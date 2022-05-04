Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 55
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İyi
Bence böyle olmamalı, değil mi?
Neden olmasın? Bir dakika içinde tek bir onay işareti yoksa, ilgili dakika çubuğu oluşmayacaktır. Bu zaten çok kez tartışıldı.
Kapalı bir dakikanın fiyatını alıp kütüğe yazıyorum.
Ve işte resim, çubuk oluşturuldu
Neden olmasın? Bir dakika içinde tek bir onay işareti yoksa, ilgili dakika çubuğu oluşmayacaktır. Bu zaten çok kez tartışıldı.
Tüm fiyatların bir önceki çubuğun kapanış fiyatına eşit olacağı bir çubuk oluşturmak daha mantıklı olmaz mıydı?
Ve bu konuda, tepkiyi duymak isterim
Tüm fiyatların bir önceki çubuğun kapanış fiyatına eşit olacağı bir çubuk oluşturmak daha mantıklı olmaz mıydı?
Ve uğruna bu tür çubukların atlandığı kullanıcılar için, ayarlardaki kutuyu işaretleyin! Ortaya çıkmasınlar diye.
Sonuçta, göstergeler bozuk.
Kene yok - çubuk yok. Bir tartışma başlatmadan önce, https://www.mql5.com/en/forum ve orijinal forumumuz https://www.mql5.com/en/forum üzerinde benzer tartışmalar arayın.
Bu konuda defalarca konuştuk, fikrimiz değişmeyecek. Kene yok - çubuk yok.
Kene yok - çubuk yok. Bir tartışma başlatmadan önce, https://www.mql4.com/ ve orijinal forumumuz https://www.mql5.com/en/forum'da benzer tartışmalara bakın.
Bu konuda defalarca konuştuk, fikrimiz değişmeyecek. Kene yok - çubuk yok.
Tamam, şu anda bahsettiğimiz şey bu değil.
Ve "Kene yok - çubuk yok" hakkında ayrı bir dal başlatabilirsiniz.
Ve test cihazında, çoklu para birimimde mevcut çubuktaki gösterge değerini hiç alamadım (gerekli olmasa da, yine de). İşte inşaat:
double Buf[2]; // в начале программы
Hnd=CopyBuffer(M_Handl[In][AO_D],0,0,2,Buf); // В теле функции OnTimer
if(Hnd <= 0) {Print("Не удалось скопировать индикатор Ac_D. Error = ", _LastError); PlaySound("alert.wav"); return(-1);}
Indik[In][AO_D][0] = Buf[1]; // На самом деле это бар № 1
Indik[In][AO_D][1] = Buf[0]; // А это бар № 2
Ve 0. çubuğu alamadı!?
Önceden belirlenmiş miktarda veri kopyalamanız gerekiyorsa, gereksiz bellek yeniden tahsisini önlemek için bunu statik olarak ayrılmış bir arabellekte yapmak daha iyidir.
Alıcı dizinin as_series=true veya as_series=false olması fark etmez, veriler en eski öğe dizi için ayrılan fiziksel belleğin başında olacak şekilde kopyalanır .
Belgelere göre, Buf[1] 0 gibi görünüyor, ancak yine de 1. ve Buf[0] 2. sırada.
EURUSD H1 üzerinde çoklu para birimi ticareti başlattım ve AO'dan EURUSD D1 ile ilgili verileri aldım.
Yani, bir enstrümanda başlatıyorsunuz ve mevcut çubuğun fiyatını başka bir enstrümanda mı almaya çalışıyorsunuz?
Bana öyle geliyor ki ikinci enstrümandaki tik daha sonra geliyor, bu yüzden mevcut çubukla gergin.
Burada günlük temelde eşleşmiyor, ancak bir kez çakıştı (ilk ve son satır).
2010.07.19 15:50:02 Çekirdek 1 Zaman EURUSD2010.07.01 01:34 Zaman GBPUSD2010.07.01 01:34 mas1(EURUSD)-1.22251 mas2(GBPUSD)-1.49516
2010.07.19 15:50:02 Çekirdek 1 Zaman EURUSD2010.07.01 01:33 Zaman GBPUSD2010.07.01 01:32 mas1(EURUSD)-1.22264 mas2(GBPUSD)-1.49512
2010.07.19 15:50:02 Çekirdek 1 Zaman EURUSD2010.07.01 01:32 Zaman GBPUSD2010.07.01 01:31 mas1(EURUSD)-1.22241 mas2(GBPUSD)-1.49515
2010.07.19 15:50:02 Çekirdek 1 Zaman EURUSD2010.07.01 01:31 Zaman GBPUSD2010.07.01 01:30 mas1(EURUSD)-1.22248 mas2(GBPUSD)-1.49523
2010.07.19 15:50:02 Çekirdek 1 Zaman EURUSD2010.07.01 01:30 Zaman GBPUSD2010.07.01 01:29 mas1(EURUSD)-1.22245 mas2(GBPUSD)-1.4951
2010.07.19 15:50:02 Çekirdek 1 Zaman EURUSD2010.07.01 01:29 Zaman GBPUSD2010.07.01 01:28 mas1(EURUSD)-1.22257 mas2(GBPUSD)-1.4948
2010.07.19 15:50:02 Çekirdek 1 Zaman EURUSD2010.07.01 01:28 Zaman GBPUSD2010.07.01 01:28 mas1(EURUSD)-1.2224 mas2(GBPUSD)-1.49467
OnTimer anahtar sözcüğü