Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 554
MQL4'te stoplarla anında sipariş oluşturmak mümkündü, ancak MQL5'te bu mümkün değil - sipariş oluşturduktan sonra stopları ayarlamanız gerekiyor.
Yavaşlıyor muyum (lütfen bir örnek kod verin) yoksa amaçlandı mı?
Hemen detaylara geçelim. Terminal versiyonu, sunucu, hangi ayarlarla sipariş verdiğiniz, ne alacağınız...
Terminal - 527
Sunucu - alpari nz demosu (ancak aynı şey test cihazında da olur)
İşte sipariş oluşturmak için kod:
//==============================
MqlTradeRequest m_request;
MqlTradeResult m_result;
m_request.action = TRADE_ACTION_DEAL;
m_request.symbol = Sembol();
m_request.type = ORDER_TYPE_BUY;
m_request.price = Fiyat;
m_request.sl = SL;
m_request.tp = TP;
m_request.volume = Hacim;
m_request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK;
m_request.sapma = 10;
m_request.type_time = 0;
m_request.expiration = 0;
m_request.magic = 0;
m_request.comment = "";
OrderSend(m_request, m_result);
//================================
Sonuç olarak, sipariş başarıyla oluşturulur (son hata sıfırdır), ancak duraklama olmadan.
OrderSend'den sonra 2 satır daha ekleyin:
m_request.action = TRADE_ACTION_SLTP ;
OrderSend(m_request, m_result);
daha sonra duraklar başarıyla ayarlanır, ancak 2 işlem ortaya çıkar
Lütfen MT5 terminalinde A'yı açıklayın. Düşük - Düşük Sor, mevcut gün için en düşük teklif fiyatıdır, gerçekten o gün için minimum Talep fiyatı değil mi? Değilse, o zaman nedir.
20.10.2011'den sonra Ask Low hava durumunu göstermeye başladı.
işte bugünkü resim:
Meta test cihazı HDD diskini gördü
Sürüm 527.
Eğer sürece bakarsanız, monitör sürekli böyle saçmalıktır.
Buluta bağlı olmayan ağ etkinliği yok. Terminal ve meta test cihazı çalışmıyor. Dosyalar değiştirilmez.
Bu iyi?
A. Low - Ask Low'un, terminal başlatıldığında, o gün için en düşük teklif fiyatı olan bild 527'nin, mevcut Ask'a eşit atandığı ve terminal yeniden başlatılıncaya kadar DEĞİŞMEDİĞİ ortaya çıktı :(bu 21.10.2011 civarında başladı, mesele mt5'in sunucu kısmında görünüyor. şampiyonada terminal versiyonu değişmedi - bild 515 ve durum aynı: danışmanım birkaç karlı işlemi kaçırdı
Servis masasına yazın.