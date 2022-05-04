Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 47
Anladığım kadarıyla, test cihazında senkronizasyonla ilgili sorunlar var
Türkiye kapanış fiyatlarını gösteriyor EURUSD GBPUSD
Başvurum 4 kez kapatıldı)
Uzun süre saygın MetaQuotes ile konuştum ve onlara bir aksaklıkları olduğunu kanıtladım ve bana bir aksaklık olmadığını söylediler.
Ancak ben kendimle kaldım ve cemiyete sormamı tavsiye ettiler.
292 inşa et.
buffer1, ilk tik+0.26 anında son çubuğun EURUSD kapanış fiyatını yazdırır, yani. açılış fiyatı+0.26.
boof2 - başlangıçta GBPUSD çubuğunun aynı kapanış fiyatı, testten önceki son çubuk. Sonraki, önceki çubuğun kapanış fiyatıdır.
imho bazı çarpıklığa rağmen, test ederken kullanılan tüm sembollerin yüklenmesini beklemenin olmadığı açıktır. Test alanındaki GBPUSD verileri hemen mevcut değildir, başlangıçta sadece testten önceki geçmiş dönem mevcuttur.
1 evet, ancak göstergeyle karşılaştırıyorum ve hem o hem de danışman +0,26'ya sahip
2 Baktım ve şu anda önceki çubuğun kapanış fiyatıyla eşleşmediğini iki kez kontrol ettim (1. yakınsama, 2. yakınsama)
bu yüzden bana yakınsadığını inatla kanıtladılar ama ben HAYIR diyorum
ve eğrilik nerede?!
Yanılmışım, ekran görüntüsü almaya başladım ve her iki tamponun da eşleşmediğini fark ettim, ilki bazen ikincisi tamamen
Daha önce, her zaman çakışan alanlara çarptım veya yeni yapı ile durum daha da kötüleşti.
Zaman 2010.07.01 01:20 buf1-1.48213 buf2-1.49462
Printico: buff1-mum açılış fiyatı (01:20) EURUSD+0.26, buff2-mum kapanış fiyatı (01:19) GBPUSD.
Doğal olarak, gösterge ile çakışmamalıdır. Ve göstergede zaman senkronizasyonu yoktur, yani. Geçmişte bir çubuk eksikse, GBPUSD için 01:20'deki gösterge okumaları 01:20'deki kapanış fiyatına eşit olmayacaktır. Bu eğrilikle ilgili.
Ancak GBPUSD ile ilgili veriler, testin başlangıcından itibaren görünmüyor.
Ve göstergede zaman senkronizasyonu yoktur, yani. Geçmişte bir çubuk eksikse, GBPUSD için 01:20'deki gösterge okumaları 01:20'deki kapanış fiyatına eşit olmayacaktır.
Ama gerçekten bir kontrole ihtiyacınız var mı, çünkü meta alıntılar senkronizasyonla ilgileneceğine söz verdi. Bunun yanı sıra, toplam miktarın tesadüfü üzerinde bir kontrol var.
O halde göstergeyi grafiğe koyarsanız neden değerler farklıdır ve açılış fiyatları ile örtüşür?
Ama gerçekten bir kontrole ihtiyacınız var mı, çünkü meta alıntılar senkronizasyonla ilgileneceğine söz verdi. Bunun yanı sıra, toplam miktarın tesadüfü üzerinde bir kontrol var.
Alıntılarda bir dakika çubuğunun olmaması çok sık olur ve burada MetaQuotes neredeyse hiçbir şey vaat etmedi. Çubuk sayısı yardımcı olmuyor.
Test sırasında senkronizasyon var, ancak testin başlangıcından itibaren değil.
O halde göstergeyi grafiğe koyarsanız neden değerler farklıdır ve açılış fiyatları ile örtüşür?