Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 78
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Merhaba, lütfen şu soruyu cevaplayın:
MT5 neden indirilemiyor, kurulum dosyasını indiriyorum, çalıştırıyorum, yarıya kadar indiriyor, duruyor, başka bir erişim noktasına atlıyor vs. sonunda hata
-okunamadı [12002]
ve böyle bir hikaye sürekli olarak terminali veya pencereleri ne kadar yeniden kurarsam kurayım, ama şimdi üçüncü gün için çalışmıyor
lütfen bana bu yapının neden her zaman 0 döndürdüğünü söyle
Şimdi kaç dakika olduğunu nasıl öğrenebilirim? Örneğin:
işte böyle bir şey... :)
ya da öylesine
not
Ve burası en çok okunan ülke... :(
Tabii ki, çok üzgünüm, ama makaleyi okumaya çalışmadınız - MQL4'ten MQL5'e geçiş ?
Merhaba. Bir genetik algoritma ile hızlı optimizasyon kullanıldığında, test cihazı bir şekilde gerekli adım sayısını garip bir şekilde hesaplar. Parametreleri ayarlarken, sıralı numaralandırmaya karşılık gelen maksimum sayıları çarpılarak hesaplanır:
Ancak, test başladığında ilerleme çubuğu daha fazla sinyal verir:
Genetik seçilim, ilk değişkenler kümesinin bir alt kümesini dikkate aldığından, en azından daha fazla adım olmaması gerektiği anlaşılıyor.
1) belki doğru anlamıyorum ve bir dizi parametre ile bir geçiş bir adım değil (o zaman ne olacak?)
2) belki de gösterge yanlışlıkla çok büyük seçenek setlerinin azaltıldığı (bellekten - yaklaşık olarak böyle bir hacme) belirli bir maksimum adım sayısını gösterir, ancak burada olduğu gibi tam tersi ortaya çıkıyor ....
3) genetik algoritma basit değildir ve tekrarlanan hesaplamalar içerir (popülasyonlar kopyalarla doldurulur, alt popülasyonlara geçen bireyler yeniden hesaplanır, ....)
2010.08.04 13:43:44 Test Cihazı Genetik geçiş (96, 190) önbellekte bulundu ve sonuç 43395,57
Genetik algoritmanın hesaplamalar için kendi beklenen başlangıç hazırlık planı vardır. Elbette bu plan sadece kabaca bir tahmindir ve sonunda gerçek değerler elde edilir.
Bu durumda, tam arama sayısı beklenen plandan açıkça az olduğunda, beklenen geçiş sayısını ayarlayacağız.
Hatayı bulduğunuz için teşekkürler!
"ErrorDescription" kitaplığı hakkında da bir soru var.
298 derlememde editör bilmiyor (satır 43)
Burada https://www.mql5.com/ru/forum/973/5862#comment_5862 referans kitabında böyle bir hatanın olmadığı tartışıldı. yardım şimdi
10031
TRADE_RETCODE_CONNECTION
Soru şu anda bu durumda dönen ticaret sunucusu nedir (ve 10031 mi) ve o zaman kütüphanenin yeni bir versiyonu olacak mı?
"ErrorDescription" kitaplığı hakkında da bir soru var.
298 derlememde editör bilmiyor (satır 43)
Bir kullanıcı, sunucuyla bağlantısını kaybettikten sonra Expert Advisor'ın tüm çalışması durduğunda bir durumda ne yapmalıdır?
Terminal, Expert Advisor'ın feshi durumunda herhangi bir sinyalin iletilmesini sağlıyor mu?
Projeler klasörü ne işe yarar?MetaEditor Navigator'daki Proje düğmesi ne işe yarar?
Bir kullanıcı, sunucuyla bağlantısını kaybettikten sonra Expert Advisor'ın tüm çalışması durduğunda bir durumda ne yapmalıdır?
Terminal, Expert Advisor'ın feshi durumunda herhangi bir sinyalin iletilmesini sağlıyor mu?