İşte bir soru.
MQL4'te kod şudur:

 for (i= 0 ;i<limit;i++) 
{
  t=Time[i];
}
MQL5'te doğru mu:
 datetime Time[];
ArraySetAsSeries (Time, true );
for (i= 0 ;i<limit;i++) 
{
   CopyTime ( _Symbol , _Period , 0 , i+ 1 , Time);   
  t=Time[i];
}
 
tamamen doğru değil.

döngüden önce CopyTime'ın bir kez çağrılması arzu edilir

Böyle? 

   datetime Time[];
   ArraySetAsSeries (Time, true );
   CopyTime ( _Symbol , _Period , 0 , limit, Time);   

   for (i= 0 ;i<limit;i++) 
  {
    t=Time[i];
  }
Veri Penceresinde bir Hacim değişkeni vardır. Anladığım kadarıyla, değişim (gerçek) hacmi anlamına geliyor. Bugün fark ettim ki EUR/USD M1 (Alpari) çiftinde herhangi bir çubuğun üzerine geldiğinizde hacim değerlerini görebilirsiniz. Yani merak ediyorum, bu değerlerin nasıl hesaplandığını bilen var mı? Bu sadece bir çift Alpari müşterisinin işlem hacmi mi, yoksa sadece rastgele sayılar mı yoksa bunun gibi bir şey mi... Aşağıdaki ekran görüntüsü hacmi = 620 milyon gösteriyor.

 
Yalnızca Alpari istemcileri. Ancak büyük ofislerin iç hacimleri çok güçlü bir şekilde ilişkilidir.
 

Programı çalıştırırken garip aksaklık

int TimeToCycleIndex(datetime lTime, ENUM_TIMEFRAMES lTimeFrame, int lDays)

{

int Resx;

MqlDateTimeStruc ;

TimeToStruct(lTime,Struc);

Resx=(MarketDayCycle(lTime,lDays)*60*24+Struc.hour*60+Struc.min)/(PeriodSeconds(lTimeFrame)/60);

Print("Resx = ",Resx," ResCalc = ",(MarketDayCycle(lTime,lDays)*60*24+Struc.hour*60+Struc.min)/(PeriodSeconds(lTimeFrame)/60));

dönüş(resx);

}

Aynı şeyi karşılaştırma için birkaç kez düşünüyoruz, logun bir parçası aşağıda verilmiştir. Hata kırmızıyla vurgulanmıştır, negatif bir sayı olamaz. Değişkenin bozulduğu izlenimi. Bu soruna neden olan nedir ve nasıl çözülür? Şimdiden teşekkür ederim.

sıralamak ile ilgili Aralık '-FreqTime03.mq5'
resx= -2 ResCalc= 286
resx= 287 ResCalc= 287
resx= 0 ResCalc= 0
resx= 1 ResCalc= 1
resx= 2 ResCalc= 2
resx= 3 ResCalc= 3
resx= 4 ResCalc= 4
resx= 5 ResCalc= 5
resx= 6 ResCalc= 6
resx= 7 ResCalc= 7
Urain :
Yalnızca Alpari istemcileri. Ancak büyük ofislerin iç hacimleri çok güçlü bir şekilde ilişkilidir.
inf nereden? Al-Pari Dukas'ın bir tedarikçisi var gibi görünüyor - belki de müşterileri daha olasıdır?
 

Standart kitaplıkta grafik arayüzleri birleştirmek için sınıflar belirdi. Bu beni mutlu ediyor.

Hayal kırıklığı - podglyuchivat diyalogları. Bir test örneğinde gözlemlemek mümkündür. Çift tıklarsanız ve ikinci tıklamayla "hareketli" bir öğe alırsanız (örneğin bir kaydırma çubuğu veya pencere başlığı), bunlar ekranda herhangi bir yere sürüklenebilirler. Hangisi yanlış görünüyor ve ortadan kaldırılması arzu edilir. İkinci hayal kırıklığı yaratan özellik, iletişim kutusu yatay olarak hareket ettirildiğinde, grafikteki grafiğin onunla birlikte kaymasıdır. Ölümcül değil ama can sıkıcı, özellikle de transferin amacının genellikle diyalogun altındaki grafiğe bakmak olduğu düşünüldüğünde. Üçüncüsü - kontrollerin kararsız çalışması (örneğin onay kutuları) ve genellikle hafif yavaşlık (ki bu muhtemelen terminalin mevcut uygulamasında kaldırılamaz).

Ayrıca mimari rahatsızlıklar da vardır (örneğin, diyalogların statik montajı için mimarinin keskinliği (elemanların erken bağlanması)), ancak bu gurmeler içindir. Temelde tolere edilebilir.

Uygulamada artılar hatta güzellikler var ama bu kagbe başlığının konusu bu değil.

Genel olarak - standart pencereler ve kontroller için teşekkürler, bu iyi bir şey. Ve hatalar düzeltilebilir, her şey çözülecek.

--

Ayrıca çok sayfalı diyalogları uygulamak için standart set araçlarına sahip olmak istiyorum (CTabBox veya bunun gibi bir şey).

1. Lütfen kodu doğru şekilde yapıştırın.

2. Tam kaynak kodunu, çalışan bir kesik örnek veya MarketDayCycle fonksiyon kodunu sağlayabilirsiniz.

Aslında verilen parçada diziler yok, onlarla çalışmanın yanı sıra

 

yeni bir yapı 642 kurarken, EA testi tamamlandıktan sonra Test Bitti sesi (sesi) çalışmıyor,

bu bir hata mı yoksa... bir hata değil mi?

