Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 48
Bunu görmedim. Gösterge her zaman kapanış fiyatlarını gösterir.
Her şeyi doğru gösteriyor demek istedim ama testerda çalıştığında değerler yanlış çıkıyor.
İlk olarak, GRAFİK ÜZERİNDEKİ GÖSTERGEDEKİ DEĞERİN TEST CİHAZINDAKİ DEĞER İLE EŞLEŞMEDİĞİNDEN bahsediyorum.
ddd06 :
GRAFİK ÜZERİNDEKİ GÖSTERGE DEĞERİ TEST CİHAZINDAKİ DEĞERLE EŞLEŞMİYOR
Yani eşleşmesi gerekmiyor.)
EURUSD için açılış fiyatı yazdırılır ve gösterge değeri kapanış fiyatıdır .
GBPUSD için, zaman içinde hiçbir tesadüf neredeyse garanti edilmez.
Gösterge değerleri yazdırılır ve gösterge kapanış fiyatını alır.
Test cihazında neden tesadüf olmaması ve grafikte tesadüf olması garanti edilir?
Swan :
buffer1, ilk tik+0.26 anında son çubuğun EURUSD kapanış fiyatını yazdırır, yani. açılış fiyatı+0.26.
İlk resim - İndükleyici, 2010.07.01 1:20 I2=1.49579'da gösteriyor
İkinci resim, 1:48'de GBPUSD 1.49579 kapanış fiyatıdır.
Rakamlar tam olarak elde edilmez, 000000000.1'den az veya daha fazla tam olarak 0.25 değildir, örneğin 0.250000000000000001
İlk olarak, standart istek - kodu doğru şekilde girin.
İkinci olarak, MQL4'te Çift Tip Sayılarla Çalışmanın Özellikleri makalesini ve MQL5 Dokümantasyonunda Gerçek Tipler (double, float) bölümünü okumanız faydalı olacaktır.
İkinci resim, 1:48'de GBPUSD 1.49579 kapanış fiyatıdır.
Evet doğru orda da senkronizasyon yok (Mevcut cihazdaki değerleri kontrol ettim ama üzerinde her şey uyuyor)
Şimdi göstergeyi yeniden yapacağım ve ne olacağını göreceğim.
Ancak, bir saat boyunca ilk ayakta durma ile ilgili soru açık kalıyor.
Teşekkürler Swann!!!
Yazı kardeşliğine soru, hata değil, bug değil, kimin neyi teklif edeceği sorusu...
Sınıf içindeki işaretçinin adını almak istiyorum, ancak bir şekilde yapışmıyor.
Aslında mesele şu ki, dize adının grafik nesnesine otomatik olarak atanmasını istiyorum.
Ve bu, işaretçiye hala bir dizgeye bir isim verin, genel olarak uygun değil.
Bir sınıf yönteminden bir grafik nesnesi ayarlarken, işaretçiye bağlı olarak adın otomatik olarak verilmesi gerekli midir?
Bunu henüz nasıl yapacağımı bilmiyorum, sanırım onu dünyayla birlikte parçalayacağız.
Hizmet Masası aracılığıyla bir istek gönderin.
PS, terminalin sürümünü ve bitliğini belirtir
Ve 32 bit sürümü nasıl iade edebilirim, iş durdu)