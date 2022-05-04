Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 551
Sevgili geliştiriciler, lütfen bunu ayarlar üzerinden yapın, ancak optimize edici ve test cihazının önceki işlem gününün sonuna kadar değil, geçerli zamana kadar çalışması için.
Bitiş tarihini bir gün önceden ayarlamayı denediniz mi?
ben evet...
İşler?
Tabii ki değil! burada küfür ederdim. genel olarak, bu sorun bu konudaki geliştiricilerle zaten tartışıldı ...
çoğu, aynı günlük aralıkta test yapıldığında test sonuçlarının neden farklı olduğunu anlamadığını açıkladı.
ve "ama kimseye vermeyin..." ilkesine göre, sağdaki test süresini maks. yanlış olan önceki işlem gününün sonu.
Bunu iki nedenden dolayı yapmayacağız:
1. Mevcut güne ait veriler sürekli değiştiğinden, test etmeye her başladığınızda aşırı ağ etkinliği. Bulut aracıları için kritik olabilir.
2. Pastan pasa sonuçların potansiyel tekrarlanamazlığı. Yani, optimizasyonda bir sonuç alacaksınız ve tek bir çalıştırma ile oppa, başka bir sonuç alacaksınız. Mevcut gün için veriler sürekli değiştiğinden.
1. Bu tür mesajları yalnızca yerel temsilcilerle sınırlayın.
2. Geçerli günü hariç tutmak için optimizasyonu sınırlayın.
Toplamda, mevcut günün testi optimizasyonda değil, yalnızca yerel aracılarda kullanılabilir.
Buradaki amaç, gerçek ve tester girdilerini hemen şimdi karşılaştırabilmek ve ertesi günü beklememektir.
kimse ikincisiyle alaka düzeyini sormuyor ... ama bir işlem günü, afedersiniz, birdenbire.
Test/optimizasyon başlangıcında doğru zamanı düzeltirsek 1. ve 2. maddeler kaybolur.
kimse ikincisiyle alaka düzeyini sormuyor ... ama bir işlem günü, afedersiniz, birdenbire.
O zaman sadece yılı, ayı, günü değil, bitişin saat:dakikasını da girmeniz gerekecektir.
Test cihazı, 10 yıllık bir geçmiş üzerinde optimizasyon yapma yeteneğine sahiptir, bence 1 işlem günü bir kum tanesidir.
"Test" programını yazın ve son işlem gününde çalıştırın (neyse ki, MQL5'te fonlar var), son gün için keneler toplayabilir ve gerçek (oluşturulmamış keneler) üzerinde çalıştırabilirsiniz.
Bu bir hata veya özellik mi?))
Biliyorsun, Fin'de ticaret yaparken. piyasalar, şu anda yaşananlar çok önemli...
ve pratikte 10 yıl önce ne olduğu önemli değil.
son gün bir ticaret çok önemlidir. bu en önemli gün
Bunun çok kritik olmadığı, aynı zamanda arzu edilen sistemler olduğu konusunda hemfikirim.