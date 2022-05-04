Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 626
Bir soru.
Bir anlaşma vardı. Sonra Bai boyunca sığ bir çıkış. İlk köy hattı ve satın alma ile - soru yok.
Sonra köylerde yeni bir doldurma. Ve şimdi satın alma ile yeni köyü birbirine bağlayan ikinci hat anlaşılmaz. Neden onları birbirine bağlıyor?
Ortak bir konum kimliğini paylaşırlar.
Bu temiz. Ancak var olmayan körfezin yeni köyle bağlantılı olması nedense ilginç değil. Ve satıra yapılan yorum da anlamsız.
Bai(out) ilk köyü (in) ifade eder. Ama o koya oturan yenisi pek uymuyor. Genel olarak, çizgi, bariz amacı olmadan yalnızca mantık için çalışır. Ve sadece kafa karışıklığına yol açabilir.
MQL5'te özellikle stdlib.mqh, WinUser32.mqh, stderror.mqh gibi kitaplıkların analogları var mı, PostMessageA işleviyle ilgileniyor musunuz? Şimdiden teşekkürler.
PostMessageA, MQL değildir. Bu, user32.dll'den bir WinAPI içe aktarımıdır
sadece MQL5'te W ile biten gereklidir
Bir grafiğe Uzman Danışman eklemeye çalışırken, günlükte Geçersiz EX5 dosyası mesajı görünür ve Uzman Danışman kaldırılır. Ne anlama geliyor?
Daha detaylı olabilir misin?
Uzman Danışman sadece yazıldı ve derlendi. Fareyi grafiğin üzerine atıyorum ve uzmanın özellikler penceresi beliriyor ve adı grafikte (sağ üst köşede) görüntüleniyor. Özelliklerde dll import'a izin vermek için kutucuğu işaretliyorum, OK butonuna basıyorum ve logda 2012.01.28 12:54:48 mesajı çıkıyor. düşünen Geçersiz EX5 dosyası ve EA hemen kaldırılır. Diğer uzmanlar iyi çalışıyor.
Evet, bu anlaşılabilir. Hangi DLL ve nasıl yüklemeye çalışıyoruz? hangi işletim sistemi ve hangi terminal yapısı?
DLL I load 2, kernel32 .dll ve import yoluyla user32.dll'dir
OS windows 7 ana üssü, terminal hakkında Sürüm: 5.00 Build 574. Başka bir EA'dan, aynı kitaplıklardan tamamen aynı işlevleri aynı şekilde yükledim ve beklendiği gibi her şey yolunda gidiyor.