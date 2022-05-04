Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 733
CTrade sınıfında (PositionOpen,Buy,Sell) bir pozisyon açma yöntemleri çalışmasında garip bir resim gözlemliyorum - danışman aslında bir pozisyon açar (terminalde görüyorum) ve bu yöntemler false döndürür, _LastError=4756 (Ticaret talebi gönderilemedi). Bu durumda, CTrade.ResultRetcode()=10008 (Sipariş verildi).
Bu günlerde Alpari sunucularında bir şey mi kaçırıyorum yoksa bu bir hata mı?
Şimdi kontrol ettim ve diğer ses olayları çalışmıyor.
Terminaldeki sesler açık mı?
Neler olduğunu kimin anladığını açıklayın? bir danışman oluşturun:
Danışmanı çizelgede başlatıyorum, manuel olarak bir pozisyon açıyorum ve baskılara giriyorum:
Nasıl olur da bir ticaret olayı gelir ve emir olmaz, ancak bu "emirler yok" tipi başlar ve her zaman olur.
Bütün bu saçmalıkların işe yaramadığını düşünmek.
Mevcut olmayan bir siparişin durumunu talep etmenin amacı nedir? Ve bu durumda ikinci form ne dönecek?
Ve sonucu kontrol ediyorsun
Kodu ayrıştırmak için bu yola gideceğinizi biliyordum.
Ve trades olayı tetiklendiğinden (o zaman bunlardan en az biri sipariş vermek için olmalıdır) ve OrdersTotal() sipariş olmadığını söylediğine göre, neden bir emir olduğu sorusuyla ilgilenmiyorsunuz?
Kodu ayrıştırmak için bu yola gideceğinizi biliyordum.
Sınıf eklerken aldığım hata bu
Gümüş normalde kapandı ama altın kapanmadı.