Birincisi: ifadeler zaten düzeltildi

Формат точности. Если значение digits лежит в диапазоне от 0 до 16, то будет получено строковое представление числа с указанным количество знаков после запятой. Если значение digits лежит в диапазоне от -1 до -16, то будет получено строковое представление числа в научном формате с указанным количеством знаков после запятой. Во всех остальных случаях число строковое значение представление числа будет содержать 8 знаков после запятой.

İkincisi: Neler olduğunu tahmin etmenize gerek kalmaması için sağlamanız gereken yardım örneğinin bir testi. Yalnızca son ifadenin gözlemlenmediği görülebilir - " Diğer tüm durumlarda, sayının dize değeri 8 ondalık basamak içerecektir. " Bu bir tür korkunç hata değil, büyük olasılıkla gerçekten çok belirgin değil.

Üçüncüsü: Sayıların istenen temsilini elde etmek için PrintFormat ve StringFormat işlevlerinin kullanılmasını kimse yasaklamaz. DoubleToString () işlevi işini %100 yapıyor , gurmeler için başka şeyler de var.


Pekala, son istek - bir tür ifade verirseniz, o zaman bunu yerinde örneklerle pekiştirirseniz, bu durumda "şunun ve bunun yorumuna bakın" gibi atıfta bulunmanıza gerek yoktur. Bu tür bağlantılar ne kadar çok olursa, okunma olasılığı o kadar düşük olur.

 
notused :

Bardakta oynamadım çünkü henüz ilginç gözlükler görmedim (görünüşe göre borsa komisyoncuları MT5 sunmaya başladığında ortaya çıkacaklar). Ve test cihazı gözlükleri desteklemiyor. Tam olarak ne çalışmıyor?

Karşılaştığım kadarıyla, SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE ile SL/TP'yi ayrı olarak ayarlamanız gerekiyor.

Teşekkür ederim. Valery, belki bir gün, aşağı yukarı boşaltırsam, eski sorularımı fiyatlar camına yükselteceğim. Bana göre, bu bir kez ve herkes için çözülmesi gereken sıcak bir konudur. :)
Silent :
Liteforex terminalinde (SIG olan) takip eden bir durak yoktur. Bu çok tasarlanmış, komisyoncu kapatabilir mi?

Varsayılan olarak, işlev sunucuda devre dışıdır, müşterinin isteği üzerine bağlanır (bir saat içinde söz verdiler), kapatma yönetmeliklerde belirtilmemiş ve kullanmayacaklarına söz vermişler gibi görünüyor.

Derecelendirme: -1.

 

Dinle, bundan bıktım. Sunucu kelimenin tam anlamıyla beni görmezden geliyor.

İşte hesabın güncel durumu

Sevgili geliştiriciler, en azından bu durum hakkında biraz yorum yapın. Eğer (sunucu) emirlerimi yerine getirmek istemezse, MT5'in yönetimi altındaki gerçek paraya güvenmekten korkuyorum.

Ticari hesap: 3119321 (USD, AlpariNZ-MT5, demo)
Komisyoncu: Alpari N.Z Limited
Tarih: 2012.04.20 17:55
Ticaret pozisyonları
sembol Zaman Tip Ses Fiyat S/L T/P Market fiyatı komisyon Takas Kâr Yorum
AUDJPY 2012.04.17 13:00 satın almak 0.10 83.488

 84.533 0,00 -3.20 128,00 tecrübe
AUDUSD 2012.04.17 13:00 satın almak 0.10 1.03603

 1.03548 0,00 -2.70 -5.50 tecrübe
CADJPY 2012.04.17 13:00 satın almak 0.10 80.780

 82.291 0,00 0.74 185.08 tecrübe
CHFJPY 2012.04.17 13:00 satın almak 0.10 88.141

 89.615 0,00 0.30 180.55 tecrübe
EURCHF 2012.04.17 13:00 satın almak 0.10 1.20169

 1.20159 0,00 0.60 -1.10 tecrübe
EURGBP 2012.04.17 13:00 satın almak 0.10 0.82421

 0.81907 0,00 0.96 -82.78 tecrübe
EURJPY 2012.04.17 13:00 satın almak 0.10 105.922

 107.686 0,00 0.36 216.07 tecrübe
EURUSD 2012.04.17 13:00 satın almak 0.10 1.31443

 1.31911 0,00 0.95 46.80 tecrübe
GBPCHF 2012.04.17 13:00 satın almak 0.10 1.45807

 1.46677 0,00 0.11 95.50 tecrübe
GBPJPY 2012.04.17 13:00 satın almak 0.10 128.514

 131.462 0,00 -0.36 361.09 tecrübe
GBPUSD 2012.04.17 13:00 satın almak 0.10 1.59477

 1.61036 0,00 0,55 155.90 tecrübe
USDCAD 2012.04.17 13:00 satmak 0.10 0.99758

 0.99196 0,00 -0.30 56.66 tecrübe
USDCHF 2012.04.17 13:00 satmak 0.10 0.91411

 0.91095 0,00 -0.99 34.69 tecrübe
USD/JPY 2012.04.17 13:00 satın almak 0.10 80.586

 81.633 0,00 -0.55 128.26 tecrübe

 0,00 -3.53 1499.22
Emirler
sembol Sipariş Açılış zamanı Tip Ses Fiyat S/L T/P Market fiyatı Belirtmek, bildirmek Yorum
GBPUSD 5757123 2012.04.06 23:59 satmak 0.10 / 0.00 Market

 1.61042 yerleştirilmiş
GBPUSD 7230645 2012.04.18 22:48 satmak 0.10 / 0.00 Market

 0.00000 başladı
USDCHF 7230646 2012.04.18 22:48 satın almak 0.10 / 0.00 Market

 0.00000 başladı
EURCHF 7230647 2012.04.18 22:48 satmak 0.10 / 0.00 Market

 0.00000 başladı
EURUSD 7230648 2012.04.18 22:48 satmak 0.10 / 0.00 Market

 0.00000 başladı
USD/JPY 7230649 2012.04.18 22:48 satmak 0.10 / 0.00 Market

 0.000 başladı
AUDUSD 7230650 2012.04.18 22:48 satmak 0.10 / 0.00 Market

 0.00000 başladı
CADJPY 7230651 2012.04.18 22:48 satmak 0.10 / 0.00 Market

 0.000 başladı
GBPJPY 7230652 2012.04.18 22:48 satmak 0.10 / 0.00 Market

 0.000 başladı
EURJPY 7230653 2012.04.18 22:48 satmak 0.10 / 0.00 Market

 0.000 başladı
AUDJPY 7230655 2012.04.18 22:48 satmak 0.10 / 0.00 Market

 0.000 başladı
CHFJPY 7230656 2012.04.18 22:48 satmak 0.10 / 0.00 Market

 0.000 başladı
GBPCHF 7230657 2012.04.18 22:48 satmak 0.10 / 0.00 Market

 0.00000 başladı
EURGBP 7230658 2012.04.18 22:48 satmak 0.10 / 0.00 Market

 0.00000 başladı
USDCAD 7230659 2012.04.18 22:48 satın almak 0.10 / 0.00 Market

 0.00000 başladı
GBPUSD 7230660 2012.04.18 22:48 satın almak 0.10 / 0.00 Market

 0.00000 başladı tecrübe
EURGBP 7230661 2012.04.18 22:48 satın almak 0.10 / 0.00 Market

 0.00000 başladı tecrübe
GBPCHF 7230662 2012.04.18 22:48 satın almak 0.10 / 0.00 Market

 0.00000 başladı tecrübe
CHFJPY 7230663 2012.04.18 22:48 satın almak 0.10 / 0.00 Market

 0.000 başladı tecrübe
AUDJPY 7230664 2012.04.18 22:48 satın almak 0.10 / 0.00 Market

 0.000 başladı tecrübe
EURJPY 7230665 2012.04.18 22:48 satın almak 0.10 / 0.00 Market

 0.000 başladı tecrübe
GBPJPY 7230666 2012.04.18 22:48 satın almak 0.10 / 0.00 Market

 0.000 başladı tecrübe
CADJPY 7230667 2012.04.18 22:48 satın almak 0.10 / 0.00 Market

 0.000 başladı tecrübe
AUDUSD 7230668 2012.04.18 22:48 satın almak 0.10 / 0.00 Market

 0.00000 başladı tecrübe
USD/JPY 7230669 2012.04.18 22:48 satın almak 0.10 / 0.00 Market

 0.000 başladı tecrübe
EURUSD 7230670 2012.04.18 22:48 satın almak 0.10 / 0.00 Market

 0.00000 başladı tecrübe
EURCHF 7230671 2012.04.18 22:48 satın almak 0.10 / 0.00 Market

 0.00000 başladı tecrübe
USDCHF 7230672 2012.04.18 22:48 satmak 0.10 / 0.00 Market

 0.00000 başladı tecrübe
USDCAD 7230673 2012.04.18 22:48 satmak 0.10 / 0.00 Market

 0.00000 başladı tecrübe

Denge: 9335.83
 Serbest kenar: 7388.19
Kredi fonları: 0,00
 marj: 3443.33
Değişken Kar/Zarar: 1499.22
 Sınır seviyesi: %314.57
Tesisler: 10831,52
olyakish :

...Sunucu resmen beni görmezden geliyor...

Piyasa yürütme ? Siparişleri nasıl veriyorsunuz ve komisyoncunun teknik desteği ne diyor?

göre yargılamak 

Исполнение по рынку (Market Execution)
В этом режиме исполнения рыночного ордера решение о цене исполнения принимает брокер
без дополнительного согласования с трейдером. Отправка рыночного ордера в таком режиме
подразумевает досрочное согласие с ценой, по которой он будет выполнен.
sunucuda, her zamanki gibi kimsenin bükülmediği ayarlar olmalıdır.
Silent :

Piyasa yürütme ? Siparişleri nasıl veriyorsunuz ve komisyoncunun teknik desteği ne diyor?

göre yargılamak

sunucuda, her zamanki gibi kimsenin bükülmediği ayarlar olmalıdır.

1 Yorumsuz emirler listesindekiler bir önceki açık olanların kapanışıdır.

 #include <Trade\Trade.mqh> 
CTrade trade;                         // Используем класс CTrade
void Close()
  {
   bool ok;
   string name_val[ 14 ]={ "USDCAD" , "EURGBP" , "GBPCHF" , "CHFJPY" , "AUDJPY" , "EURJPY" , "GBPJPY" , "CADJPY" , "AUDUSD" , "USDJPY" , "EURUSD" , "EURCHF" , "USDCHF" , "GBPUSD" };
   int i;
   for (i= 14 - 1 ;i>= 0 ;i--)
     {
         ok=trade.PositionClose(name_val[i],- 1 );
     }
   return ;
  }

Ve "exp" yorumu olanlar yeni pozisyonların açılmasıdır.

 void Open_trade( int   type, double inlot)
  {
   bool ok;
   string name_val[ 14 ]={ "GBPUSD" , "EURGBP" , "GBPCHF" , "CHFJPY" , "AUDJPY" , "EURJPY" , "GBPJPY" , "CADJPY" , "AUDUSD" , "USDJPY" , "EURUSD" , "EURCHF" , "USDCHF" , "USDCAD" };
   int i;
   int a,b,c,d;
   if (type== 0 ){a= 12 ;b= 14 ;c= 0 ;d= 12 ;}
   if (type== 1 ){a= 0 ;b= 12 ;c= 12 ;d= 14 ;}
   for (i=a;i<b;i++)
     {
       if ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_FREEMARGIN )> 1000 ) // покупаем если достаточно средств на счете 
        {
         ok=trade.PositionOpen(name_val[i],
                               ORDER_TYPE_BUY , // ордер на покупку
                               inlot, // количество лотов для торговли
                               SymbolInfoDouble (name_val[i], SYMBOL_ASK ), // последняя цена ask 
                               0.0 , // Stop Loss
                               0.0 , // Take Profit 
                               "exp" );
         if (!ok && trade.ResultRetcode()!= 10008 ){i--;}
        }
       else
        { return ;}
     }
   for (i=c;i<d;i++)
     {
       if ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_FREEMARGIN )> 1000 ) // покупаем если достаточно средств на счете 
        {
         ok=trade.PositionOpen(name_val[i],
                               ORDER_TYPE_SELL , // ордер на покупку
                               inlot, // количество лотов для торговли
                               SymbolInfoDouble (name_val[i], SYMBOL_BID ), // последняя цена ,bid 
                               0.0 , // Stop Loss
                               0.0 , // Take Profit 
                               "exp" );
         if (!ok && trade.ResultRetcode()!= 10008 ){i--;}
        }
       else
        { return ;}
     }
  }

Doğal olmayan bir şey yok. Ben sadece standart kütüphaneyi kullanıyorum.

 
olyakish :

1 Yorumsuz emirler listesindekiler bir önceki açık olanların kapanışıdır.

Ve "exp" yorumu olanlar yeni pozisyonların açılmasıdır.

Doğal olmayan bir şey yok. Ben sadece standart kütüphaneyi kullanıyorum.

Hayır, hayır, bana kod yükleme, bu forum linklerin yerini alıyor. Tipler demek istedim

Orada, yukarıdaki resimde, piyasa fiyatına sahipsiniz, yani fiyat kararını komisyoncu veriyor. Belki orada yapılandırılmış bir iş parçacığı yoksa sorun budur? Genel olarak, F9'u manuel olarak kullanarak bu tür var mı? Anında deneyin.

 

Test cihazında bir hata gibi görünüyor.

Çoklu para birimi EURUSD GBPUSD, tüm işaretler modunda EURUSD sembolünde veya m1'de test ediliyor.

Euro'da yeni bir mumun çıkmasını bekliyoruz, şimdi hala poundda yeni bir mumun ne zaman görüneceğini bekliyoruz, şu anda euro ve pound üzerinde anlaşmalar yapıyoruz. Avrodaki işlemin mum gövdesi içinde yapıldığı ortaya çıktı, bu durumda test eden kişi onu açık muma bağlayamaz ve dikkate almaz. Böylece optimizasyon raporunda tüm setler 0'dır, tek bir anlaşma yoktur. Şimdi, böyle bir 0 sonucu manuel olarak veya görselleştiricide çalıştırılırsa, tüm işlemler bilanço - özsermaye yerinde görüntülenir.

Mesaj ne anlama geliyor? 
EX5 loading failed

Terminaldeki uzman böyle bir saçmalık atıyor ve hepsi bu.

Hata ayıklamaya ulaşmaz, hemen grafikten kaldırılır. Bir saatlik denemeden sonra, ekledikten sonra etkinin kaybolduğunu öğrendim ! uygulamanın sınıf hiyerarşisinin =defined= dalının herhangi bir sınıfındaki herhangi bir kapsam için rastgele, gereksiz bir değişken.

 
Vigor :

Hata ayıklamaya ulaşmaz, hemen grafikten kaldırılır. Bir saatlik denemeden sonra, ekledikten sonra etkinin kaybolduğunu öğrendim ! uygulamanın sınıf hiyerarşisinin =defined= dalının herhangi bir sınıfındaki herhangi bir kapsam için rastgele, gereksiz bir değişken.

ve bu değişkeni sildikten sonra tekrar bir hata mı var?
