Hatalar, hatalar, sorular - sayfa 46
Terminal bağlantı kaybı göstermedi mi?
eğer bu bir çıkrık ise, o zaman değil gibi görünüyor. (Bunu mesaj günlüğünde gördüm, veri yoksa gösterge bunu bildirir). doğru olan tek şey. 1 sunucu gri, diğer üçü yeşil. üzgünüm ekran görüntüsü almadım :(
ekli mesaj günlüğü
Sorular:
1. Herhangi bir antivirüs (ve) veya güvenlik duvarı (yerleşik Windows dahil) var mı? Hangi internet bağlantısını kullanıyorsunuz?
2. Bu sorun daha önce oldu mu?
3. Hangi enstrümanların çizelgeleri açıldı?
4. Saat 10:01'de ne oldu: - bu sırada terminal yeniden bağlandı, ancak başarılı oldu.
Günlük için teşekkürler - neler olduğu daha net hale geldi - terminal başarıyla yetkilendirildi ve senkronize edildi ve ancak bundan sonra bağlantıyı kaybetti.
1. nod 32 işletme sürümü 4.2.40.10 + Windows güvenlik duvarı her zaman açıktır, başka bir şey değil. ADSL modem sağlayıcı akışı.
2. hayır, ilk kez
3. 12 çizelge. beş dakika şampiyonluk sembolleri
4. Hata yapmaktan korkuyorum ama sanırım bu sıralar güncellemeler yapıyordum, bugün Windows için yamalar çıktı. Mesaja göre, düğüm onları güncelledi.
hala bir bağlantı koptu, bağlantı ayarları kendini geri yükleyecek şekilde yapıldı. ne yazık ki tam zamanı hatırlamıyorum. Ancak bunlar bağlantıyı etkileyebilecek iki olaydır.
Yeniden. 4 sunucunun tamamı duruyor.
ve internet var, şu anda bir mesaj yazıyorum. bir tür fantezi, eğer doğru anladıysam, dünyanın farklı yerlerinde bulunuyorlar ve aniden hepsi birden ..
Özür dilemek.
Terminalde bir sorun vardı...
İlk soru. Terminali komut satırından (kısayol) başlatma prosedürünün ve seyrinin farklı olup olmadığı ve nasıl farklılık gösterdiği - bir seçenek de F4 kullanan düzenleyicidendir.
Problemin tanımı. Bir kısayolla başlatıyorum, hemen çöküyor ve yüklenmiyor, önemli bir hata bildiriyor (not. Tablolardan birinde çalışan bir Uzman Danışman asılı kaldı).
Düzenleyiciyi başlatıyorum, F4'e basıyorum - her şey yükleniyor ve düzgün çalışıyor. Böyle bir yüklemeden sonra, çizelgede asılı olan danışmanı siliyorum.
Kısayol ile tekrar denedim. Harika çalışıyor. Bir danışman asıyorum. Ezmek!!!!
Ve F4'te çalıştırırsanız, kaldırma ve yeniden takma işlemi hatasız geçer.
Expert Advisor, hem test edicide hem de optimize edicide çalışır.
??????
Deney, bunun herhangi bir uzmanla gerçekleşmediğini gösterdi. Yani sorunun bir kısmı kodda. Ancak terminalle ilgili sorular da var.
Hata koddaysa, neden bir durumda her şey çalışıyor, ancak diğerinde çöküyor.
Ve sonra, nedenini açıklamaya çalışmadan neden çöküyor. Şimdi kodu filtreleyeceğim.
Hizmet Masası aracılığıyla bir istek gönderin.
PS, terminalin sürümünü ve bitliğini belirtir
Bitlik nereye bakmalı?
Başvuru yaptı.
inşa 292
Servis masasında isteklerimden birinin kapatılmamış olduğunu buldum 17988.
Uzun süre saygın MetaQuotes ile konuştum ve onlara bir aksaklıkları olduğunu kanıtladım ve bana bir aksaklık olmadığını söylediler.
Ancak ben kendimle kaldım ve cemiyete sormamı tavsiye ettiler.
Yani Türkiye'nin değerlerini benimseyen bir hindi ve bir danışman var.
EURUSD için test cihazını 07/01/2010 ile 07/02/2010 M1 dönemi arasında piyasaya sürüyoruz
Günlüğe bakıyoruz ve bir arabelleğin değerlerinin değiştiğini, diğerinin değişmediğini görüyoruz.
Bu bir saat kadar devam ediyor sonra ikinci tampon canlanıyor ama hindinin değerlerine bakarsanız onunla uyuşmuyor.
Hesabı değiştirmeyi ve geçmişi indirmeyi bile denedim ama yardımcı olmadı.
İşte rar 90mb http://dl.dropbox.com/u/6290215/MetaTrader%205%201111.rar içindeki terminalime bir bağlantı, her şey orada ayarlandı
Peki, ekteki danışman ile gösterge