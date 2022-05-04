Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 731
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir şey beni önceden üzdü, ama ya bir umut varsa?
Çoklu zaman çerçevesi göstergesinde, ayarlar penceresinden girişleri kullanarak zaman çerçevelerinin sayısını ve daha sonra kullanıcının hesaplamaları ve göstergeleri alacağı önceden seçilen sayıya bağlı olarak zaman çerçevelerini ayarlamak mümkün müdür? Gerçekten de, gösterge kodunun başında şu satırlar vardır:
kodun kendisinde önceden belirlenmiş olan, esnek kod kavramına hiç uymayan ... veya daha doğrusu göstergenin kendisinin ayarları.
Her nasılsa bir fikrim vardı: kodda maksimum Indicator_buffers ve Indicator_plots ayırmak, maksimum zaman çerçevelerini ayarlamak ve aynı sayıda bool girdisini toplamak, böylece penceredeki kullanıcı hangi zaman çerçevelerinin kullanılacağını ve hangilerinin kullanılmayacağını doğru/yanlış yoluyla seçer. . Ancak bu, ekstra kod, ekstra kaynaklar, penceredeki ayarların hacminde bir artış (bu, üç ekran için ayar döngüsünü incelemek yerine bir gösterge atmayı tercih eden son kullanıcılar için sıkıcıdır) ve en önemlisi, bir Programcı, kullanılmayacak, ancak esnek ayarların yokluğunda kaçınılmaz olarak tahsis edilecek arabellekleri olan yanlış zaman çerçevelerini grafik yapaylıklarını ortadan kaldırarak yaygarayı öngörüyorum.
Ayrıca, bu zaman çerçevesi girdi parametrelerini niceliğe göre koşullandırmanın, onları hiyerarşik olarak daha yüksek bir - ebeveyn: nicel - parametreye bağımlı hale getirmenin güzel olacağını düşündüm, ancak bu MQL'de sağlanmıyor, değil mi? Daha da kötüsü, eğer OnInit() , OnCalculate() , vb. fonksiyonların dışında hiç çalışmıyorsa, kahretsin!
Genel olarak, eski acı ortak gerçek, son kullanıcı-tüccarın kendisi için uygun göstergelerin seçimi ile meşgul olması ve bununla meşgul olması ve kaynak kodunu açmaması, gösterge ayarları penceresinde mevcut olmayan bazı parametreleri değiştirmesidir, çünkü bir programcı değilse, ikincisini yapmamalıdır. Peki, sadece derlenmiş kod eline geçtiyse, o zaman hangi kaynaklardan bahsedebiliriz?
Profil\mesajlarda [sil] düğmesine tıklanamıyor
Dans ediyor ve basmaya çalıştığınızda konuya giriyorsunuz.
Html kodunda her şey orada ve işlevsel olmasına rağmen.
FF12 tarayıcı
Profil\mesajlarda [sil] düğmesine tıklanamıyor
Dans ediyor ve basmaya çalıştığınızda konuya giriyorsunuz.
Html kodunda her şey orada ve işlevsel olmasına rağmen.
FF12 tarayıcı
1. onaylamak
o göz kırpıyor. sanki fare katmandan ayrılıyor. ve "sil" düğmesi, gönderinin vurgulanmasıyla birlikte kaybolur
2. Dün duvarda bir yazı vardı. ki ben yaratmadım
Değiştirilemez veya silinemez.
Bu kimin?
Forum içi spam?
2. Dün duvarda bir yazı vardı. ki ben yaratmadım
Değiştirilemez veya silinemez.
Bu kimin?
Vay :) zaten kaldırıldı.
Kim yapar? :)
Vay :) zaten kaldırıldı.
Kim yapar? :)
Forumdaki davullar. Her zamanki şey. Kendini geç ve her şey geçecek.
;)
Resim koymak istiyorum, profil başlığına en azından bir resim, ekle'ye basıyorum, bir dosya seçiyorum ve ilerleme göstergesi durmadan dönmeye başlıyor. resim yüklenmiyor. her türlü grafik dosyasını ve bilinen tüm tarayıcıları denedi. sonuç boş.
"hakkımda" - HTML biçimlendirmesi ??? Numara ??? çalışmıyor ???
Aynı şekilde.
Resim koymak istiyorum, profil başlığına en azından bir resim, ekle'ye basıyorum, bir dosya seçiyorum ve ilerleme göstergesi durmadan dönmeye başlıyor. resim yüklenmiyor. her türlü grafik dosyasını ve bilinen tüm tarayıcıları denedi. sonuç boş.
Vay :) zaten kaldırıldı.
Kim yapar? :)