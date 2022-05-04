Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 261

chief2000 :

Bir keresinde forumda (uzun zaman önce, MT5 tamamen ham iken) farklı zaman dilimlerine ait iki grafiği tek bir pencerede açmanın mümkün olup olmadığını sordum. Birisi bunun mümkün olduğunu söyledi. Şimdi MT5'i kurdum ve böyle bir seçenek görmüyorum. Birisi bunu onaylayabilir mi ve eğer öyleyse nasıl?

Teşekkür ederim!

bu mümkünse, çizelgelerden birinin ayrı bir alanda özel bir gösterge tarafından çizilmesi gerekecektir.

Başka seçenek yok gibi görünüyor (kesin olarak söylemeyeceğim), ancak burada “program” kelimesinin altına ne girmem gerektiğini açıklığa kavuşturmak gerekiyor.

 
Gösterge ile çizim yapabilme özelliği de MT4'teydi. Grafik - EURUSD sekmesinde iki bağımsız grafik açın, diyelim ki M30 ve H4.
Bir sekmenin içinde mi (Forex Club'dan Rumus 2'de olduğu gibi)? Doğru anladıysam, hayır, harika bir özellik olsa da ...
 
Ekle-Nesneler-Grafik-Nesneler-Grafik


aynen böyle..

 
Neye ihtiyacın var! Çok teşekkürler!

Ayrıca bir seçenek, bu nesneyi tamamen unuttum. Belki bir senaryo ile çizmeye alıştığım için.
 
chief2000 :

Neye ihtiyacın var! Çok teşekkürler!

Standart teslimatta bunu çizen bir ChartInChart Uzman Danışmanı da vardır.


 
Teşekkür ederim!

 
Vladix :

Yen içeren sembollerin fiyat skalasındaki rakamlardan mı bahsediyorsunuz? Eğer öyleyse, büyük olasılıkla, %10 gibi bir şey gibi, ölçekte görüntülemek için kesirli fiyat değerinin biçimlendirmesini birleştirme meselesidir.{SYMBOL_DIGITS}f

Geliştiricilerin, sayının böyle bir güzelliğe bir tamsayı olduğuna dair bir kontrol daha eklemenin gerekli olduğunu düşünmediklerini düşünüyorum.

Sorumu yanlış sordum.) Aksine, tamsayılardan değil, fiyat skalasındaki yuvarlak fiyatlardan bahsediyoruz, yani 1.3100, 1.3200, vb. Bunlar atlanmıştır ve bir anlamı olmalıdır.)
Makser :
Sorumu yanlış sordum.) Aksine, tamsayılardan değil, fiyat skalasındaki yuvarlak fiyatlardan bahsediyoruz, yani 1.3100, 1.3200, vb. Bunlar atlanmıştır ve bir anlamı olmalıdır.)

Yanlış hatırlamıyorsam bu belirli bir grid çizim algoritması ile bağlantılı.

Bu durumda, belirli bir boyutta hücreler almanız gerekir (konu burada veya komşu forumda daha ayrıntılı olarak tartışılmıştır).

