Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 32
Tek doğru yol çok basit.
%100 çalışan bir gösterge yazılır ve klasik olarak "Sembol" parametresi olmadan yapılır, yani. mevcut sembol ve nokta ile hesaplanır.
Bundan sonra, böyle bir TEMEL hesap makinesi bir Uzman Danışmanda (mekanik çalışma sağlanırsa) veya bir hesap makinesinde (HESAPLANMAMIŞ BİR CİHAZ tablosunda bilgi görüntülemek gerekirse) çağrılır.
not
Aksi takdirde, her şeyi akıllıca yaparsanız, bir hesap makinesinde veya ayrı bir işlevde ek bir hesaplama yapmanız ve ardından sonuçları mevcut grafikteki verilerle ilişkilendirmeniz gerekir...
Değerlendirilmeye değer bir teklif
Tabii ki, sıradan mantık açısından, bu, sol kulağı sağ elle kaşımak gibidir (ama bu artık sizin için değil, geliştiriciler için),
o zaman neden yerel olmayan bir enstrümanın verilerini arama olasılığı?
Yine de özel göstergeler oluşturmanız ve bunları doğru araçtan çağırmanız gerekiyorsa, genel olarak sonuç şudur: Bir şapka alacağım.
Yine de, yine de, JPY verileriyle EUR üzerinde hazır bir gösterge arayacağım (örneğin, yen için yeterli tarih yok)
ama bu uzunluk için veri yok ve bana ne söyleyecek ??? aynı şarkı.
İşte çalışan bir sürüm:
Bir baş ağrısı daha ekleyebilirim. Gösterge bir grafikte asılıysa ve diğerinden gösteriler, o zaman şunları göz önünde bulundurmanız gerekir:
Böcek. Tanım. ATS her zaman piyasadadır (çift lot 0.2 ile tersine çevirme)
Tüm onayları test modu . Herşey yolunda.
test modu, açılış fiyatlarında. aynı parça.
Nedense 2 işleme ayrılmıştır. belki sadece öyle görünüyor, ama doğru değil. böyle olmamalı.
Merhaba! MT5 Terminalinin çalışmasıyla ilgili ciddi bir sorunum var. Gerçek şu ki, terminali başlattığımda, çalışması sırasında sadece fiyat çizgisi (teklif) hareket ediyor ve mumların (çubukların) kendileri çizilmiyor / değişmiyor. Bu nedenle, fiyat grafiğin kendisini değiştirmeden hareket eder. Sorum şu: Bu sorunu nasıl düzeltebilirim? Sonuçta, MT4'te her şey yolunda gidiyor !!!?! Aynı zamanda terminali yeniden kurmaya çalıştım ama bu da yardımcı olmadı! Ve birkaç broker ile böyle bir sorun ... bana bu durumda ne yapacağımı söyle?
Geliştiricilerden herhangi biri soruyu cevaplayabilir mi? Yoksa başka bir konuya mı yazayım?
+1 Aynı resmi kendimde gözlemledim, ama şimdi her şey doğru çalışıyor gibi görünüyor, muhtemelen ortadan kaldırıldı
Evet, ne kadar garip, ama şimdi gitti, ne kadar süredir bilmiyorum ...
Delikler ve tarihle ilgili sorunlar pahasına, katılıyorum.
Normal çalışma ve periyotların senkronizasyonu sırasında, yeni çubuklar (mantıksal olarak gibi) aynı anda başlamalıdır...