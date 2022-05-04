Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 22
Bölümü okurken, ağın otomatik olarak ne sıklıkla yeniden tarandığı sorusuna cevap bulamadım. Bana söyleme?
Hepinize iyi günler.
Geliştiricilere soru - Bakiye işlemlerinin OnTrade'e nasıl yansıtılacağını öğrenebilir miyim (tabii ki varsa)?
Bir demo veya gerçek üzerinde işlem yaparken hesapta tam olarak bakiye işlemlerini (gelen / çeken) yakalamanın yanı sıra test cihazında "para çekme" işlemekten bahsediyoruz....
1. Sütunların genişliğini ayarlamak mümkün mü? Sonra bankayı çekerken her şeyi sıkıştırıyor ve fiyatları görmenize izin vermiyor.
Teşekkür ederim. Vay canına orada lezzetli.
1. Sütunların genişliğini ayarlamak mümkün mü? Sonra bankayı çekerken her şeyi sıkıştırıyor ve fiyatları görmenize izin vermiyor.
İnsanlar resimleri metinden daha iyi algıladığından, bir ekran görüntüsü de ekleyeceğim - "Piyasa İzleme penceresinde sütun genişlikleri için Otomatik Boyutlandırma nasıl devre dışı bırakılır"
Hepinize iyi günler.
Genişliği manuel olarak ayarlamak için içerik menüsündeki "Otomatik Boyutlandır" seçeneğini devre dışı bırakın.
1. Teşekkürler, elbette, ama yine de "Otomatik Boyutlandırma" çok garip, eğer boş bir alan otomatik olarak bilgi içeren hücreleri sıkıştıracak şekilde otomatik boyutlandırılırsa, bu bir şekilde yanlıştır.
2. Başka bir teklif sağlayıcı yoksa, o (alan) bir şekilde işe yaramaz. Ne için olduğunu çözemedim? eğer sadece bir isim varsa veya şimdi olduğu gibi hiçbir şey yoksa
Bu alan, fiyat teklifi sağlayıcısı değil, likidite sağlayıcısı hakkında bilgi için ayrılmıştır.
Biraz detaylandırabilir misin, kafama uymuyor. Fiyat olmadan likidite nasıl olabilir? şimdi ne olacak ben 1.6 kurundan EURUSD satacağım ve UBS bankası bana likidite sağlayacak mı?
Örnek abartılı ama fiyatsız likidite olmadığını gösteriyor (alıntılardan ayrı olarak)... Sanırım bir şey anlamıyorum...
Yani, sütunların dolu veya boş olmasına bağlı olarak boyut yüzmez. Sütun gerekli değilse, devre dışı bırakmak daha iyidir.
Banka alanı hem likidite sağlayıcısını hem de teklif sağlayıcısını gösterebilir. Banka alanını doldurmaktan ağ geçidi/veri beslemesi sorumludur.