Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 517
Bu, yardımda açıklanmıştır.
Ortak klasörü bulmak da artık çok kolay
Teşekkür ederim!
Yardımı okudum, ancak genellikle programın nasıl kullanılacağına ilişkin bölümleri atlıyorum.
Ve sadece fonksiyonların açıklamasını vb. okudum.
Bu klasörlerin yerini değiştirmek mümkün mü?
Sonuçta, mantıklı düşünürseniz, komut dosyaları, göstergeler vb. bunlar benim belgelerim. Bunları Belgelerim klasöründe saklamak da uygun olacaktır.
Ayrıca, bir diskte Windows var. Ve belgelerim başka bir sürücüde.
Ve bir Windows çökmesi durumunda. Veya yeniden yükler. Tüm çalışmalarımı başka bir diske kopyalayıp kopyalamadığımı hatırlamama gerek kalmayacak.
OBJPROP_ZORDER özelliği her zaman çalışmaz. Yani bir OBJ_LABEL nesnesine tıklama yapılırsa ve bu nesnenin arkasında başka bir nesne varsa, o zaman arka nesnenin işlevi tetiklenir. Bu, tıklama boş bir karakter bölgesine çarptığında oluyor gibi görünüyor.
Şu anda OBJPROP_XOFFSET ve OBJPROP_YOFFSET gibi özellikler var. Bunları kullanırken, nesnenin bir veya başka bir alanı görünmez hale getirilebilir. Nesnenin belirtilen alanlarını tıklanamaz hale getirecek özelliklerin yapılması faydalı olacaktır.
Bunun gibi:
Renat 2011.09.15 03:26 #
Şampiyona zamanında başlayacak.
Ve sinyallerin izlenmesi ve dağıtılması karmaşık bir projedir, hızlı sonuç vermez. Geçen gün, aracılar için ücretli bir bulut başlatıyoruz .
Belki bazı bilgi boşlukları bu tür soruları doğuruyor, ancak kendi başıma benzer bir şey bulamadım ve algoritmik hileler yardımıyla uygulama bana çirkin bir koltuk değneği sapkınlığından başka bir şey gibi görünmüyor.
Grafik nesnelerinin ağırlıkları var mı? Bu, görünürlük öncelikleridir. Fiyat tablosuyla ilgili olarak değil (nesne özelliklerindeki "nesneyi arka plan olarak çiz" onay kutusu - budur), ancak yalnızca oluşturulmuş grafik nesnelerinin kendi arasındadır. Elbette birden fazla katman yoktur ve bunu beklememek gerekir. Bununla birlikte, şu sıra vardır: birkaç özdeş grafik nesnesi aynı zaman konumuna düşerse, en son uygulanan görünür olacaktır. Sanki ön planda olacak, gerisini engelleyecek. Nesneler listesi (ctrl + b) dışında, geri kalanına garanti ile ulaşmanın başka bir yolu yoktur.
Nesnelere görselleştirme ağırlıklarını programlı olarak atamanın/dağıtmanın bir yolu varsa, lütfen bana nasıl olduğunu söyleyin. Değilse, onu bir özellik/özellik olarak eklemek hayati önem taşır.
Mesajın başına dönersek, şimdilik benim için sadece bir algoritma olduğunu söyleyebilirim: en yüksek önceliğe sahip nesnelerin en son yeniden inşa edilmesi gerekiyor - o zaman görünüşe göre diğerlerinin hepsi aynı pozisyonda üst üste gelecekler. Bu kötü bir fikir, rahatsız edici. Veya zaten var olan bir gizli nesneyi silin ve oluşturma kuyruğunda en son yeniden çizin - bu fikir daha iyi değil.
Destekliyorum, çünkü bunun hakkında zaten yazdım.))
Nasıl olması gerektiğine dair bir örnek:
Ve elbette, manuel konfigürasyon için iletişim kutusunda bu seçeneğe ihtiyaç vardır.
Evet, bu katmanlarla ilgili değil, sadece sıra, katmanlar biraz farklı. Yani OBJPROP_LAYER değil, OBJPROP_WEIGHT veya OBJPROP_PRIORITY gibi bir şey.
OBJPROP_ZORDER neden uygun değil?
Bu nedenle, bu özelliğin, oluşturulma sırasına değil, fare ile bir grafik nesnesi seçme yönüne atıfta bulunması uygun değildir.
Ve aslında burada, tamsayı önceliklerini küçük bir aralıkta dağıttığı varsayılan OBJPROP_ZORDER özelliğinin neden birdenbire uzun bir tipe sahip olduğu tamamen anlaşılmaz (hala birçok nesneyi grafiğe sığdıramazsınız). 8 bayta ne ihtiyacı var, kısa gerçekten yeterli değil mi? Yorum yapan var mı?