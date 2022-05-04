Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 552
Biliyorsun, Fin'de ticaret yaparken. piyasalar, şu anda yaşananlar çok önemli...
ve pratikte 10 yıl önce ne olduğu önemli değil.
son gün bir işlem çok önemlidir. bu en önemli gün
Bunun çok kritik olmadığı, aynı zamanda arzu edilen sistemler olduğu konusunda hemfikirim.
Ardından profil dalında bir öneride bulunun (hala hata yok).
Buraya tıklayabilirsiniz MetaTrader 5 Strateji Test Cihazı!
veya burada MT5 Dilekleri
Veya doğrudan SetwisDesk'e (profilinizden) gidebilirsiniz.
Strateji test aracını başlattıktan sonra, günlükte aşağıdaki giriş görünür:
2011.10.27 16:18:27 Core 1 2011.01.03 00:04:37 yeterli para yok [anında satış 0.01 EURUSD 1.33375 sl: 1.33575 tp: 1.33175]
2011.10.27 16:18:27 Core 1 PrevBalance: 5000.00, PrevEquity 5150.42, PrevMargin: 5137.13, NewMargin: 5150.47, NewFreeMargin: -0.05
Ne ile bağlanabilir?
Kayıtlara bakılırsa çok açgözlüsün :), açılan pozisyonun hacmini azalt.
İşin aslı, minimum lotun "anında satış 0.01 EURUSD" olmasıdır.
Yani zaten tüm serbest marjı kullandınız. " ÖncekiMarj: 5137.13, NewMargin: 5150.47, NewFreeMargin: -0.05 ". Açık pozisyonlarınız var, ancak yeni pozisyonlar açmak için serbest marjınız yok.
Ve hangi kaldıracı ayarladın?
Omzuna dokunmadım, bu yüzden değiştirilemez gibi. Varsayılan 1:100
Bir sonraki güncellemeden sonra Terminal çalışmayı durdurdu. Başlangıçta veya yeni kurulumda, verir
20'sinde başladı. 24'ünde Servis Masasına yazdım . Bugün MQL5 web sitesinden Terminal'i tekrar yüklemeyi denedim. Sorun devam ediyor.
Bu, şüphe nedeniyle terminali engelleyen ZoneAlarm'da tekrar eden bir sorun gibi görünüyor.
Virüsten koruma günlüklerini kontrol edin - terminal başlatma sırasında ne yazıyor?