Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 522
Muhtemelen bu hata ile ilgilidir.
İnternetle alakası yok. Burada farklı bir şey :)
Evet - diğerlerini bilmiyorum - ancak İnternet kapatıldığında, test cihazı başlamak istemiyor
hiçbirinde değil ve 10 kez değiştiriyorsunuz ve her şey orada, ama hayır!
Test cihazını uzun süredir çevrimdışı olarak kullanıyorum, ancak yalnızca geliştiricilerin sunucusunda (uzun zaman önce Alpari'de çalışmayı bıraktım). Pek bir problem gözükmüyor.
Hatırladığım kadarıyla offline çalışmak için işlem hesabının ortamına normal bir geçmiş + tester erişiminin olması yeterli (mantıksal olarak hesaba bir kez bağlanıp gerekli miktarda geçmişi indirmek yeterlidir).
Merhaba!
İnsanlar bana sorunun ne olduğunu söylüyor. Bu bir hata mı yoksa yanlış bir şey mi yapıyorum?
Sorunun kendisi burada açıklanmıştır: https://www.mql5.com/en/forum/4668 Sorunun özü, çoklu para birimi testini kullanamamaktır.
Boş bir değer belirleyen fonksiyonun strateji test cihazında çalışmadığına dair bir varsayım var. iCustom üzerinden zikzak ekledim, boş bir 0 değeri var,
ve boş değilmiş gibi işlenir
Sunucudan keneler gelmeden terminalde Calculate olayı nasıl tetiklenir?
istenirse, kesirli bile olabilir:
Merhaba! EURO M5 ile bugün bir aksaklık, terminalde hiçbir şeye dokunmadım, silmedim, değerleri değiştirmedim.
En son durum:
Programı değiştiriyoruz. 10 yıl uçuyor. Sadece M5'te.
Grafiğe sağ tıklayın --> Yenile.