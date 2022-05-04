Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 726

sergeev :

Evet Renat, bu benim kodum.

Önceki yapılarda çalışıyordu. Ancak mevcut 630/64'te çalışmayı durdurdu.

Bulduğum böcek çok garip ve açıkçası korkutucu.

Üzgünüm, şimdi anlıyorum.

Evet, 630 yapısı buggy çıktı, ancak zaten düzelttik ve yeni bir tane yayınlıyoruz.

Hatalar için özür dilerim, onlar için çok sinir bozucu.

 

Bir değişkendeki imza ne anlama gelir (bir dize dizisinin öğesi)

İfade değerlendirilemez mi?

Sınıfta dizi. Dizi dinamiktir.

 
sergeev :

Bir değişkendeki imza ne anlama gelir (bir dize dizisinin öğesi)

İfade değerlendirilemez mi?

Sınıfta dizi. Dizi dinamiktir.

İfade ayrıştırılamaz.

Lütfen bir kod parçası sağlayın.

 
Renat :

İfade ayrıştırılamaz.

Lütfen bir kod parçası sağlayın.


 #define CHART_LPROP     43
#define CHART_DPROP     6
#define CHART_SPROP     1

//------------------------------------------------------------------ class CTmpChart
class CTmpChart
{
public :
        // свойства
         long lprm[CHART_LPROP+ 3 ];
         double dprm[CHART_DPROP];
         string sprm[CHART_SPROP+ 1 ];

......
}

//------------------------------------------------------------------ Reset
void CTmpChart::Reset() // сброс всех значений
{
	// сбрасываем свойства
	string nul=NULL; 
	for (int i=0; i<CHART_LPROP+3; i++) lprm[i]=-1;
	for (int i=0; i<CHART_DPROP; i++) dprm[i]=-1;
	for (int i=0; i<CHART_SPROP+1; i++) sprm[i]=nul; // пришлось сделать так, иначе код слетает на присвоении sprm[i]=NULL 
}

//------------------------------------------------------------------ Copy
void CTmpChart::Copy(CTmpChart &a)
{
         for ( int i= 0 ; i<CHART_LPROP+ 3 ; i++) lprm[i]=a.lprm[i];
         for ( int i= 0 ; i<CHART_DPROP; i++)   // на этом цикле через раз (поймать стабильный глюк не получилось) терминал закрывается как процесс
          dprm[i]=a.dprm[i];
         for ( int i= 0 ; i<CHART_SPROP+ 1 ; i++) // на этом цикле бывает два варианта, 1) при подходе на эту строку цикла будет креш, 
          sprm[i]=a.sprm[i]; // 2) если цикл доживает к этой строке , то на ячейке sprm[i] (не из а.) - будет "Expression cannot be evaluated" и тоже креш
}

tüm diziler önceden sıfırlanmıştır.

dinamik, aynı sonuçla denedim

Bu hata sadece 630/64'te

 

MQL5: Добавлен асинхронный метод посылки торговых запросов OrderSendAsync.

Yeni işlev önceki OrderSend'i tamamlayacak mı yoksa tamamen onun yerini alacak mı?
 
Yedelkin :
Yeni işlev önceki OrderSend'i tamamlayacak mı yoksa tamamen onun yerini alacak mı?

Tamamlamak için. Şu anda olarak tanımlanır


 
Rosh :

Tamamlamak için.

İyi. Şu anda Dizin'de hiçbir bilgi yok.
 
Rosh :

Şu anda olarak tanımlanır

Açıklama hemen düzeltilmelidir: " OrderSend() işlevi ..." için tasarlanmıştır yerine, "OrderSend Async () işlevi ..." için tasarlanmıştır. Ve ayrıca kod açıklamasında.

 
Yeni özellik yarışma kurallarını etkilemeyecek.
 
Rosh :

Tamamlamak için. Şu anda olarak tanımlanıyor...

Renat'ın reddettiğini ve yine de sorumu daha ciddiye aldığımı hatırlıyorum:

OnTrade'i hangi siparişin tetiklediğini belirleme planı gelecekte basitleştirilecek mi?

soru, özellikle yeni OrderSendAsync() işlevinde zaman uyumsuzluğunun tanıtılmasıyla ilgilidir.

