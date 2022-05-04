Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 51
Belirsizliği tek bir açıklamaya gönderme olarak görüyorum: Bu kendini nasıl gösterir?
Açıklamama izin verin: yeni bir tik geldiğinde yarım saniye donuyor, sonra hiçbir fonksiyon yürütülmüyor, ardından yürütme durdurulmuş fonksiyonlar zaten yürütülmüş gibi devam ediyor,
örneğin, 1 2 3 4 5 6 dizisini numaralandırırsanız ve aynı anda 4 numaraya bir onay işareti gelirse, dizi şu şekilde numaralandırılacaktır 1 2 3 5 6
(bu, belirli bir uygulama değil, iyi bir örnektir).
Ama aynı şeyi yapıyor
her yinelemede, toplar bir konum kaydırılır,
bir işaret geldiğinde, bir top tamamen ekrandan düşebilir (komut dosyasındaki gecikmeyi 500'den daha azına ayarlarsanız bu açıkça görülebilir, peki, farklı makineler için farklı şekillerde, güçlü bir makinede mümkündür Bir aksaklığın ortaya çıkması için gecikme 100 olmalıdır),
ve sonra yeni yinelemelerde geri yüklenir, arka plan yüklenirken de aynı şey olur (bu özellikle yüksek çözünürlüklü Adım 4-3 ve daha düşük sürümlerde belirgindir)
Daha küçük adımlarda daha sık görülür, çünkü arka planın bu kadar çok nesneyle yüklenme süresi sırasıyla daha uzundur ve yeni bir kene baskısı altına girme olasılığı daha yüksektir.
Müşteri terminaline bir işaret geldiğinde, aynı anda birkaç yerde uygulanmalıdır - piyasa genel görünümünde, geçmişte, açık grafiklerde . Aynı zamanda, göstergeler de yeniden hesaplanır. Ve nasıl istedin?
Bir çekirdeğiniz varsa ve aynı zamanda grafikler maksimuma açıksa, elbette diğer bileşenlerin yürütülmesi yavaşlayacaktır - kaynakları paylaşmanız gerekir.
Genel olarak, sorunun garip bir ifadesi. OnTick()'in bununla ne ilgisi var? Ve diğer işlevlerin çalışmasına nasıl giriyor?
Sistemde görsel modda bir MT-5 programı başlatılır, MT-5'te bir çizelge açılır, çizelge üzerinde bir komut dosyası (veya danışman) başlatılır.
Ve tüm bunlarla birlikte, üç nesnenin koordinatlarını değiştirmek için yeni bir kene geldiğinde yeterli bilgisayar zamanı yok ????
Ekranda aynı anda çok ekonomik olmayan bir şekilde çizilmiş 3600 Label metin nesnesi olduğunu unutmayın (yazı tipi ile daire çizmek açıkça miyoptur).
Bir BMP resmini daha iyi yerleştirmek için 3600 nesne yerine deneyin - yavaşlamayı hemen durduracaktır.
3600 nesneden oluşan bir alt tabaka olmadan, her şey uçar.
Bu benim orijinal planımdı (arka plan aslında mevcut piyasa durumuna bağlı olarak yükte oluşturulmalıdır),
ama burada noktalardan bir arka plan oluşturduğu ortaya çıktı ve sadece gif olarak kaydedildi,
bmp indirmen lazım
bu mql araçları burada baş edemez, formatı çevirmek için üçüncü taraf bir losyona ihtiyacınız var (ama her şeyi mql'de yapmak istedim).
PS, genel olarak, grafik açısından benim için asıl sorun, verilen koordinatlarda bir ok çizememem.
(ve bunu fiyata ve zamana bağlamanız gerekir).
Adım=3 parametresi ile 3600 olduğu yerde ZYZY, genellikle 40 bin vardır.
Görünüşe göre, düzenlenebilir bir bitmap ve üzerinde bir dizi ilkel işlem şeklinde yeni bir grafik nesnesi yapacağız.
Böylece tek bir nesnenin içine karmaşık grafikler çizmek mümkün olacak ve bu da yüzlerce ve binlerce nesneyi yönetme ihtiyacını ortadan kaldıracaktır.
Harika olacak, aksi takdirde dördünde bu tür durumlarla oldukça sık karşılaştım,
Her şeyden önce alım satım emirlerine yatırım yaptığınız açık ve grafikler ikinci derecede önemli.
her şey devre dışı, otomatik ticaret devre dışı ve mesajlar geliyor, yani. uzmanın çalıştığı ortaya çıktı, uzmanın mesajları bunlar... böyle olmamalıydı
Doğru, bir uzmanın çalışması yasak değil, sadece otomatik ticaret yasak
İşte yardımdan
Разрешить/запретить совершение торговых операций советниками и скриптами. Функция данной кнопки аналогична настройке терминала на вкладке "Советники" .
Bu yasağın terminalden olduğunu anlıyorum.
Bu nedenle, emir verirken logda hata mesajı almamak için emir alım satımından önce AccountInfoInteger (ACCOUNT_TRADE_EXPERT) fonksiyonunu kullanmalısınız.
EA çalışırken, ilgili hataların çıktısı ile ticaret yapmaya çalışırken sadece ticaret işlemleri yasaktır. Bunun olmasını önlemek için, kullanarak ticaret işlemleri için analiz etmeden önce terminalin durumunu kontrol etmeniz gerekir.