Yayılmayı hesaba katarak tek yönlü siparişler için toplam ortalama pozisyonu hesaplama formülüyle ilgileniyorum. Maalesef aratarak bulamadım. Şimdiden teşekkürler.
 
Konstantin83 :
Soru: MQL5 referansını chm veya pdf dosyası olarak hangi bölümden indirebilirim? https://www.mql5.com/files/docs/mql5_russian.chm bağlantısı çalışıyor, ancak hangi bölümden indirmeliyim? Eskiden "Belgeler" bölümündendi, ancak şimdi yalnızca çevrimiçi belgeler var.

Sitenin Dokümantasyon bölümünden bağlantılar mevcut değil mi ( https://www.mql5.com/ru/docs )?


 
Rosh :
Anlaşma yalnızca işlem sırasında geçerlidir, bu nedenle hiçbir şey değiştirilemez / sıfırlanamaz. Belki de pozisyonu kapatma emrinin büyüsünü kastediyorsun? Elle ticaret yaparken, siparişlere ve bunların gerçekleştirildiği işlemlere sihir atanmaz.

Sıra şudur:

  1. bekleyen bir sipariş , belirtilen sıfır olmayan bir sihirle bir EA tarafından verildi
  2. emir tetiklendi, pozisyon açıldı
  3. bu pozisyon manuel olarak kapatıldı
Soru: Bu kapalı ticaretin sıfırdan farklı bir büyüsü olacak mı yoksa sıfır mı olacak?
Dima_S :

Cevap: İşlemlerin özellikleri

Anlaşma, alım satım talebi içeren bir emir temelinde alım satım işleminin gerçekleştirildiği gerçeğinin bir yansımasıdır. Her işlem, onun hakkında bilgi almanızı sağlayan özelliklerle tanımlanır. Özellik değerlerini okumak için , karşılık gelen numaralandırmalardan değerler döndürerek HistoryDealGet...() türünün işlevleri kullanılır.

HistoryDealGetInteger() işlevi için

ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER

tanımlayıcı

Tanım

Tip

DEAL_ORDER

Anlaşmanın esas alındığı emir

uzun

DEAL_TIME

işlem süresi

tarih saat

DEAL_TYPE

Anlaşma türü

ENUM_DEAL_TYPE

DEAL_ENTRY

Ticaret yönü – piyasaya giriş, piyasadan çıkış veya geri dönüş

ENUM_DEAL_ENTRY

DEAL_MAGIC

Takas için sihirli sayı (bkz. ORDER_MAGIC )

uzun

DEAL_POSITION_ID

Bu anlaşma tarafından açılan, değiştirilen veya kapatılan Pozisyon Kimliği . Her pozisyonun, pozisyonun tüm ömrü boyunca enstrümanda yapılan tüm işlemlere atanan benzersiz bir tanımlayıcısı vardır.

uzun

 

Bu da denendi: 

deal_order = ( long ) HistoryDealGetInteger ( deal_ticket, DEAL_ORDER );
deal_magic = ( ulong ) HistoryOrderGetInteger ( deal_order, ORDER_MAGIC );
Sonuç ayrıca null olarak döndürülür.
 
Interesting :

Anladığım kadarıyla, belirli bir anlaşmanın özelliklerini almadan önce, onu - HistoryDealSelect yardımıyla seçmeniz gerekiyor.

GeçmişAnlaşmaSeçimi

Uygun işlevler aracılığıyla daha fazla erişim için geçmişte bir anlaşma seçer. İşlev başarıyla tamamlandıysa true döndürür. İşlev başarısız olursa false döndürür. Bir hata hakkında bilgi almak için GetLastError() işlevini çağırmanız gerekir.

boolHistoryDealSelect ( _
    uzun    bilet       // anlaşma bileti
);

Seçenekler

bilet

[içinde] Anlaşma bileti

Geri dönüş değeri

Başarı durumunda true, aksi takdirde false döndürür.

Pek doğru anlamazsın.

HistoryDealGetTicket ayrıca bir anlaşma seçer.

 
Hayır, her şeyi doğru yapıyorsun. Sadece manuel olarak sipariş verirken (anlaşma yaparken), Magic ayarlanmaz (varsayılan = 0). Bu nedenle, danışmanın kendi işlemlerini diğerlerinden ayırt edebilmesi için icat edildi. Tüm işlemleri pozisyon, uzman ve manuel olarak bağlamak istiyorsanız, POSITION_IDENTIFIER kullanın, tüm işlemler için aynı olacaktır.

 
Valmars :

Yani, böyle bir işlem dizisiyle şunu söylemek istersiniz:

  1. bekleyen bir sipariş , belirtilen sıfır olmayan bir sihirle bir EA tarafından verildi
  2. emir tetiklendi, pozisyon açıldı
  3. bu pozisyon manuel olarak kapatıldı

tarihte ortaya çıkan işlem sıfır sihirle olacak ve onu elde etmenin bir yolu yok mu?

 
Bir anlaşmanın büyüsü, emrin sihri tarafından belirlenir ve bunun sonucunda da uygulanır. Ve bir anlaşma (sipariş) yapmak için manuel olarak bir istek göndererek, sihri ayarlayabilir misiniz? Evet, tarihte ortaya çıkan ticaret sıfır sihirle olacak. Elde edilebilir ve 0'a eşit olacaktır (bu, büyünün kurulmadığı anlamına gelir).

Belki farklı şeylerden bahsediyoruzdur? Vermiş olduğunuz sıralamada iki işlem olacak, birinci sıra işe yaradı, sıradaki sihir seti ile işlem, ikincisi - pozisyon manuel olarak kapatıldığında sihri 0 olacak.
 
Valmars :

Bir anlaşmanın büyüsü, emrin sihri tarafından belirlenir ve bunun sonucunda da uygulanır. Ve bir anlaşma (sipariş) yapmak için manuel olarak bir istek göndererek, sihri ayarlayabilir misiniz? Evet, tarihte ortaya çıkan ticaret sıfır sihirle olacak. Elde edilebilir ve 0'a eşit olacaktır (bu, büyünün kurulmadığı anlamına gelir).

Belki farklı şeylerden bahsediyoruzdur? Vermiş olduğunuz sıralamada iki işlem olacak, birinci sıra işe yaradı, sıradaki sihirle işlem ayarlandı, ikincisi - pozisyonu manuel olarak kapatırken büyüsü 0'dır.
Konum kimliğini kullanmayı önerir misiniz?
