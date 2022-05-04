Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 521
Servis masasına ayrıntılı bir başvuru yazmak daha iyidir. Test aracısı günlükleriyle de ilgileniyor
Ayrıca MetaTester.exe'yi parametreler olmadan manuel olarak çalıştırmayı deneyin.
Windows'u yeniden yüklemek sorunu tamamen çözdü, test cihazı bir patlama ile başlıyor,
bir yetkilendirme hatası nedeniyle her seferinde yeniden başlatmaya basmanız gerekse de,
Genel olarak, terminalin hızıyla ilgili program kodunu iyileştirdiğiniz için tekrar teşekkürler!
İşte grafiğin 4. ekranı:
Tam ekran (F11) ve mozaikte izleme:
tekrar F11. Neden otomatik olarak ayarlanmıyor?:
Tekrar F11 ve... ve mozaiğim nerede?:
TimeTradeServer() işlevini kullanın. Ve Cumartesi olacak.
bende bu hata var Test cihazı başlamıyor. Servis masasına yazdım.
Windows'u yeniden yüklemek benim için kabul edilemez.
MQL5 başvurusu, POSITION_PRICE_OPEN ve POSITION_PRICE_CURRENT özelliklerinin tamamen belirsiz bir açıklamasına sahiptir.
Mantıkları ancak test cihazını sürerek anlaşılabilir. Değerler aynı olabilir veya olmayabilir.
Evet, bugün her şey tekrar oldu - test cihazında 10 kez çalıştırmayı denersiniz
herhangi bir danışman - ve hiçbir şey, ama sonra dosya günlüğüne baktım ve orada bir şey buldum
sağ altta olmasına rağmen Alpari sunucusuna bağlantı başarısız oldu
terminalde (MT5 507build) yeşil bir onay işareti var, ancak teklifler yüklenmedi,
bu yüzden demo hesap hesabımı değiştirdim, bilgisayarımdaki tüm korumayı kapattım, Windows'u yeniden başlattım,
Terminali başlattım ve danışmanların testi başladı ve işte böyle çıktı.
Geliştiriciler için soru:
İnternet veya DC bağlantısı yoksa test cihazını şimdi başlatamaz mısınız?
Teşekkür ederim.
Test cihazım bir ağ bağlantısı olmadan sürekli olarak çevrimdışı çalışıyor. Teste başlamadan önce istediğiniz hikayeyi yüklemeniz yeterlidir. Tabii ki, onsuz, test cihazının üzerinde çalışacak hiçbir şeyi yoktur.
Muhtemelen bu hata ile ilgilidir.
İnternetle alakası yok. Burada farklı bir şey :)
Merhaba 3 aylık deneyimimde güncellemeden önceydi hatta bazen ikinci seferde de açmıyor.
Ayrıca " Optimizasyon Sonuçları " sekmesinden fare ile tek bir test başlatırsınız, seçilen parametrelere göre parametreleri ayarlarsınız, ancak aynı hata için test gitmez.