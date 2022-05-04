Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 529
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Sorum çoktan uçup gitti.)) Tekrar ediyorum.
tol64:
Uzman Danışmanlar nedense 2001 ve 2006 yılları arasında test edilmemektedir. Euro ve pound'a baktım. Terminali kapattı, geçmişi sildi. Yeniden yüklendi. Önemli değil. 2001 anlaşmaları açılmadan önce. Ve 2001'den 2006'ya kadar, sinyaller varsa, bir geçiş. Niye ya?
---
Ek bilgi. Bu, yalnızca test cihazı ayarlarında D1 zaman çerçevesi seçildiğinde gerçekleşir. Uzman ayarlarında D1 zaman çerçevesini seçerseniz ve test cihazının daha küçük bir TF'si varsa, boşluk olmaz. Bu bir bug mı yoksa bunun bir açıklaması var mı?
Yani, yazar tarafından verilen koda bakın. Ve bu durumda PositionGetDouble denir :)
Evet, prensipte pozisyon olmadığını ve belirli bir pozisyonun seçiminin başarısızlıkla sonuçlandığını belirledikten sonra verileri alıyoruz…
Bir şekilde garip.
Vedelkin'e
Tekrar. Yardım, yeni konum verilerinin alındığından emin olmak için, talep edilmeden hemen önce PositionSelect ( Symbol() ) işlevinin çağrılmasının tavsiye edildiğini söylüyor. Verdiğim kod bu iddiayı çürütüyor. Mantıksal bir bakış açısından, kodun kendisi saçmadır, ancak yardımdaki ifadenin yanlışlığını vurgular.
Şimdi:
Söve, bir pozisyonun yokluğunda, PositionGetDouble (POSITION_VOLUME) fonksiyonunun sıfır döndürmesi gerektiğidir. Herşey. BENİM NACİZANE FİKRİME GÖRE.
Hayır, yanılıyorsun....
Volume=0 ile (PositionSelect() ) konumu varsa sıfır döndürün.
Yoksa pozisyon yoksa pozisyonun iade edilmesi ve açılış fiyatının = 0 olması gerektiğini mi düşünüyorsunuz?!?
Ve söve, bir pozisyonun yokluğunda, PositionGetDouble (POSITION_VOLUME) fonksiyonunun sıfır döndürmesi gerektiğidir.
:) "Söve", açık bir pozisyonun yokluğunda, verilerini talep etmenin ve bu verilere dayanarak daha fazla hesaplama yapmanın bir anlamı olmamasıdır.
..Diyelim ki pozisyonun eksik olduğundan eminsiniz. Pozisyon olmadığı zaten biliniyorsa neden bu konuda veri isteyesiniz (ek adımlar atın)? Kodu biraz yeniden yazmak daha kolay.
Tekrar. Yardım, yeni konum verilerinin alındığından emin olmak için, talep edilmeden hemen önce PositionSelect ( Symbol() ) işlevinin çağrılmasının tavsiye edildiğini söylüyor. Verdiğim kod bu iddiayı çürütüyor. Mantıksal bir bakış açısından, kodun kendisi saçmadır, ancak yardımdaki ifadenin yanlışlığını vurgular.
Yukarıdaki kod yalnızca yazarın "yeni verilerin elde edilmesini sağlamak için" PositionSelect() işlevini çağırdığını söylüyor, işlev başarısızlığını bildiriyor, ancak yazar yeni konum verileri talep etmeye devam ediyor. Doğru şekilde?
Ama sonra şu oluyor:
Başka bir deyişle, geliştiriciler, başarılı olursa yeni konum verileriyle çalışmaya devam etmek için bir işlevi çağırmayı önerir ve işlev false döndürürse kesinlikle hiçbir şey vaat etmez. ...yanlış alındığında, geliştiriciler biraz farklı prosedürler önerir :)
2. Ayrıca, kodun yeni sürümünü göz önünde bulundurun:
Burada, PositionSelect() fonksiyonunun başarısız bir şekilde tamamlanması durumunda, derhal "pozisyonun yokluğunda pozisyonun hacminin hesaplanması" önerilmektedir. Ancak, PositionSelect() işlevinin otomatik olarak başarısız olmasının, hiçbir konumun olmadığı anlamına geldiğini kim söyledi? PositionSelect() işlevinin başarısız olmasının nedenleri farklı olabilir.
Geliştiriciye geri dönmek istiyorum ...
Çizim yaparak, belirtilen fiyata ulaşıldığında bekleyen emirlerin silinebilmesinin hayati önem taşıdığını söylemek istiyorum. Böyle bir fırsat olmadan, bir MT4 tüccarı olarak benim için çok daha ilginç. Lütfen bize bu yönde gelecek planlarınızı söyleyin. Teşekkür ederim.
Test cihazıyla çalışırken, terminal çok sık çöküyor.
Test cihazıyla çalışırken, terminal çok sık çöküyor.
Test cihazıyla çalışırken, terminal çok sık çöküyor.
Durumunuzu Hizmet Masası'nda ayrıntılı olarak açıklayın;
Terminal kilitlenme raporları, geliştiriciler tarafından otomatik modda düzenli olarak alınmaktadır. Ancak dilerseniz, tüm detayları belirttiğiniz ve günlükleri eklediğiniz SD'ye bir başvuru gönderebilirsiniz.
Durumunuzu Hizmet Masası'nda ayrıntılı olarak açıklayın;