kopya = CopyBuffer(MA_handle, 0, 0, 5, arabellek);
if (copy == -1) Print("Özel Hareketli Ortalama gösterge değerlerini alma başarısız denemesi");
başka
for (int i = 0; i < 5; i++) Print("tampon[", i, "] = ", arabellek[i]);

ve sonuç "Özel Hareketli Ortalama göstergesinin değerlerini alma girişimi başarısız" mesajı olacaktır.

onlar. CopyBuffer, iCustom() gösterge tanıtıcısı için bir hata (-1 döndürür) verir. standart iMA() göstergesini alırsak, aynı kod çalışır!

Ukrayna :
Ortaya çıkan dizinin indeksleme yönüne bakın, genişletilmesi gerekebilir.

indeksleme yönünde her şey yolunda ve önceki yapılarda da aynı şey çalıştı. 448 ve 450'de - çalışmıyor.
Geliştiricilere , terminalin ana işlevselliğini daha kapsamlı bir şekilde test etmelerini defalarca önerdim,
ancak terminalde derlemeden derlemeye, bazı kritik hatalar yerine, diğerleri görünür ve bunlar da kritiktir.
onlar. biri tamir ediliyor, diğeri zaten normal çalışıyor, bozuluyor ve görünürde bir son yok. görünüşe göre, kararlı bir sürüm için sabırsızlanıyoruz (((

 
MONTEGRO :

Verileri kopyalamadan önce bir fiş koyun, göstergeyi hesaplamak zaman alır, bu nedenle tutamaç doğru döndürülmesine rağmen veriler henüz hesaplanmamıştır,

genel olarak, İnternet'teki göstergeleri çağırmanız ve halihazırda OnTick() veya diğer özel işlevlerde bulunan verileri talep etmeniz önerilir. 

     double buffer[];
     ResetLastError ();
     int MA_handle = iCustom ( NULL , 0 , "Examples\\Custom Moving Average" , 21 , 0 , MODE_SMMA );
     //int MA_handle = iMA(NULL, 0, 21, 0, MODE_SMMA, PRICE_MEDIAN);
     Print ( "MA_handle = " , MA_handle, "  error = " , GetLastError ());
Sleep ( 100 );
     int copy = CopyBuffer (MA_handle, 0 , 0 , 5 , buffer);
     if (copy == - 1 ) Print ( "Неудачная попытка получить значения индикатора Custom Moving Average" );
     else
       for ( int i = 0 ; i < 5 ; i++) Print ( "buffer[" , i, "] = " , buffer[i]);

Yine sıfır çubuğundan 5 veri kopyalıyorsunuz, ancak sıfır çubuğu 1970 civarında bir yerde (maksimum çubuk ayarlarına bağlı olarak), bu yüzden dizi indekslemeye bakın dedim.

Urain :

Verileri kopyalamadan önce bir fiş koyun, göstergeyi hesaplamak zaman alır, bu nedenle tutamaç doğru şekilde döndürülmesine rağmen veriler henüz hesaplanmamıştır.

uyku(1000); // 1 saniye. iCustom()'u çağırdıktan sonra gerçekten yardımcı oldu, AMA... şimdi gecikme süresini seçmeli miyim? Hesaplama işleminin ne kadar süreceğini nereden öğrenmeliyim?
çöpü işaret eden göstergenin doğru tutamağını vermek yanlış! ve daha önce, görünüşe göre, düzgün çalıştı, çünkü böyle bir sorun yoktu.

Ukrayna :

genel olarak, İnternet'teki göstergeleri çağırmanız ve halihazırda OnTick() veya diğer özel işlevlerde bulunan verileri talep etmeniz önerilir.

bu benim için iyi bir not, teşekkür ederim) çünkü bunu yapsaydım sorunu görmezdim...

Yine sıfır çubuğundan 5 veri kopyalıyorsunuz, ancak sıfır çubuğu 1970 civarında bir yerde (maksimum çubuk ayarlarına bağlı olarak), bu yüzden dizi indekslemeye bakın dedim.

Anladığım kadarıyla, referans belgelerinden CopyBuffer()'da sıfır çubuğu aslında "şimdiki zaman"dır ve zaten kopyalama sırasında dizi tersine çevrilir.

 
MONTEGRO :

uyku(1000); // 1 saniye. iCustom()'u çağırdıktan sonra gerçekten yardımcı oldu, AMA... şimdi gecikme süresini seçmeli miyim? Hesaplama işleminin ne kadar süreceğini nereden öğrenmeliyim?
çöpü işaret eden göstergenin doğru tutamağını vermek yanlış! ve daha önce, görünüşe göre, düzgün çalıştı, çünkü böyle bir sorun yoktu.


iCustom çağrısı ve bu göstergenin değerlerine erişim zamana göre ayrılmışsa, Sleep() işlevi için gecikme süresini seçmeye gerek yoktur. Ayrıca, BarsCalculated () işlevi vardır.
 

Aşağıdaki gösterge seçeneklerini (kırmızı daire içine alınmış) programlı olarak ayarlamak mümkün müdür?


Bunu yapmanın bir yolunu bulamadı.

 

Bunun bir hataya bağlanması gerekip gerekmediğini bilmiyorum, ancak bence master için her tür hareketli ortalama (SignalFrAMA, SignalAMA, SignalMA, SignalDEMA, SignalTEMA) için kitaplık kodunda hatalar var, bkz. CsignalTEMA:: KısaKoşul()

 //| "Voting" that price will grow.                                   |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: number of "votes" that price will grow.                  |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalTEMA::LongCondition()
  {
   int result= 0 ;
   int idx   =StartIndex();
//--- analyze positional relationship of the close price and the indicator at the first analyzed bar
   if (DiffCloseMA(idx)< 0.0 )
     {
       //--- the close price is below the indicator
       if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && DiffOpenMA(idx)> 0.0 && DiffMA(idx)> 0.0 )
        {
         //--- the open price is above the indicator (i.e. there was an intersection), but the indicator is directed upwards
         result=m_pattern_1;
         //--- consider that this is an unformed "piercing" and suggest to enter the market at the current price
         m_base_price= 0.0 ;
        }
     }
   else
     {
       //--- the close price is above the indicator (the indicator has no objections to buying)
       if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ))
         result=m_pattern_0;
       //--- if the model 2 is used
       if (IS_PATTERN_USAGE( 2 ) && DiffMA(idx)> 0.0 )
        {
         //--- the indicator is directed upwards
         if (DiffOpenMA(idx)< 0.0 )
           {
             //--- the open price is below the indicator (i.e. there was an intersection)
            result=m_pattern_2;
             //--- suggest to enter the market at the "roll back"
            m_base_price=m_symbol.NormalizePrice(MA(idx));
           }
         else
           {
             //--- the open price is above the indicator
             if (DiffLowMA(idx)< 0.0 )
              {
               //--- the low price is below the indicator
               result=m_pattern_2;
               //--- consider that this is a formed "piercing" and suggest to enter the market at the current price
               m_base_price= 0.0 ;
              }
           }
        }
     }
//--- return the result
   return (result);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| "Voting" that price will fall.                                   |
//| INPUT:  no.                                                      |
//| OUTPUT: number of "votes" that price will fall.                  |
//| REMARK: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
int CSignalTEMA::ShortCondition()
  {
   int result= 0 ;
   int idx   =StartIndex();
//--- analyze positional relationship of the close price and the indicator at the first analyzed bar
   if (DiffCloseMA(idx)> 0.0 )
     {
       //--- the close price is above the indicator
       if (IS_PATTERN_USAGE( 1 ) && DiffOpenMA(idx)< 0.0 && DiffMA(idx)< 0.0 )
        {
         //--- the open price is below the indicator (i.e. there was an intersection), but the indicator is directed downwards
         result=m_pattern_1;
         //--- consider that this is an unformed "piercing" and suggest to enter the market at the current price
         m_base_price= 0.0 ;
        }
     }
   else
     {
       //--- the close price is below the indicator (the indicator has no objections to buying)
       if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ))
         result=m_pattern_0;
       //--- if the model 2 is used
       if (IS_PATTERN_USAGE( 2 ) && DiffMA(idx)< 0.0 )
        {
         //--- the indicator is directed downwards
         if (DiffOpenMA(idx)< 0.0 )---------------------------------------->ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗНАК "БОЛЬШЕ" !!!
           {
             //--- the open price is above the indicator (i.e. there was an intersection)
            result=m_pattern_2;
             //--- suggest to enter the market at the "roll back"
            m_base_price=m_symbol.NormalizePrice(MA(idx));
           }
         else
           {
             //--- the open price is below the indicator
             if (DiffHighMA(idx)> 0.0 )
              {
               //--- the high price is above the indicator
               result=m_pattern_2;
               //--- consider that this is a formed "piercing" and suggest to enter the market at the current price
               m_base_price= 0.0 ;
              }
           }
        }
     }
//--- return the result
   return (result);
  }

Ayrıca SignalMA Kitaplığında

 int CSignalMA::ShortCondition()
  {
   .......
   //--- analyze positional relationship of the close price and the indicator at the first analyzed bar
   if (DiffCloseMA(idx)> 0.0 )
     {
      .......
     }
   else
     {
       //--- the close price is below the indicator (the indicator has no objections to buying)
       if (IS_PATTERN_USAGE( 0 ))
         result=m_pattern_0;
       //--- if the model 2 is used

То что ниже не корректно:
       if (DiffMA(idx)< 0.0 )
        {
         //--- the indicator is directed downwards
         if (IS_PATTERN_USAGE( 2 ) && DiffOpenMA(idx)< 0.0 )
          {
           .....
          }
Последние 2 условия должны выглядеть так: 
       if (IS_PATTERN_USAGE( 2 ) && DiffMA(idx)< 0.0 )
        {
         //--- the indicator is directed downwards
         if (DiffOpenMA(idx)> 0.0 )
           {
            .....
           }
 
52_rus :

Bunun bir hataya bağlanması gerekip gerekmediğini bilmiyorum, ancak bence master için her tür hareketli ortalama (SignalFrAMA, SignalAMA, SignalMA, SignalDEMA, SignalTEMA) için kitaplık kodunda hatalar var, bkz. CsignalTEMA:: KısaKoşul()

Ayrıca SignalMA Kitaplığında

Çok teşekkürler. Düzeltilecektir. (Lanet olası kopyala-yapıştır)
 
Integer :
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page391#comment_67358
/i:<MQL5 klasörünün yolu>

Çağrı dizesinin tamamını verin.
 
mql5 :
/i:<MQL5 klasörünün yolu>

Tam çağrı dizesini verin.

İşte denediğim tüm seçenekler:

GS      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh
CR      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include\InstallerTestInclude
CF      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include
IM      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5
HG      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D
ME      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh
MM      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include\InstallerTestInclude
EP      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include
CG      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5
JD      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)
FN      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh
DJ      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5\Include\InstallerTestInclude
ND      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5\Include
JP      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5
IR      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \
LH      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh
PH      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5\Include\InstallerTestInclude
LE      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5\Include
RJ      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5
CP      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: 
OS      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include\InstallerTestInclude
OG      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include
EN      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5
DF      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D
GG      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include\InstallerTestInclude
OM      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include
ML      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5
DO      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 32        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)
KR      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh
CD      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include\InstallerTestInclude
CD      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include
ML      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5
PQ      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D
MG      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh
IS      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include\InstallerTestInclude
QQ      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include
CQ      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5
NR      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)
RO      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh
PK      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5\Include\InstallerTestInclude
NR      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5\Include
RQ      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \MQL5
ID      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: \
DG      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh
DK      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5\Include\InstallerTestInclude
HD      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5\Include
RH      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: MQL5
OR      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: 
GE      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include\InstallerTestInclude
GE      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include
QM      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5
DP      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D
OD      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include\InstallerTestInclude
GO      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 52        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5\Include
JN      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 53        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\MQL5
CM      0       sInstallerInstall (EURUSD,H1)   06 : 54 : 53        D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)\mql5.exe D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.mq5 /i: D:\Program Files\MetaTrader 5 (A)

Her denemeden sonra, yol boyunca bir dosyanın varlığı için bir kontrol yapıldı. 

D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Scripts\sInstallerTestScript.ex5

Yol boyunca kapsayıcı 

D:\Users\Дмитрий\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\ 44 D6FB562C883F0C70690F3306A3851D\MQL5\Include\InstallerTestInclude\IncInstallerTest.mqh

mevcut.

Varlık kontrolü şu fonksiyon tarafından gerçekleştirildi:

      bool CheckExists( string aPath){
         uchar ucArr1[];
         StringToCharArray (aPath,ucArr1); 
         if (GetFileAttributesA(ucArr1)> 0 ) return ( true );
         return ( false );
      }  
