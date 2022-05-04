Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 549

Yeni yorum
 

Dinamik yayılma TakeProfit işe yaramadı mı?

1. Neden USDCHF 2011.10.25 01.55, Düşük=0.87869 üzerinde Take Profit Sell 0.87909 çalıştı?
40 USDCHF'nin belirtilen dağılımı Ek 1: Sözleşme Spesifikasyonlarında.
2. 2011.10.25 01.55 andaki dinamik yayılmanın boyutunu nereden öğrenebilirim?
Otomatik Ticaret Şampiyonası 2011,
hesap 800153,
Satış siparişi 6880592

 
Konstantin83 :

Optimizasyondan sonra sonuçların olduğu dosya açılmıyor ,

527 + Office 2007'yi oluşturun

Hata günlüğünde bu tür veriler


"Tablo"da XML hatası
Sebep: Yanlış değer
Dosya: C:\Users\Dragon\Desktop\ReportOptimizer-957640.xml
Grup: Hücre
Etiket: Veri
Değer: 17976931348623157000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.0000

yakında düzelteceğiz
 
ias :

Dinamik yayılma TakeProfit işe yaramadı mı?

1. Neden USDCHF 2011.10.25 01.55, Düşük=0.87869 üzerinde Take Profit Sell 0.87909 çalıştı?
40 USDCHF'nin belirtilen dağılımı Ek 1: Sözleşme Spesifikasyonlarında.
2. 2011.10.25 01.55 andaki dinamik yayılmanın boyutunu nereden öğrenebilirim?
Otomatik Ticaret Şampiyonası 2011,
hesap 800153,
Satış siparişi 6880592

Yayılmayı gösteren bir gösterge örneği CopySpread() işlevinin yardımında verilmiştir. Spesifik olarak bu durum için, ortalama spread 41 puanın biraz üzerindeydi (benim bulduğum göstergeyi kullandım.), bu da Teklif fiyatının TP=0.87909 seviyesinden 42 veya daha fazla puan düşmesi gerektiği anlamına geliyor. Çizim ve gösterge ekli


Dosyalar:
ShowSpreadHistory.mq5  3 kb
 

Güzel gün . Plz üç çam ağacını idare edemez. Standart bir MovingAverages kütüphanesi var, her şey basit gibi görünüyor ama SimpleMA inatla 0 döndürüyor. İşte bir kod parçası, her şey düzgün çalışıyor, başka bir kodla kontrol ettim (dizide hesapladım.) Neyi düzelteceğimi söyle Konservatuarda nerede makaleleri okuyun.

 for (i=ended ;i>= 0 ;i--)
      {
         bbb= 0 ;
         for ( j=MaPeriod- 1 ;j>= 0 ;j--)
            {
               //bbb=bbb+price[i+j]-BaseMaBuffer[i+j]; 
               Raznica[j]=price[i+j]-BaseMaBuffer[i+j];
            }
         bbb=SimpleMA( 0 ,MaPeriod,Raznica) ; 
         //MaForMaBuffer[i]=BaseMaBuffer[i]+bbb/MaPeriod;
         MaForMaBuffer[i]=BaseMaBuffer[i]+bbb; 
         MaForMaBuffer[Kol_vo-MaPeriod]= EMPTY_VALUE ;  
      }
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
  • www.mql5.com
Стандартная библиотека - Документация по MQL5
 

Bu kodun derlenmesi gerekmez mi?

 class CClass1
  {
public :
   CClass1( void );
   ~CClass1( void );
   //--------
   const int val;
  };

CClass1::CClass1() : val( 777 )
  {
   
  }
 
WWer :

Bu kodun derlenmesi gerekmez mi?

Hemen söyle - soru nedir?
 
Rosh :
Hemen söyle - soru nedir?

Const üyesinin başlatılması bir yerde gerçekleşmelidir.

Muhtemelen sadece sabit üyelere izin verilmez :) . O zaman da iyilik için statik olmalıdır.

 

Söyle lütfen. İşte bir kod parçası

 input double Lots= 0.1 ; // используемый лот
input int     MaPeriod= 10 ; // период расчета средней
input ENUM_MA_METHOD Metod= MODE_SMA ; // метод расчета Ма 
int Profit= 20 ; //Профит в 4-х знаке
input    int EA_Magic= 111 ; // магик
int TKP  ;
//---------------------------------------------------------------------------
int hOneMa ; //перменная для хранения хендла индикатора
double BaseMa[],MaForMa[] ; // массивы для хранения значения индикатора 
double p_close; // переменная для хранения значения close бара
//================================================================================================
int OnInit ()
  {
      hOneMa= iCustom ( NULL , 0 , "Учеба\\OneMa" ,MaPeriod,Metod) ;
       if (hOneMa < 0 )
         {
             Alert ( "Ошибка при создании индикаторов - номер ошибки: " , GetLastError (), "!!" );
         }
       //Alert("проверка вывода алерта в журнал ");
      TKP=Profit ;
     if ( _Digits == 3 || _Digits == 5 )
      {
         TKP=TKP* 10 ; 
      }
   return ( 0 );
  }

Metod global bir değişken olmayacaksa, işleve geçirilebilmesi için Metod değişkeninin veri türü nedir? Teşekkür ederim .

Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных
  • www.mql5.com
Основы языка / Типы данных - Документация по MQL5
  
hOneMa= iCustom ( NULL , 0 , "Учеба\\OneMa" ,MaPeriod, int ( Metod ) ) ;
Bu tamam olmalı.
 
WWer :

Bu kodun derlenmesi gerekmez mi?

Boş olsa bile yıkıcıya bir gövde ekleyin.
1...542543544545546547548549550551552553554555556...3184
Yeni yorum