Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 723
ve bu değişkeni sildikten sonra tekrar bir hata mı var?
Evet. Hem 32 hem de 64 bit aynıdır. Üstelik, bir sebep ararken, yorumlara, son eklenen işlevsellik vb. - sorunu çözmedi
Bir dizüstü bilgisayarım var ve bunun üzerine bu tür hatalar veriliyor ve o kadar düz yerlerde ki hemen düşünemiyorum bile.
O, deneyimli bir beta testçisi gibi gizli hataları bulur. Ve bana sunulan diğer bilgisayarlarda kod hatasız çalışıyor.
Nesnelerin açıklamasının rengi stile bağlı değildir. Hata mı, özellik mi?
Sitenin mobil versiyonu var mı?
Daha küçük kodda, çalışmıyor. Farklı bilgisayarlarda 32 ve 64 bit terminaller. Ama sorun yine de çözüldü. Bu arada, bu hiyerarşiye bir ara sınıf daha ekledim, sahte değişkeni kaldırdım - her şey çalışıyor. Belki bir yerde EX5 koruması bir şekilde çalışır. Ya da antivirüs imzanın kokusunu aldı. Tüm makinelerde Avast maliyetleri. Buraya ex5 ekleyeceğim, belki gerçekten antiviraldir.
peki, o zaman birkaç gün içinde bulunan böcekler için kumbaradayım.
64 bit sürümün 630 sürümünde saçmalıklarla dolu olduğu ortaya çıktı. Çöpe uçar.
- Ve işleve dizeleri geçerken (dizenin içeriği sonunda ondan önceki bazı çöplerle değiştirilir veya birleştirme iki katına çıkar, şimdiye kadar kendi başıma karar verildi. Geçmeden önce, alınan dizeyi atadım işlevden bir ara dize değişkenine)
- ve artık NULL olmayan dizelere NULL atanmasıyla çalışırken (bir Erişim ihlali vardı, bu uygulama hizmet masasında asılı kalıyor, ancak orada “tekrar etmiyoruz” sorunuza ne cevap vereceğimi bilmiyorum :)
- ve wininet.dll'den gelen istek üzerine (Terminal, Microsoft'a bir kilitlenme gönderme teklifiyle çöküyor! Sorun, iletilen parametrenin türü dizeden int [] dizisine değiştirilerek geçici olarak çözüldü)
- ve CFastFile::ReadInteger(SHORT_VALUE) sınıfındaki işlevlerde (üzerinde genellikle anlaşılmaz değerler verir, ilk başta dizi okuma sonucunun bir ara değişkene yeniden atanmasına yardımcı oldu, ancak daha sonra da başarısız oldu. Ve en önemlisi, hata ayıklama modunda kendini tekrar etmez . :)
- ve uzmanın yükleme hızı 32 kata göre 64 kat daha yavaş ( hata ayıklama modunda biraz daha hızlı çalışır)
Kısacası, gördüklerimin en lazhёvaya 64 bit versiyonu.
Ve tüm hatalar bir çilek tarlasından hissedilir. İşlevlerden ve dizelerden veri döndürürken / aktarırken tam olarak çalışırken bazı sorunlar.
Ve şimdi, tüm bu hatalar farklı uygulamalara dağılmışsa, erişime ve tonlarca koda bağlıysa, tüm bu zenginliği hizmet masasında nasıl boyayacağınızı açıklayın. + tüm bunları servis masasına yazarken, belgeleme ve takip için birkaç gün geçecek. SADECE GERÇEK DEĞİL.
Ve 32 bit versiyonunda her şey mükemmel. Dizeleri geçerken yalnızca bir ilk sorun tekrarlanır.
Evet, aynen. Ben de buggy hatlarının işlenmesi ile. İşlev, diğer işlevler tarafından döndürülen parçalardan uzun bir dize oluşturdu (OpenCL program oluşturma). Hata ayıklayıcıda her şey saat gibi çalışır - yapı çöker ve "Erişim İhlali" yazar... ;)
Servis masasına zaten yazmak istedim ama burada sebepsiz yere aldı ve çalışmaya başladı. :) Artık çoğaltamadım (gerçekten denememe rağmen) ve servis masasına ne göndermeliyim? Burada homurdanmak ve gevezelik etmek için kalır.
"Devre Dışı" veya "Devre Dışı" veya "Devre Dışı" olmalıdır