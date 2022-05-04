Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 78

Malaxit:

Merhaba, lütfen şu soruyu cevaplayın:

MT5 neden indirilemiyor, kurulum dosyasını indiriyorum, çalıştırıyorum, yarıya kadar indiriyor, duruyor, başka bir erişim noktasına atlıyor vs. sonunda hata

-okunamadı [12002]

ve böyle bir hikaye sürekli olarak terminali veya pencereleri ne kadar yeniden kurarsam kurayım, ama şimdi üçüncü gün için çalışmıyor

Belki de sabit sürücüde yer yoktur? veya windows altında yönetici izni yok
maryan.dirtyn :

lütfen bana bu yapının neden her zaman 0 döndürdüğünü söyle

Şimdi kaç dakika olduğunu nasıl öğrenebilirim? Örneğin:

işte böyle bir şey... :)

 int Minute()
{
MqlDateTime tm;
TimeCurrent (tm);
return (tm.min);
}

ya da öylesine

 int TimeMinute( datetime date)
{
MqlDateTime tm;
TimeToStruct (date,tm);
return (tm.min);
}

not

Ve burası en çok okunan ülke... :(

Tabii ki, çok üzgünüm, ama makaleyi okumaya çalışmadınız - MQL4'ten MQL5'e geçiş ?

 

Merhaba. Bir genetik algoritma ile hızlı optimizasyon kullanıldığında, test cihazı bir şekilde gerekli adım sayısını garip bir şekilde hesaplar. Parametreleri ayarlarken, sıralı numaralandırmaya karşılık gelen maksimum sayıları çarpılarak hesaplanır:

Ancak, test başladığında ilerleme çubuğu daha fazla sinyal verir:

Genetik seçilim, ilk değişkenler kümesinin bir alt kümesini dikkate aldığından, en azından daha fazla adım olmaması gerektiği anlaşılıyor.

1) belki doğru anlamıyorum ve bir dizi parametre ile bir geçiş bir adım değil (o zaman ne olacak?)

2) belki de gösterge yanlışlıkla çok büyük seçenek setlerinin azaltıldığı (bellekten - yaklaşık olarak böyle bir hacme) belirli bir maksimum adım sayısını gösterir, ancak burada olduğu gibi tam tersi ortaya çıkıyor ....

3) genetik algoritma basit değildir ve tekrarlanan hesaplamalar içerir (popülasyonlar kopyalarla doldurulur, alt popülasyonlara geçen bireyler yeniden hesaplanır, ....)

Ama bir şekilde anladım - yeni popülasyonlara giren bireyler ve yeni bireyler yeniden hesaplanmıyor ve sonuçlar daha önce elde edilenler arasında aranıyor.
2010.08.04 13:43:44 Test Cihazı Genetik geçiş (96, 190) önbellekte bulundu ve sonuç 43395,57
 

Genetik algoritmanın hesaplamalar için kendi beklenen başlangıç hazırlık planı vardır. Elbette bu plan sadece kabaca bir tahmindir ve sonunda gerçek değerler elde edilir.

Bu durumda, tam arama sayısı beklenen plandan açıkça az olduğunda, beklenen geçiş sayısını ayarlayacağız.

Hatayı bulduğunuz için teşekkürler!

 

"ErrorDescription" kitaplığı hakkında da bir soru var.

298 derlememde editör bilmiyor (satır 43) 

TRADE_RETCODE_REQUEST_CONNECTION

Burada https://www.mql5.com/ru/forum/973/5862#comment_5862 referans kitabında böyle bir hatanın olmadığı tartışıldı. yardım şimdi

10031

TRADE_RETCODE_CONNECTION

aynı numara ile ve editör tarafından tanınır.

Soru şu anda bu durumda dönen ticaret sunucusu nedir (ve 10031 mi) ve o zaman kütüphanenin yeni bir versiyonu olacak mı?

 
k47 :

"ErrorDescription" kitaplığı hakkında da bir soru var.

298 derlememde editör bilmiyor (satır 43)

302 derlemesine yükseltin ve tekrar deneyin.
 

Bir kullanıcı, sunucuyla bağlantısını kaybettikten sonra Expert Advisor'ın tüm çalışması durduğunda bir durumda ne yapmalıdır?

Terminal, Expert Advisor'ın feshi durumunda herhangi bir sinyalin iletilmesini sağlıyor mu?

Projeler klasörü ne işe yarar?

MetaEditor Navigator'daki Proje düğmesi ne işe yarar?
 
Yedelkin :

Bir kullanıcı, sunucuyla bağlantısını kaybettikten sonra Expert Advisor'ın tüm çalışması durduğunda bir durumda ne yapmalıdır?

Terminal, Expert Advisor'ın feshi durumunda herhangi bir sinyalin iletilmesini sağlıyor mu?

Sinyal yokken, düşüneceğiz.
