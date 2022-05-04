Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 525
İyi günler, standart grafik aracını bir şekilde değiştirmek mümkün mü? Daha spesifik olarak: 1,3 faktörü ile oluşturulmuş fibo ızgaraya dikey bir çizgi ekleyin
Terminal panelindeki zaman çerçevesi düğmeleri sıkışmış. Bazen, TF'den TF'ye sık sık çoklu geçiş ile aynı anda birkaç. Belki de bu, çok sayıda pencere, gösterge, şablon nedeniyledir ... ancak daha önce bunlardan daha azı yoktu, ancak böyle bir etki gözlenmedi. Ekran görüntüsü, basılan zaman dilimi düğmesinin grafiğin sol üst köşesinde belirtilen gerçek değere karşılık gelmemesine bir örnek gösterir. Er ya da geç yine de ortaya çıkmasına rağmen, daha uzun vadeli bir etkiye çekilir.
Bazen hiçbirine hiç basılmadığı olur.
Pencere boyutlarını mql5 kullanarak yönetebilir miyim?
göstergeler hakkında soru Daha spesifik olarak, fraktallar. test kodu yazdı
Ekranda olmamasına rağmen periyodik olarak i = 2'de bir fraktal görüntüler (standart Fraktallar göstergesinden)
Bana neyin yanlış olduğunu söyle
Uzman Danışmanlar nedense 2001 ve 2006 yılları arasında test edilmemektedir. Euro ve pound'a baktım. Terminali kapattı, geçmişi sildi. Yeniden yüklendi. Önemli değil. 2001 anlaşmaları açılmadan önce. Ve 2001'den 2006'ya kadar, sinyaller varsa, bir geçiş. Niye ya?
Görünüşte basit bir gösterge yaptım, neden çalışmak istemiyor - anlamıyorum;(
close[i] yerine koyarken veriyor, SmoothSpreadBuffer[i] de değiştirirken veriyor, neden birini diğerine bölüp sonucu göstermek istemiyor?
ancak sonuç bazen verir, ancak gerçeğe karşılık gelmez, örneğin, saat üzerindeki EURUSD çiftinde 300-400 aralığında bir değer olmalıdır...
Güncel için burada EURUSD değerlerini değiştirin. zaman ve alacaksınız:
Örneğin kapanış fiyatlarında ortalama 16 olan Ma
kullanmak daha iyi değil
handle= iMA (name,period,ma_period,ma_shift,ma_method,applied_price); и т.д
Son derlemeden sonra, yükleme sırasında terminal donuyor. Buhar danışmanının pencerelerinde - işe başlamak için zamanı yok. Menülere veya içerik menülerine erişim yoktur. Win7. Sembol genel bakış penceresi boş. Bağlantı simgesi kırmızıdır. İşlemci yükü yok. Ne yapmalı ve istikrar ne zaman olacak?
Описание:
Ошибка привела к остановке взаимодействия программы с Windows.
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: AppHangB1
Имя приложения: terminal.exe
Версия приложения: 5.0.0.514
Отметка времени приложения: 00343800
Сигнатура зависания: 86b5
Тип зависания: 1
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Доп. сигнатура зависания 1: 86b56845a796dcc49c1ed94bca152915
Доп. сигнатура зависания 2: 4dea
Доп. сигнатура зависания 3: 4dea45bbcdd37e9fd7bef8af1f8c0d94
Доп. сигнатура зависания 4: 1df5
Доп. сигнатура зависания 5: 1df5990b738955081f33bb6a466caece
Доп. сигнатура зависания 6: b4e6
Доп. сигнатура зависания 7: b4e6e85bfba9e3852328760498392cb4