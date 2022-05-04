Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 726
Evet Renat, bu benim kodum.
Önceki yapılarda çalışıyordu. Ancak mevcut 630/64'te çalışmayı durdurdu.
Bulduğum böcek çok garip ve açıkçası korkutucu.
Üzgünüm, şimdi anlıyorum.
Evet, 630 yapısı buggy çıktı, ancak zaten düzelttik ve yeni bir tane yayınlıyoruz.
Hatalar için özür dilerim, onlar için çok sinir bozucu.
Bir değişkendeki imza ne anlama gelir (bir dize dizisinin öğesi)
İfade değerlendirilemez mi?
Sınıfta dizi. Dizi dinamiktir.
İfade ayrıştırılamaz.
Lütfen bir kod parçası sağlayın.
tüm diziler önceden sıfırlanmıştır.
dinamik, aynı sonuçla denedim
Bu hata sadece 630/64'te
MQL5: Добавлен асинхронный метод посылки торговых запросов OrderSendAsync.
Yeni işlev önceki OrderSend'i tamamlayacak mı yoksa tamamen onun yerini alacak mı?
Tamamlamak için. Şu anda olarak tanımlanır
Açıklama hemen düzeltilmelidir: " OrderSend() işlevi ..." için tasarlanmıştır yerine, "OrderSend Async () işlevi ..." için tasarlanmıştır. Ve ayrıca kod açıklamasında.
Tamamlamak için. Şu anda olarak tanımlanıyor...
Renat'ın reddettiğini ve yine de sorumu daha ciddiye aldığımı hatırlıyorum:
OnTrade'i hangi siparişin tetiklediğini belirleme planı gelecekte basitleştirilecek mi?
soru, özellikle yeni OrderSendAsync() işlevinde zaman uyumsuzluğunun tanıtılmasıyla ilgilidir.