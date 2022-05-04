Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 728

Urain :

O zaman, tür dökümü olmadan doğrudan veri okuma işlevini tanıtmamak için hiçbir neden göremiyorum, ala

Orada, link stringo'da yapılar aracılığıyla benzer bir örnek var.

Bu arada konuyla ilgili olarak sendikalarla ilgili bir şey sormak istedim.

 
TheXpert :


Bu arada konuyla ilgili olarak sendikalarla ilgili bir şey sormak istedim.

hayır. ancak döküm yapıları sorunu çözer.
 
sergeev :
struct __double { çift v; }

struct __long { uzun v; }

__çift a; __uzunb;

av=123.456;

b=a;

bv= 4638373815016729713;

zor değil.

+ en iyi bağlantılara ek olarak okuyun https://www.mql5.com/ru/articles/364

AAA sürdü, soru kaldırıldı. Sihirli pendel için teşekkürler :)
 
Lütfen bana günlükteki hatanın ne anlama geldiğini söyler misiniz 2012.04.24 18:19:01 GeçmişTabanı 'GBPUSD' 1 geçersiz çubuk kaldırıldı mı? Bu hata sadece TF tablosu değiştirilirken ortaya çıkıyor. Ve her zaman görünmüyor.

 
yeni derlemede test edildi OrderSendAsync

ŞOK OLDUM! ÇALIŞIYOR!


100 limit emri 1 saniyeden daha kısa sürede açılır/kapanır!!!!

Aferin çocuklar, devam edin!

not
Ve yönetimin bu vesileyle Mayıs tatilleri için çalışanlar için kurumsal bir parti düzenlemesi gerekiyor.

 
)))) Güzel. Hiç bir kelime yok.

Ama her yerde bu tür paketler muhtemelen sarılmalarla kabul edilmez ...

 
tol64 :

)))) Güzel. Hiç bir kelime yok.

Ama her yerde bu tür paketler muhtemelen sarılmalarla kabul edilmez ...

Lütfen, bir hesaptan yürütme sırasındaki eşzamanlı isteklerin sayısında sınırlamalar olduğunu ve olacağını unutmayın. Şimdi yanılmıyorsam 16 başvuru oldu.

Eşzamansız işlemler, bir sonraki toplu işi göndermeden önce önceki toplu işin bir bölümünün yürütülmesini bekleyen bir "geçerli istek sayısı penceresi" ile dikkatli bir şekilde çalışacaktır. Ek olarak, aptal / test taşmasına karşı korumalar olacaktır. Şimdiye kadar izin verilen uygulama sayısı aşıldığında bir hata oluşuyor.

OrderSendAsync aracılığıyla yeni asenkron işlem yöntemi, ana sorunu çözer - bir düzine işlemi anında gerçekleştirmenize olanak tanır. Bu çok güçlü bir araçtır ve sunucu ve komisyoncu tarafından yasaklanma olasılığı göz önünde bulundurularak dikkatli ve her zaman kullanılmalıdır.

İşte açık pozisyonum . MQL5'te böyle bir pozisyonun sihirli numarasını değiştirmek mümkün müdür?
 
Paladin80 :

İşte açık pozisyonum . MQL5'te böyle bir pozisyonun sihirli numarasını değiştirmek mümkün müdür?
Sihirli modlar yok. Ve hangi durumda gerekli olabilir?
 
Paladin80 :

İşte açık pozisyonum . MQL5'te böyle bir pozisyonun sihirli numarasını değiştirmek mümkün müdür?

Hayır, yukarıda belirtildiği gibi.

Ancak pozisyondaki her bir sıraya kendi büyüsünü atayabilirsiniz, pozisyon ise birinci derecenin büyüsünü alacak.

