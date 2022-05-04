Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 724
Geçen hafta bu 2 kez oldu (w7sp1, x64, 630):
Mesaj ne anlama geliyor?
Terminaldeki uzman böyle bir saçmalık atıyor ve hepsi bu.
Hata ayıklamaya ulaşmaz, hemen grafikten kaldırılır. Bir saatlik denemeden sonra, ekledikten sonra etkinin kaybolduğunu öğrendim ! uygulamanın sınıf hiyerarşisinin =defined= dalının herhangi bir sınıfındaki herhangi bir kapsam için rastgele, gereksiz bir değişken.
"Devre Dışı" veya "Devre Dışı" veya "Devre Dışı" olmalıdır
Birkaç ilginç şey:
MQ, "Yalnızca açık fiyatlar" modunda hızlı bir optimizasyon yaptı - çok iyi! O zaman neden bu modda çaprazlardaki optimizasyon hızı dolar çiftlerinden yaklaşık 10 kat daha yavaş? Danışman ve süre aynıdır.
Uzak aracılar listesinin dışa aktarımı çalışmıyor. Hangi yapıda çalışıyordum - hatırlamıyorum.
" Optimizasyon Sonuçlarında " fonlarda gerçek bir düşüş yok! Boşuna 4ki'ye transfer edilmediler. Evet, dışa aktarabilirsiniz-excel-formül-sıralama... Ekstra karışıklık.
Ayrıntıları servis masasına gönderin. Lütfen yapı numarasını , işletim sistemini, bit derinliğini, UAC'nin etkin olup olmadığını ve terminali (/portable) hangi modda çalıştırdığınızı belirtin.
O zaman neden bu modda çaprazlardaki optimizasyon hızı dolar çiftlerinden yaklaşık 10 kat daha yavaş? Danışman ve süre aynıdır.
Öyleyse, 630, 32 bit, XP oluşturun.
Tek çekirdekte 3 aylık optimizasyon. Bulutlar, uzak ve diğer yerel aracılar ve çekirdekler devre dışı bırakılır. 200 koşu. Çiftler - EURUSD ve EURGBP. Sunucu - MQ. Logları ekliyorum. Zaman farkı neredeyse 14 kat: 13 ve 193 saniye haçtan yana değil. Expert Advisor'ı yayınlamıyorum, oldukça basit. Basit maqd düşünün). EVET! EA'daki diğer çiftlerden hiçbir veri talep edilmez. Sadece test edilmiş çift.
Lütfen " İşletim Aşırı Yüklemesi " bölümündeki komut dosyası örneklerini kontrol edin.
Derleme yapmıyorlar. İlk senaryoda kendim bir hata buldum, ancak ikincisi için yeterli beyin yok.
630 inşa
Derleme yapmıyorlar. İlk komut dosyasında hatayı kendim buldum,
Teşekkürler, eksik karmaşık tür bildirimini ekledi: