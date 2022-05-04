Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 549
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Dinamik yayılma TakeProfit işe yaramadı mı?
1. Neden USDCHF 2011.10.25 01.55, Düşük=0.87869 üzerinde Take Profit Sell 0.87909 çalıştı?
40 USDCHF'nin belirtilen dağılımı Ek 1: Sözleşme Spesifikasyonlarında.
2. 2011.10.25 01.55 andaki dinamik yayılmanın boyutunu nereden öğrenebilirim?
Otomatik Ticaret Şampiyonası 2011,
hesap 800153,
Satış siparişi 6880592
Optimizasyondan sonra sonuçların olduğu dosya açılmıyor ,
527 + Office 2007'yi oluşturun
Hata günlüğünde bu tür veriler
"Tablo"da XML hatası
Sebep: Yanlış değer
Dosya: C:\Users\Dragon\Desktop\ReportOptimizer-957640.xml
Grup: Hücre
Etiket: Veri
Değer: 17976931348623157000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.0000
Dinamik yayılma TakeProfit işe yaramadı mı?
1. Neden USDCHF 2011.10.25 01.55, Düşük=0.87869 üzerinde Take Profit Sell 0.87909 çalıştı?
40 USDCHF'nin belirtilen dağılımı Ek 1: Sözleşme Spesifikasyonlarında.
2. 2011.10.25 01.55 andaki dinamik yayılmanın boyutunu nereden öğrenebilirim?
Otomatik Ticaret Şampiyonası 2011,
hesap 800153,
Satış siparişi 6880592
Yayılmayı gösteren bir gösterge örneği CopySpread() işlevinin yardımında verilmiştir. Spesifik olarak bu durum için, ortalama spread 41 puanın biraz üzerindeydi (benim bulduğum göstergeyi kullandım.), bu da Teklif fiyatının TP=0.87909 seviyesinden 42 veya daha fazla puan düşmesi gerektiği anlamına geliyor. Çizim ve gösterge ekli
Güzel gün . Plz üç çam ağacını idare edemez. Standart bir MovingAverages kütüphanesi var, her şey basit gibi görünüyor ama SimpleMA inatla 0 döndürüyor. İşte bir kod parçası, her şey düzgün çalışıyor, başka bir kodla kontrol ettim (dizide hesapladım.) Neyi düzelteceğimi söyle Konservatuarda nerede makaleleri okuyun.
Bu kodun derlenmesi gerekmez mi?
Bu kodun derlenmesi gerekmez mi?
Hemen söyle - soru nedir?
Const üyesinin başlatılması bir yerde gerçekleşmelidir.
Muhtemelen sadece sabit üyelere izin verilmez :) . O zaman da iyilik için statik olmalıdır.
Söyle lütfen. İşte bir kod parçası
Metod global bir değişken olmayacaksa, işleve geçirilebilmesi için Metod değişkeninin veri türü nedir? Teşekkür ederim .
Bu kodun derlenmesi gerekmez mi?