Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 54
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet, hepimize grafikte ve test cihazında normal şekilde çalışan bir gösterge örneği vermek güzel olurdu.
Sürümümü yeniden düzenledim, şimdi grafikteki gösterge değerleri geçmişle birleşiyor, ancak test cihazında herhangi bir değer yok.
Neyi yanlış yaptım?
ve uzman
Yani yine eskiye döndüm)
Test cihazı aracılığıyla gösterge değerleri alırsanız, bunlar gösterge değerlerinden ve geçmiş verilerden farklı olacaktır.
Kontrol etmek için, EURUSD dönemi M1 için 07/01/2010 tarihinden itibaren prover.mq5'i çalıştırın, günlüğe bakın ve gerçek fiyatlara bakın.
Merhaba, SymbolInfoSessionTrade() işlevini veya son iki parametreyi anlayamıyorum - oturum başlangıcı ve oturum sonu. Yardımda okudum:
Belirtilen sembol ve haftanın günü için belirtilen işlem seansının başlangıç ve bitiş saatini almanızı sağlar.
İşlem seansının başlangıç ve bitiş zamanını bulmak için, işlem seansının başlangıcını ve sonunu (ve saniye cinsinden) zaten bilmem gerektiği ortaya çıktı - bir tutarsızlık olduğu ortaya çıktı.
Merhaba, SymbolInfoSessionTrade() işlevini veya son iki parametreyi anlayamıyorum - oturum başlangıcı ve oturum sonu. Yardımda okudum:
Değişkenler, başlangıç ve bitiş zamanlarının yazılacağı SymbolInfoSessionTrade() işlevinin bu parametrelerine iletilir.
Bu arada, kılavuzda bir hata var:
uint session_index , // sembol adı
Değişkenler, başlangıç ve bitiş zamanlarının yazılacağı SymbolInfoSessionTrade() işlevinin bu parametrelerine iletilir.
Hatayı almayı basitleştirdim.
İşte CLOSE fiyatlarının dizilerini kopyalayan bir EA
07/01/2010 tarihinden itibaren EURUSD dönemi M1 için prover.mq5'i piyasaya sürüyoruz, günlüğe bakın ve gerçek fiyatlara bakın
Ve bazen yanlış değerler vardır
Ayrıca 01.00'e kadar GBPUSD fiyatı 1.49393'te dondu, ardından koşmaya başladı.
Bir aydır acı çekiyorum ve çoklu para birimi danışmanımı test edemiyorum
Hatayı almayı basitleştirdim.
İşte CLOSE fiyatlarının dizilerini kopyalayan bir EA
07/01/2010 tarihinden itibaren EURUSD dönemi M1 için prover.mq5'i piyasaya sürüyoruz, günlüğe bakın ve gerçek fiyatlara bakın
Ve bazen yanlış değerler vardır
Ayrıca 01.00'e kadar GBPUSD fiyatı 1.49393'te dondu, ardından koşmaya başladı.
Bir aydır acı çekiyorum ve çoklu para birimi danışmanımı test edemiyorum
Eksik bir çubuk üzerinde mevcut değerlerle çalışıyorsunuz.
böyle dene
Veya dizi zaman serilerini ayarlayın.
Eksik bir çubuk üzerinde mevcut değerlerle çalışıyorsunuz.
böyle dene
Veya dizi zaman serilerini ayarlayın.
Ve inatla alıntıların neden başında olduğunu cevaplamıyorsun.
EURUSD için, çakışmaya başladılar gibi görünüyor)
Buna gelirse, o zaman 2 dizi tutmanız gerekir. Bazı zamanlar EURUSD'den kopyalanır, diğerleri - GBPUSD'den
Buna gelirse, o zaman 2 dizi tutmanız gerekir. Bazı zamanlar EURUSD'den kopyalanır, diğerleri - GBPUSD'den
İyi
Bence böyle olmamalı, değil mi?