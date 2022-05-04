Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 735
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir "yanlış anlama" buldum.
Derleyici neden ikinci değişkenin tanımını beğenmiyor b ?
Ve genel olarak, böyle bir durum nasıl çözülür?
defne sevmez.
ayrıca başka bir hata yazıyor - dizinin boyutu için yanlış türde değişken
Boyutlarda yalnızca sabitler belirtilebilir
defne sevmez.
ayrıca başka bir hata yazıyor - dizinin boyutu için yanlış türde değişken
Boyutlarda yalnızca sabitler belirtilebilir
sabitler de yuvarlanmaz, bir hata olacaktır:
Erişim Belirticileri
Erişim belirteçleri, derleyiciye değişkenlere, yapı üyelerine veya sınıflara nasıl erişileceğini söyler.
const belirteci , bir değişkeni sabit olarak bildirir ve program yürütme sırasında bu değişkenin değerinin değiştirilmesine izin vermez. Bir değişken bildirildiğinde bir kez başlatılmasına izin verilir.
sadece iki seçeneği kastetmiştim
int Varış[100]
veya
#define r 100
int Varış[r]
Geri kalanı için ArrayResize
anlamadım Tabloya bir uzman asıyorum ve bu mesaj "Uzmanlar" sekmesinde görünüyor. Uzman çalışmaya devam ediyor. Bu bir hata değil, uyarıdır. Ne hakkında uyarı?
sabitler de yuvarlanmaz, bir hata olacaktır:
Erişim Belirticileri
Erişim belirteçleri, derleyiciye değişkenlere, yapı üyelerine veya sınıflara nasıl erişileceğini söyler.
const belirteci , bir değişkeni sabit olarak bildirir ve program yürütme sırasında bu değişkenin değerinin değiştirilmesine izin vermez. Bir değişken bildirildiğinde bir kez başlatılmasına izin verilir.
sabit bir değişken sabit değildir! Bir kerelik başlatmaya izin verilir, yani bu, belleğin tahsis edildiği bir değişkendir.
Sabitlerin görevi, hesaplanmak ve çalışma zamanında bellekte yer kaplamadan koda ikame edilmektir.
Sabit sabit AA=11 olacaktır.
Bu nedenle, derleyici doğru şekilde yemin eder. const AA=11 ile küfür olmayacak
Bana sorunun ne olduğunu söyleme?
ChannelPeriod'daki son aralıkta = 100; gösterge okumalarında her şeyin normal olarak gösterildiği son 100 çubuğun ötesine geçen keskin bir yukarı kayma var.
Belki birisi nasıl düzeltileceğini biliyordur?
Lütfen ders kitaplarını PDF olarak indirebileceğiniz doğrudan bir bağlantı verin, aksi takdirde telefondaki tarayıcı sitedeki her şeyi görmez.