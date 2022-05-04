Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 516
Konum kimliğini kullanmayı önerir misiniz?
Bugün MetaTrader 5'in (64) otomatik güncellemesi yapıldı .
Bundan sonra, başlatmaya çalışırken terminal başlatmayı durdurdu
Lütfen sorunu en kısa sürede düzeltin.
MetaEditor normal şekilde başlar.
Terminalin en son günlüğü eklendi.Sistemimin açıklaması: Windows 7 64 Ultimate, Service Pack 1. İşlemci: Intel i5 750 @ 2.67 GHz. RAM: 4 GB
MetaTrader 5 bugün otomatik olarak güncellendi .
Bundan sonra, terminal başlatmayı durdurdu, başlatmaya çalışırken çıktıLütfen sorunu en kısa sürede düzeltin.
MetaEditor normal şekilde başlar.
Bu nedenle, SD'ye bir uygulama ile mümkün olan en kısa sürede ihtiyacınız varsa + ne tür bir donanımın bir açıklaması + ne tür bir işletim sistemi + terminal günlüğü (dosya) + ek bilgi.
Her zaman olduğu gibi gecikmeli de olsa normal başladım: XP SP3, KIS 2011, Intel P4 3.0 GHz, RAM 3 Gb.
Bu, MetaEditor'ın dosyayı ikinci kez silmesidir .
Windows 7 SP1 32bit.
Meta Düzenleyici 5.0 507
Programı başlattıktan sonra. Ondan önce, içinde üç proje açıldı --- danışman, sınıf1, sınıf2.
Odak 1. Sınıftaydı. önceki kapanışta.
Bugün başlatıyorum. Program başlar. Odağı 1. Sınıf proje sekmesine ayarlar. Ve gördüğüm şey ---- boş bir proje.
Tamam, bu ilk değil. Her 15 dakikada bir arşivlenmiş bir sürüm yapıyorum. Böylece hiçbir veri kaybolmaz.
Meta düzenleyici yönetici olarak çalıştı.
Projeleri neden hala bir klasöre kaydediyor? C:\Kullanıcılar\Kullanıcı\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\..........\MQL5\
Başka ne yapılması gerekiyor, MetaEditor'ın dosyaları C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5'e kaydedecek şekilde nerede yapılandırılacağı
Çünkü MetaEditor 4 için yönetici olarak çalıştırmak yeterliydi ve dosyaları C:\Program Files\MetaTrader içine kaydedecekti.
Büyük olasılıkla bu ilişkilidir. Windows 1, programı sanal alanda başlatır. 2. Program, sanal alanda projeler oluşturur .
Muhtemelen çok güçlü dosya koruması.
XP sunulmaz.
PS/// veya MetaEditor'u kapatmadan önce tüm sekmeleri kapatabilir. Daha sonra başlatma sırasında ---- Metaeditör dosyalarla oyun oynamaz. Belki burada bir yerde bir dosyanın varlığı için bir tür kontrol yatıyor. Dosya bulunamazsa (Windows'un korumalı alanını yüklemek için zamanı yoktu), Düzenleyici aynı ada sahip temiz bir dosya oluşturur. Ve Windows onu aynı sanal alana koyar (eski dosyayı boş bir dosyayla değiştirir).
Projenin temizliği ile ilgili olarak - hizmet masasında ayrıntılara ihtiyacımız var. Açık olan dosyalardan örnekler ekleyebilir.
Çalışma dizini ile ilgili olarak - meta düzenleyiciyi /portable komut satırı anahtarıyla çalıştırmayı deneyin
Örnek dosyalar?? Bu projeler mi? ya da bir tür günlük?
Metaeditör aracılığıyla oluşturduğum düzenli projeler. Yöntem düzenleyicinin temizlediği artık boş. Windows dosya boyutunu gösterir - 0 bayt.
Sadece ben zaten arşivlenmiş sürümden değiştirdim.
Yeterli boş disk alanı var mıydı?
XP SP3 için uyumluluk modunda çalıştırın
Oluşturulan danışman Kaydedildi. C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5 klasörüne kaydedilen program
Tavsiye için teşekkürler.
C:\Users\User\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\.........\MQL5\ projelerini kaydetme fikrini kimin bulduğunu bilmiyorum.
Sonuçta, bir dosyadan bir yere kopyalamak için ---- bu klasörü açmanız gerekir, ancak önce onu bulmanız gerekir. ....
Umarım daha fazla Windows dosyalar konusunda daha akıllı olmaz.
Bu, yardımda açıklanmıştır.
Ortak klasörü bulmak da artık çok kolay