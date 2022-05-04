Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 722
Birincisi: ifadeler zaten düzeltildi
Формат точности. Если значение digits лежит в диапазоне от 0 до 16, то будет получено строковое представление числа с указанным количество знаков после запятой. Если значение digits лежит в диапазоне от -1 до -16, то будет получено строковое представление числа в научном формате с указанным количеством знаков после запятой. Во всех остальных случаях число строковое значение представление числа будет содержать 8 знаков после запятой.
İkincisi: Neler olduğunu tahmin etmenize gerek kalmaması için sağlamanız gereken yardım örneğinin bir testi. Yalnızca son ifadenin gözlemlenmediği görülebilir - " Diğer tüm durumlarda, sayının dize değeri 8 ondalık basamak içerecektir. " Bu bir tür korkunç hata değil, büyük olasılıkla gerçekten çok belirgin değil.
Üçüncüsü: Sayıların istenen temsilini elde etmek için PrintFormat ve StringFormat işlevlerinin kullanılmasını kimse yasaklamaz. DoubleToString () işlevi işini %100 yapıyor , gurmeler için başka şeyler de var.
Pekala, son istek - bir tür ifade verirseniz, o zaman bunu yerinde örneklerle pekiştirirseniz, bu durumda "şunun ve bunun yorumuna bakın" gibi atıfta bulunmanıza gerek yoktur. Bu tür bağlantılar ne kadar çok olursa, okunma olasılığı o kadar düşük olur.
Bardakta oynamadım çünkü henüz ilginç gözlükler görmedim (görünüşe göre borsa komisyoncuları MT5 sunmaya başladığında ortaya çıkacaklar). Ve test cihazı gözlükleri desteklemiyor. Tam olarak ne çalışmıyor?
Karşılaştığım kadarıyla, SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE ile SL/TP'yi ayrı olarak ayarlamanız gerekiyor.
Liteforex terminalinde (SIG olan) takip eden bir durak yoktur. Bu çok tasarlanmış, komisyoncu kapatabilir mi?
Varsayılan olarak, işlev sunucuda devre dışıdır, müşterinin isteği üzerine bağlanır (bir saat içinde söz verdiler), kapatma yönetmeliklerde belirtilmemiş ve kullanmayacaklarına söz vermişler gibi görünüyor.
Dinle, bundan bıktım. Sunucu kelimenin tam anlamıyla beni görmezden geliyor.
İşte hesabın güncel durumu
Sevgili geliştiriciler, en azından bu durum hakkında biraz yorum yapın. Eğer (sunucu) emirlerimi yerine getirmek istemezse, MT5'in yönetimi altındaki gerçek paraya güvenmekten korkuyorum.
...Sunucu resmen beni görmezden geliyor...
Piyasa yürütme ? Siparişleri nasıl veriyorsunuz ve komisyoncunun teknik desteği ne diyor?
göre yargılamaksunucuda, her zamanki gibi kimsenin bükülmediği ayarlar olmalıdır.
1 Yorumsuz emirler listesindekiler bir önceki açık olanların kapanışıdır.
Ve "exp" yorumu olanlar yeni pozisyonların açılmasıdır.
Doğal olmayan bir şey yok. Ben sadece standart kütüphaneyi kullanıyorum.
Hayır, hayır, bana kod yükleme, bu forum linklerin yerini alıyor. Tipler demek istedim
Orada, yukarıdaki resimde, piyasa fiyatına sahipsiniz, yani fiyat kararını komisyoncu veriyor. Belki orada yapılandırılmış bir iş parçacığı yoksa sorun budur? Genel olarak, F9'u manuel olarak kullanarak bu tür var mı? Anında deneyin.
Test cihazında bir hata gibi görünüyor.
Çoklu para birimi EURUSD GBPUSD, tüm işaretler modunda EURUSD sembolünde veya m1'de test ediliyor.
Euro'da yeni bir mumun çıkmasını bekliyoruz, şimdi hala poundda yeni bir mumun ne zaman görüneceğini bekliyoruz, şu anda euro ve pound üzerinde anlaşmalar yapıyoruz. Avrodaki işlemin mum gövdesi içinde yapıldığı ortaya çıktı, bu durumda test eden kişi onu açık muma bağlayamaz ve dikkate almaz. Böylece optimizasyon raporunda tüm setler 0'dır, tek bir anlaşma yoktur. Şimdi, böyle bir 0 sonucu manuel olarak veya görselleştiricide çalıştırılırsa, tüm işlemler bilanço - özsermaye yerinde görüntülenir.
Terminaldeki uzman böyle bir saçmalık atıyor ve hepsi bu.
Hata ayıklamaya ulaşmaz, hemen grafikten kaldırılır. Bir saatlik denemeden sonra, ekledikten sonra etkinin kaybolduğunu öğrendim ! uygulamanın sınıf hiyerarşisinin =defined= dalının herhangi bir sınıfındaki herhangi bir kapsam için rastgele, gereksiz bir değişken.
